El expresidente Alberto Fernández reapareció este domingo en una extensa entrevista con Tomás Rebord, donde aseguró haber sido víctima de un "proceso de cancelación" y un "maltrato mediático" tras las denuncias por violencia de género presentadas por su expareja, Fabiola Yáñez. En ese sentido, negó haberla golpeado, criticó con dureza al presidente Javier Milei y evitó pronunciarse de lleno sobre la interna del peronismo.

Fernández sostuvo que en los últimos meses fue "recuperando el aire" para volver al debate público, aunque admitió que dudó en aceptar la entrevista porque se sentía "raro" en un formato de streaming.

La desmentida sobre Fabiola Yáñez

El exmandatario rechazó de forma tajante las acusaciones de violencia. Dijo que las imágenes y chats incorporados en la causa son “manipulados” y cuestionó el accionar del juez Julián Ercolini.

“Jamás la golpeé. Los chats están manipulados. Tuve que pedir que me peritaran el teléfono. Me da vergüenza el juez”, afirmó. Sobre Yáñez, optó por no confrontar: dijo que la considera manipulada y pidió que sea ella quien explique lo ocurrido.

Los rumores sobre Tamara Pettinato

Durante la charla, Rebord mencionó versiones de vínculos románticos con distintas mujeres, entre ellas la periodista Tamara Pettinato. Fernández negó cualquier relación sentimental y calificó a Pettinato como “una amiga”. Además, dio una explicación particular sobre la frase “decime algo lindo”, registrada en un video durante la pandemia.

“Era para Ernesto Tenembaum, que en ese momento me estaba tratando mal al aire”, aseguró. También desmintió la existencia del supuesto “video del ascensor”: “No existe porque no sucedió”.

El análisis sobre la interna del peronismo

Consultado por la situación interna del peronismo, Fernández evitó profundizar, pero dejó mensajes. Consideró al gobernador Axel Kicillof como “un candidato con proyección presidencial” y nombró también a Sergio Massa, Jorge Capitanich, Martín Soria y varios intendentes.

Al mencionar la puja entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, fue breve: “No me pregunten cosas que todos saben”.

También sostuvo que su gobierno dejó logros, entre ellos la tasa de desocupación más baja desde 1983, aunque admitió que no logró recomponer el salario real.

Críticas directas a Javier Milei

Fernández cuestionó la política económica del Gobierno actual y la eliminación de la obra pública. Dijo que Milei instala ideas “que quedan en el imaginario público”, como la advertencia de que Argentina iba hacia una inflación del 17.000%.

Sobre las declaraciones del Presidente que lo vinculan con violencia de género, afirmó: “Fue muy bien utilizada. Pero las identidades son absolutamente distintas”.

El caso Vicentín y los límites de su propia gestión

Fernández también volvió sobre el fallido intento de expropiación de la cerealera Vicentín. Dijo que desistió al conocer el entramado de deudas y litigios, y porque la operación hubiera significado pagar con fondos del Estado a “accionistas involucrados en maniobras de lavado”.