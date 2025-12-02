Garate anunció nuevos avances en salud, educación y transporte en Tres Arroyos
El Municipio avanza en políticas de acompañamiento para familias con niños en tratamiento médico, accesibilidad para estudiantes de zonas rurales y mejoras en la infraestructura aérea.Municipales02 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Tres Arroyos dio a conocer una serie de acciones vinculadas a salud, educación, movilidad y servicios esenciales, que buscan brindar acompañamiento a la comunidad y fortalecer la infraestructura local. Las medidas fueron anunciadas por el intendente Pablo Garate y forman parte de una agenda de trabajo que apunta a mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.
En materia de salud y contención familiar, Garate informó la firma de un convenio con la Casa Ronald McDonald de Bahía Blanca, un espacio clave para aquellas familias que deben permanecer cerca del Hospital Penna mientras sus hijos reciben atención médica. Según explicó el jefe comunal, este acuerdo garantiza que las familias de Tres Arroyos puedan acceder a un lugar seguro, cercano y equipado para atravesar estos momentos difíciles.
El intendente destacó la importancia del acompañamiento institucional cuando un niño enfrenta un problema de salud, remarcando que la necesidad no solo se centra en la atención médica, sino también en la contención emocional y el descanso de quienes acompañan. “Cuidar la salud también es cuidar a las familias”, expresó, al tiempo que agradeció la labor de la Fundación y del equipo del Hospital Penna, que trabajan diariamente para brindar apoyo en situaciones complejas.
En paralelo, el Municipio anunció la continuidad de las acciones destinadas a mejorar la movilidad de estudiantes de zonas rurales. En este sentido, se entregaron nuevas bicicletas en el marco del programa “Pedaleá la Provincia”, una iniciativa conjunta con el gobierno provincial y las instituciones educativas. Cada bicicleta fue equipada con casco y luces para garantizar traslados seguros, promoviendo además una movilidad sustentable entre los jóvenes.
Garate remarcó que este esfuerzo compartido permite igualar oportunidades y facilitar la presencia cotidiana de los estudiantes en las escuelas rurales, fortaleciendo así la accesibilidad y el compromiso con su formación. “Más accesibilidad, más presencia, más compromiso”, afirmó.
A estos avances se suman mejoras significativas en la infraestructura aérea del distrito. El Municipio informó que el aeródromo de Tres Arroyos se encuentra actualmente en óptimas condiciones, con instalaciones fortalecidas, correctamente demarcadas y preparadas para operar con total seguridad. La renovada infraestructura lo deja plenamente apto para recibir vuelos comerciales y sanitarios, lo que garantiza mayor capacidad de respuesta ante emergencias y una mejor conectividad para la comunidad.
Desde la gestión municipal destacaron que la puesta en valor del aeródromo representa un paso importante para el desarrollo local, al contar con un espacio preparado para atender necesidades operativas y sanitarias de manera rápida y eficiente.
Con estas acciones, Tres Arroyos avanza en una agenda integral que articula salud, movilidad estudiantil y servicios estratégicos, consolidando una gestión que busca acompañar a las familias y potenciar las oportunidades para cada uno de sus habitantes.
Fiesta de la Pesca
En otro orden, desde la comuna informaron que este domingo 7 de diciembre se va poder disfrutar de la tradicional Fiesta de la Pesca en Claromecó "y a prepararnos para este verano". "¡Este fin de semana nuestras playas te esperan!", resaltaron.
