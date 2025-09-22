El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, compartió distintas actividades y obras que marcan el rumbo de su gestión. Desde los avances en infraestructura urbana hasta la puesta en valor de espacios culturales y religiosos, el mandatario local remarcó que el compromiso con los vecinos continúa firme más allá del calendario electoral.

En el barrio California, Passaglia recorrió los trabajos de pavimentación que se están llevando adelante con la intervención de maquinaria vial. Allí destacó que, pese a que las elecciones ya quedaron atrás, la transformación de la ciudad sigue siendo una prioridad: “Las elecciones ya pasaron, pero nuestro compromiso sigue firme: transformar San Nicolás en la mejor ciudad de la Argentina. Hoy estuve en el barrio California, viendo de cerca cómo avanza el trabajo de las máquinas y la obra de pavimento no se detiene. Porque los vecinos lo esperan y porque la ciudad lo necesita. Con HECHOS, seguimos adelante”.

En paralelo a las obras viales, la gestión municipal apuesta a fortalecer la vida cultural de la ciudad con un proyecto que busca marcar un antes y un después. Se trata del nuevo cine, que según el intendente será “moderno, tecnológico y pensado para que las familias nicoleñas tengan un nuevo lugar de encuentro”. Passaglia subrayó que este espacio será más que una obra de infraestructura, ya que representará un símbolo de crecimiento y de identidad para la comunidad: “Lo que antes teníamos que buscar afuera, ahora lo vamos a tener en casa. Un espacio que va a marcar una nueva etapa, que va a ser escenario de miles de historias, de risas, de sueños compartidos”.

El intendente sostuvo que este cine es reflejo de una ciudad que se anima a mirar hacia adelante: “Es el símbolo de una ciudad que se anima a crecer, que mira al futuro y que no se conforma. Con HECHOS seguimos construyendo la ciudad que soñamos. Y lo hacemos juntos, con el orgullo de saber que San Nicolás está cada vez más cerca de ser la ciudad que nos merecemos”.

Otro de los puntos destacados en la agenda reciente es la renovación del Santuario, un espacio de gran valor espiritual y cultural para la comunidad. Con la nueva iluminación, el lugar se transformó en un punto de encuentro que convoca a miles de fieles y que, además, se integra al paisaje urbano de la ciudad. “San Nicolás se viste de fe y esperanza para recibir a miles de fieles. El Santuario, ahora iluminado, ya forma parte del paisaje que nos identifica y nos invita a encontrarnos”, expresó el intendente.

Con estas intervenciones, la gestión de Passaglia busca consolidar una mirada integral para San Nicolás, que combina infraestructura, cultura y turismo religioso, siempre bajo la premisa de que las obras se conviertan en hechos concretos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.