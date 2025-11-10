La Comisión $Libra va a la Corte y denuncia a jueces y funcionarios
La comisión $Libra va a la Corte y denuncia a jueces y funcionarios por no colaborar. Crece la presión política y judicial en un caso que no se apaga.Legislativas10 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La comisión investigadora del caso $Libra presentará este lunes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para reclamar que el Poder Judicial habilite el auxilio de la fuerza pública con el objetivo de garantizar la comparecencia de los testigos citados que no asistieron, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A la par, los diputados avanzarán con denuncias contra jueces, fiscales y funcionarios del Poder Ejecutivo por mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Reclamo por el auxilio de la fuerza pública
Durante los últimos meses, la comisión solicitó a la Justicia que ordenara la comparecencia forzada de los testigos convocados. El pedido fue rechazado en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Según el fallo, la medida coercitiva excedía la competencia judicial, ya que se trataba de un trámite desarrollado en el ámbito de otro poder del Estado.
Sin embargo, la comisión recordó precedentes en los que sí se autorizó la intervención judicial, como en 2022 cuando el juez Ariel Lijo ordenó la comparecencia forzada del ex titular de la Obra Social Judicial.
Por eso, pedirán ahora que la Corte Suprema defina si la Justicia debe intervenir en estos casos.
Denuncias contra jueces, fiscales y funcionarios
Además del recurso extraordinario, la comisión presentará denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra Martínez De Giorgi y ante la Procuración General contra el fiscal Eduardo Taiano.
En paralelo, acusarán por falta de colaboración a funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos:
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc
La jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo
El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva
Ninguno asistió a la comisión pese a haber sido citado.
Seguimiento de transacciones y sospechas sobre acuerdos
Los legisladores obtuvieron información de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis en fechas cercanas a la promoción de la criptomoneda Libra.
Transferencias vinculadas a la promoción del proyecto
Según la diputada Sabrina Selva, se identificaron transferencias que coincidirían con pagos acordados para monetizar la imagen del presidente Javier Milei en el ecosistema blockchain, revelados previamente por investigaciones periodísticas.
Además, se detectó que meses antes existió una operatoria similar con el cryptoactivo $KIP.
Informe final y envío a la Justicia
El informe final será presentado el martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi y luego será remitido al juzgado de Martínez De Giorgi y a la fiscalía de Taiano.
“La verdad sobre $Libra se va a conocer. El derecho a saber debe garantizarse”, sostuvo el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro.
Diputados presentan proyectos sobre portación de armas y rediseño de billetes
Dos iniciativas legislativas apuntan a modernizar el marco normativo: una plantea agilizar la portación de armas para usuarios registrados y otra propone un cambio visual en el billete de $2.000.
La comisión $LIBRA cerró su informe y denunciará a funcionarios por incumplimiento
Tras meses de trabajo, la comisión presentará su informe final el 18 de noviembre. Desde la Libertad Avanza adelantaron que el proceso es “nulo” porque el desarrollo fue “irregular e ilegítimo”.
Peronismo en alerta: cómo intenta contener versiones de ruptura en Diputados
Aunque sus principales referentes insisten en preservar la unidad para enfrentar a Milei, dentro del bloque conviven tensiones, malestares y especulaciones sobre una posible reorganización interna.
Milei apura el Congreso: extraordinarias y temario confirmado
El Gobierno prepara sesiones extraordinarias en el Congreso para antes de fin de año. La apuesta política es clara y el calendario será decisivo.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Universidades: paro de 72 horas y alerta por 2026
Docentes universitarios redoblan la presión con un paro de 72 horas y advierten que, sin respuestas salariales y presupuestarias, no arrancan las clases 2026.
Infantino otra vez en la mira por su apoyo a Trump
Gianni Infantino vuelve a generar polémica: lo acusan de romper la neutralidad política de la FIFA tras elogiar a Donald Trump en el American Business Forum.