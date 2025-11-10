Inflación de octubre: las consultoras prevén nueva suba

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles la inflación de octubre. Según las consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría mostrado una nueva aceleración, ubicándose en torno al 2,4%. El dato sería una señal negativa para el Ministerio de Economía, ya que la suba intermensual volvería a acercarse a los niveles de febrero.

En septiembre, la inflación había alcanzado el 2,1%, lo que implicó un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto del mes previo. Sin embargo, los analistas sostienen que la tendencia no se habría revertido durante octubre.

Consultoras proyectan una inflación más alta

De acuerdo con las estimaciones de Fundación Libertad y Progreso (FLyP) y la consultora Eco Go, la inflación del décimo mes del año rondaría el 2,4%. “Octubre fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes”, explicó Iván Cachanosky, economista jefe de FLyP. También se registraron avances significativos en el rubro Vivienda.

De confirmarse esa cifra por parte del Indec, se trataría de una aceleración intermensual de 0,2 puntos porcentuales, lo que devolvería la inflación a los valores de febrero. Esto podría poner en duda la proyección del presidente Javier Milei, quien aseguró que hacia mediados de 2026 la inflación sería “un problema del pasado”.

Pronósticos para los próximos meses

El economista de FLyP, Julián Orué, anticipó que la inflación se mantendría por encima del 2% en los dos meses restantes del año y que recién en 2026 se vería una baja sostenida. “El resultado electoral fue importante porque al continuar el equilibrio fiscal, hay menor necesidad de emisión monetaria”, señaló.

Por su parte, la consultora C&T, dirigida por Camilo Tiscornia, proyectó un aumento del 2% en el Gran Buenos Aires (GBA). Esa cifra representaría una leve desaceleración de 0,1 puntos porcentuales, aunque insuficiente para retornar al nivel previo al salto registrado en los meses de julio y agosto, cuando el IPC fue del 1,9%.

Factores que influyeron en la suba

El Ministerio de Economía observa con atención el impacto de la variación del dólar, aunque los analistas destacan que el traspaso a precios fue bajo. Octubre estuvo marcado por la incertidumbre electoral y movimientos en las cotizaciones. El 24 de octubre, el dólar mayorista alcanzó los $1.492, pero luego del triunfo electoral del Gobierno y las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos, retrocedió a $1.415 al cierre del mes.

Desde la consultora LCG, que realiza un seguimiento minucioso del rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas, se registró una suba de 0,5% en la última semana de octubre, tras tres semanas consecutivas con aumentos del 1%. “En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual y la inflación punta a punta a 3,6%”, señalaron en su informe, destacando incrementos en lácteos, frutas y verduras.

Comparaciones y datos regionales

En la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadística y Censos porteño informó que la inflación de octubre fue del 2,2%, cifra que se mantuvo estable respecto del mes anterior. Ese dato genera expectativas positivas dentro del Gobierno nacional, que espera una tendencia similar en el registro del Indec.

Proyecciones del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó que los analistas proyectan una inflación del 2,2% para octubre, lo que implicaría una leve aceleración de 0,1 puntos porcentuales.

El mismo informe prevé que en noviembre el IPC podría retroceder al 1,9%, aunque esa mejora no se sostendría en diciembre, mes históricamente asociado a una inflación más alta. En enero de 2026, la inflación bajaría al 1,8% y en abril al 1,6%, todavía lejos de las metas oficiales de Milei.

Tarifas y política cambiaria

De cara al próximo dato del Indec, los analistas advierten que el aumento del 3,8% en las tarifas de luz y gas autorizado tras las elecciones podría tener impacto en noviembre.

Además, persisten versiones sobre cambios en el régimen cambiario. Aunque desde el Ministerio de Economía desmintieron que se evalúe aumentar el ritmo de depreciación del peso del 1% al 1,5% mensual, algunas fuentes del mercado siguen observando señales de ajuste. Desde la cartera económica negaron, incluso, que haya anuncios previstos en los próximos 30 días.