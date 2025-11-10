Comisión $Libra reclama a la Corte y denuncia a jueces y funcionarios

Comisión $Libra reclama a la Corte y denuncia a jueces y funcionarios

La comisión investigadora del caso $Libra presentará este lunes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para reclamar que el Poder Judicial habilite el auxilio de la fuerza pública con el objetivo de garantizar la comparecencia de los testigos citados que no asistieron, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

A la par, los diputados avanzarán con denuncias contra jueces, fiscales y funcionarios del Poder Ejecutivo por mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Reclamo por el auxilio de la fuerza pública

Durante los últimos meses, la comisión solicitó a la Justicia que ordenara la comparecencia forzada de los testigos convocados. El pedido fue rechazado en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Según el fallo, la medida coercitiva excedía la competencia judicial, ya que se trataba de un trámite desarrollado en el ámbito de otro poder del Estado.

Sin embargo, la comisión recordó precedentes en los que sí se autorizó la intervención judicial, como en 2022 cuando el juez Ariel Lijo ordenó la comparecencia forzada del ex titular de la Obra Social Judicial.

Por eso, pedirán ahora que la Corte Suprema defina si la Justicia debe intervenir en estos casos.

Denuncias contra jueces, fiscales y funcionarios

Además del recurso extraordinario, la comisión presentará denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra Martínez De Giorgi y ante la Procuración General contra el fiscal Eduardo Taiano.

En paralelo, acusarán por falta de colaboración a funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos:

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc

La jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva

Ninguno asistió a la comisión pese a haber sido citado.

Seguimiento de transacciones y sospechas sobre acuerdos

Los legisladores obtuvieron información de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis en fechas cercanas a la promoción de la criptomoneda Libra.

Transferencias vinculadas a la promoción del proyecto

Según la diputada Sabrina Selva, se identificaron transferencias que coincidirían con pagos acordados para monetizar la imagen del presidente Javier Milei en el ecosistema blockchain, revelados previamente por investigaciones periodísticas.

Además, se detectó que meses antes existió una operatoria similar con el cryptoactivo $KIP.

Informe final y envío a la Justicia

El informe final será presentado el martes 18 de noviembre en el Salón Delia Parodi y luego será remitido al juzgado de Martínez De Giorgi y a la fiscalía de Taiano.

“La verdad sobre $Libra se va a conocer. El derecho a saber debe garantizarse”, sostuvo el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro.