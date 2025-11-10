Vuelve el juicio político por el caso Maradona tras el caos
Tras el caos en la audiencia anterior, el jury a Julieta Makintach se retoma con testimonios clave en La Plata. Expectativa total en la causa Maradona.Política10 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El jury político a la jueza Julieta Makintach, investigada por su rol en el juicio nulo por la muerte de Diego Maradona, se retomará este lunes en La Plata tras la fallida segunda audiencia del viernes pasado. Ese día, los jueces que debían declarar como testigos, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, no pudieron prestar testimonio debido a problemas técnicos y un inesperado incidente edilicio.
Savarino alcanzó a comenzar su declaración en la sala del subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores. Ya había tomado la palabra cuando un corte de luz interrumpió el registro de grabación. Al restablecerse la energía, la escena se volvió insólita: una filtración proveniente del aire acondicionado provocó que comenzara a caer agua desde el techo, justo al lado del estrado.
La situación obligó al propio juez a correr su mesa unos metros para evitar el goteo. Un balde azul y un trapo de piso quedaron como improvisada solución en el centro de la sala. Ante el desorden y la imposibilidad de continuar, se decidió suspender la audiencia.
La declaración esperada del juez Savarino
El testimonio de Savarino es uno de los más relevantes del proceso, ya que compartió el estrado con Makintach durante el debate original por la muerte de Maradona. Conoce de primera mano qué autorizaciones se dieron y cómo se manejó el registro audiovisual dentro de la sala.
Antes de la suspensión, alcanzó a explicar ante los conjueces que existía una resolución de la Suprema Corte que limitaba la transmisión de testimoniales, y que se había coordinado con el área de comunicación la entrada de fotógrafos en grupos.
Antes de retirarse el viernes, Savarino dejó en claro que volvería: “Vengo el lunes, tengo muchas ganas de declarar. Vengo todas las veces que hagan falta en cualquier horario”. Fue el único testigo que llegó con una carpeta para respaldar su relato, aunque no llegó a abrirla.
La defensa de Makintach
Makintach ya declaró en la primera audiencia del jury. Negó haber buscado notoriedad mediática y sostuvo que desconocía que la filmación del documental que se registró durante el juicio podría comprometer el proceso.
“Hubo un escarnio mediático. Puse la renuncia a disposición. Nunca imaginé que iba a generar tanto daño. Era todo lo contrario a lo que buscaba”, aseguró.
La magistrada insistió en que cumplió su rol desde el inicio y cuestionó la cobertura de los medios: “Lo único que hice fue tratar de evitar la exposición. No quiero fama, no quiero ser actriz”.
