Ventas pyme: leve repunte mensual tras meses de caída

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en octubre una caída interanual del 1,4% a precios constantes, según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, el dato que llamó la atención fue el incremento del 2,8% en la comparación mensual, impulsado por promociones y el movimiento del Día de la Madre.

En lo que va del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual de 4,2%, aunque el sector advierte que la recuperación sigue siendo frágil y con un consumo que se mantiene prudente.

Panorama general del consumo pyme

La lectura de CAME reflejó comportamientos mixtos. Si bien seis de los siete rubros analizados mostraron caídas interanuales, todos presentaron subas respecto de septiembre.

Desde la entidad señalaron que “las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente”.

A esto se suman factores que persisten como preocupación: mayores costos operativos, baja rentabilidad y dificultades para acceder al financiamiento.

Cómo viene el clima entre los comercios

El 56% de los comercios sostuvo que la situación económica se mantuvo igual que el año pasado y el 33% indicó que fue peor.

Pese a ese contexto, casi la mitad de los comerciantes (47,9%) prevé una mejora para 2026. En cuanto a la posibilidad de invertir, el 57,3% respondió que no es el momento.

Cómo se movió cada rubro en octubre

Alimentos

Presentó una caída interanual del 1%. La pérdida de poder adquisitivo y la cautela en las compras afectaron el consumo. Se detectó mayor selectividad y búsqueda de precios.

Bajó 3,7% interanual. Bienes del hogar quedaron relegados ante gastos esenciales. Las tasas altas limitaron las compras con tarjeta.

Registró una baja leve del 0,2%. Se priorizaron productos accesibles y de menor valor.

Textil e indumentaria

Cayó 2,8%. El Día de la Madre generó un alivio puntual, pero sin impacto sostenido.

Fue el único rubro con incremento interanual (+1,7%). Incidieron enfermedades estacionales, promociones y convenios con obras sociales.

Mostró una baja del 2,1%. Se mantuvo cierta demanda ligada a reparaciones y mantenimiento.

Registró la mayor caída interanual (-6,3%). El movimiento por el Día de la Madre dio impulso breve, pero insuficiente para revertir la tendencia.