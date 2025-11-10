Garate: "A pesar de las dificultades, seguimos avanzando"

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, encabezó los festejos por el 105 aniversario de la localidad de Claromecó. La ceremonia comenzó con el izamiento de las banderas y continuó con un reconocimiento a Hugo Cortez, quien dirigió unas sentidas palabras alusivas a la historia y el presente de la comunidad.

El delegado municipal Nicolás Felipe expresó: “Hoy celebramos 105 años de historia, de sueños compartidos y de vida en comunidad. Este lugar es fruto del trabajo de muchos, del compromiso de los vecinos que se acompañan y del orgullo con que disfrutamos cada momento en nuestro querido Claromecó. Aprendimos a valorar cada rincón, cada familia y cada historia de esfuerzo y amor que mantiene viva la esencia de nuestro pueblo. La verdadera riqueza de Claromecó está en su gente, en las familias que construyen, en los jóvenes que sueñan con su futuro y en la memoria colectiva que nos une como comunidad”.

Por su parte, el intendente Pablo Garate destacó: “Este aniversario nos invita a pensar no solo en lo que se ha hecho o en lo que se hace, sino también en todo lo que queremos construir para los próximos años. A pesar de las dificultades, seguimos avanzando: logramos poner en marcha la planta de gas, mejorar las plazas y la iluminación, y estamos trabajando junto a la Provincia para ampliar la red y avanzar en obras fundamentales, como la ampliación de la cocina de la Escuela Secundaria N°10. También celebramos que por primera vez jóvenes claromequenses pudieron tener su primera clase universitaria en el Centro de Estudios Claromecó, un paso enorme para acercar la educación superior. En materia de salud, seguimos fortaleciendo el sistema local, con la conformación de la Asociación de Amigos del Hospitalito y la llegada de nuevos profesionales. Claromecó nos une. Más allá de cualquier diferencia, el camino hay que hacerlo entre todos, porque solo así se construye el futuro que merecemos”.



Orense celebró un nuevo aniversario

Este domingo se realizó el acto oficial por un nuevo aniversario de la localidad de Orense, que reunió a autoridades municipales, instituciones locales y vecinos que se acercaron a compartir un emotivo encuentro lleno de historia, identidad y pertenencia.

Durante el acto, el delegado municipal Julián Pérez Olivero destacó el espíritu solidario y el compromiso de la comunidad: “Orense es un pueblo que refleja en cada una de sus calles, monumentos e instituciones los años de historia y esfuerzo de sus vecinos. Gracias al trabajo de todas las comisiones e instituciones, seguimos creciendo y soñando con recuperar ese impulso que siempre caracterizó a nuestro pueblo”, expresó.

Por su parte, el intendente Pablo Garate subrayó el valor del trabajo conjunto y el compromiso de los orensanos: “Cada vez que vengo a Orense veo una comunidad que se fija objetivos y los cumple, gracias al esfuerzo de sus instituciones y vecinos. Ese espíritu nos representa como distrito y nos impulsa a seguir acompañando el crecimiento de cada localidad.”



El jefe comunal anunció además la puesta en marcha de la obra de pavimentación del ingreso al Barrio Norte, realizada en conjunto con la Cooperativa Agraria, y la digitalización del equipo de Rayos X de la unidad sanitaria local, que fortalecerá la atención en salud.