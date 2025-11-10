El intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, visitó la localidad de Bahía San Blas, donde presenció el inicio de las tareas de extracción y retiro de enganches.

Durante la jornada, el jefe comunal recorrió distintos sectores de la villa balnearia, donde se ejecutan trabajos de pintura de cordón cuneta, limpieza de espacios verdes y mantenimiento en el paseo de artesanos, en preparación para la temporada 2025-2026, que abrirá oficialmente el 22 de noviembre.

Además, Marino se dirigió a la playa de arena para verificar el estado del paso de acceso y supervisar las mejoras que allí se están realizando. En su recorrido, también dialogó con los maquinistas que trabajan en el camino que conduce a la bahía, interiorizándose sobre los avances de las obras.

En la Delegación Municipal, el intendente mantuvo un encuentro con los empleados y entregó una heladera, una cocina y un termotanque destinados a la cocina del corralón, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal.

Finalmente, Marino aprovechó la visita para conversar con pescadores bonaerenses que se encuentran de visita en la villa turística.

Comenzó la limpieza de enganches en Bahía San Blas

La Municipalidad de Patagones informó el inicio de las tareas de limpieza de enganches en el sector costero —playas de piedra y arena—, con el propósito de mejorar la seguridad y preservar el entorno natural de la villa marítima.

Las acciones se desarrollan en el marco del Decreto Municipal N° 2184/25, que establece la limpieza periódica de enganches, y se enmarcan en el plan de mantenimiento y ordenamiento de los espacios públicos costeros impulsado por el Ejecutivo local.

La empresa Huertas, adjudicataria del correspondiente concurso de precios, será la encargada de ejecutar las tareas, que se realizarán de lunes a viernes en horarios rotativos, de acuerdo a las condiciones de marea y clima.

El objetivo es brindar a turistas y pescadores las mejores condiciones para disfrutar de la bahía y desarrollar la pesca en un entorno cuidado, reafirmando el compromiso municipal con el turismo responsable y la preservación ambiental.

Asimismo, el Municipio solicitó la colaboración de vecinos, pescadores y visitantes para respetar las zonas de trabajo y evitar el ingreso durante las maniobras de extracción y limpieza.

Presentaron oficialmente la regata náutica “La Maragata 2025”

En el Palacio Municipal, se realizó la presentación oficial de la Primera Edición de la Regata Náutica “La Maragata 2025”, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025, uniendo distintos puntos del río Negro en un recorrido total de 120 kilómetros.

La competencia, organizada conjuntamente por la Escuela Municipal de Canotaje y el Club Náutico Comandante Luis Piedra Buena, fue declarada de importancia municipal mediante el Decreto N° 2185.

El evento contará con cuatro etapas que enlazarán Sauce Blanco, Guardia Mitre, Campo Bukland, Santa Marina y el Club Náutico Luis Piedra Buena.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Ricardo Marino, junto al secretario de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario, Raúl Rosemberg; el director de Deportes, Luciano Sepúlveda; el referente de la Escuela Municipal de Canotaje, Fernando Bretz; la directora de la competencia, Jessica Pachero; y el presidente del Club Piedra Buena, Gabriel Recondo. También participaron secretarios municipales, medios de prensa y deportistas locales.

Durante el acto, se dio lectura a una nota de adhesión enviada por el Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, quien destacó la relevancia deportiva, turística y cultural de la competencia.

En su intervención, el intendente Marino subrayó: “Esta regata representa un hito importante para nuestra comunidad, ya que nos brinda la oportunidad de celebrar y destacar un deporte tan relevante como el canotaje. Estamos orgullosos de contar con más de 25 palistas en crecimiento en toda la zona, y seguramente se sumarán muchos más. Que esta primera edición de La Maragata sea el comienzo de una larga y exitosa trayectoria, donde nuestros deportistas puedan brillar y nuestra comunidad disfrute de este espectáculo deportivo.”

Por su parte, Raúl Rosemberg destacó la identidad local del evento: “Queríamos que esta regata tenga identidad patagónica, que sea propia del Partido de Patagones. Es un evento deportivo de relevancia, considerando la importancia del canotaje en esta región. Agradecemos profundamente al Club Piedra Buena, a la Escuela Municipal y a todas las áreas municipales que acompañaron esta iniciativa.”

A su turno, Luciano Sepúlveda, director de Deportes, expresó: “Desde la Dirección de Deportes nos sumamos a este proyecto con todo el compromiso organizativo y logístico. Es la primera edición de La Maragata y esperamos que sea la primera de muchas. Quiero agradecer a todos los que trabajaron arduamente en la preparación y al intendente Marino por su constante apoyo a las iniciativas deportivas locales.”

Con un fuerte acompañamiento institucional, deportivo y comunitario, La Maragata se proyecta como una competencia emblemática para el Partido de Patagones, combinando deporte, turismo y naturaleza en el majestuoso escenario del río Negro.