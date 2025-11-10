Un nuevo sondeo nacional después de las legislativas muestra una mejora en la valoración del presidente y un repunte en las expectativas sobre la marcha del país. Sin embargo, la imagen negativa todavía se mantiene apenas por encima de la positiva, lo que marca un escenario más competitivo pero todavía abierto.

Un repunte después de meses de caída

Tras las elecciones legislativas, la imagen de Javier Milei registró una mejora después de cuatro meses consecutivos de retrocesos. El resultado a nivel nacional, incluido el desempeño en la provincia de Buenos Aires, actuó como un impulso político que reconfiguró el humor social.

Según la consultora Opina Argentina, que realizó su encuesta entre el 1 y el 4 de noviembre, la valoración positiva del presidente creció y la negativa disminuyó, aunque esta última se mantiene levemente por encima. Se trata de la primera suba sostenida desde mediados de año.

Qué piensan los distintos segmentos sociales

El respaldo al Gobierno se fortaleció especialmente entre los jóvenes de 16 a 29 años, donde se registra una mayoría de adhesión. Además, creció la proporción de ciudadanos que se identifican como seguidores directos del presidente, un indicador que había venido cayendo desde el invierno.

Por su parte, otras franjas etarias muestran una mejora más moderada, todavía atravesada por la preocupación económica.

La percepción sobre la situación del país también se movió

La encuesta detectó un cambio en la respuesta a una de las preguntas clave: si la Argentina está mejor o peor que hace un año. En comparación con mediciones previas, aumentó la cantidad de personas que creen que la situación mejoró, y disminuyó el grupo que considera que empeoró.

Sin embargo, la diferencia entre ambos sectores sigue siendo acotada, lo que muestra que la recuperación del optimismo es gradual.

Milei crece, pero el saldo sigue siendo negativo

Pese al repunte en la imagen positiva, la imagen negativa del presidente continúa levemente por encima, lo que configura un equilibrio frágil. La mejora es relevante políticamente, pero todavía no alcanza para revertir el saldo desfavorable.

En términos electorales, el sondeo plantea que, en un escenario presidencial hipotético, el presidente volvería a ubicarse como primera minoría, lo que muestra que su liderazgo social se mantiene, aunque aún con resistencias.

Qué puertas se abren hacia adelante

La estabilización de la valoración del Gobierno aparece en un contexto en el que el oficialismo busca reforzar su capital político post electoral. La tendencia muestra una recuperación, pero el Gobierno enfrenta ahora el desafío de consolidarla para evitar nuevas oscilaciones.