A contrarreloj por el cierre del año y con el pago de los aguinaldos como telón de fondo, un grupo de intendentes radicales volvió a reunirse en La Plata con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para reclamar deudas que la Provincia mantiene con los municipios. El eje del planteo estuvo puesto, otra vez, en los pasivos vinculados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y al Instituto de Previsión Social (IPS), dos rubros sensibles para las administraciones locales.

Con una comitiva reducida, el Foro de Intendentes Radicales insistió ante el titular de Economía en la necesidad de acelerar los pagos pendientes. Según pudo confirmar este medio, durante el encuentro se reconoció que la Provincia transfirió parte de la deuda correspondiente al IOMA, aunque los jefes comunales cuestionaron la lentitud del proceso y advirtieron que el ritmo actual no alcanza para cubrir las obligaciones de fin de año.

A diferencia de la reunión mantenida en noviembre, esta vez también participó el presidente del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense, Miguel Fernández, en un gesto político que buscó reforzar el reclamo del radicalismo ante el Ejecutivo provincial.

IOMA, IPS y la presión de fin de año

Durante la reunión, los intendentes pusieron el acento en la situación financiera de algunos municipios que, según expusieron, atraviesan un escenario crítico por el peso de los gastos corrientes, especialmente el pago del medio aguinaldo a los trabajadores municipales.

Frente a ese planteo, López pidió que los jefes comunales con mayores dificultades se contacten de manera directa con el Ministerio de Economía para relevar cada caso puntual. Si bien no se alcanzó una definición concreta, desde el Gobierno provincial deslizaron la posibilidad de otorgar adelantos de Coparticipación o aplicar descuentos autorizados por el Banco Provincia como mecanismo de alivio transitorio, aunque aclararon que todavía no hay certezas.

Además de los reclamos por IOMA e IPS, desde las filas del radicalismo también se cuestionó la falta de pago del Fondo Compensador para el mantenimiento y reparación de escuelas, que debía abonarse en diciembre y fue reprogramado para enero.

El endeudamiento, un alivio a mediano plazo

En paralelo a los reclamos inmediatos, los intendentes de la UCR reconocen que la sanción de la ley de endeudamiento impulsada por Axel Kicillof significó un alivio para las finanzas municipales, aunque con impacto recién a partir de 2026. La norma autoriza un financiamiento por USD 3.685 millones e incluye la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

Ese fondo destinará un 8% a los municipios, equivalente a unos $350.000 millones, que se distribuirán en un 70% a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante mediante programas provinciales vinculados a obras de infraestructura.

El radicalismo fue uno de los espacios que más presionó para incorporar este mecanismo de asistencia. De hecho, los bloques UCR–Cambio Federal y Somos Buenos Aires aportaron votos clave para que la ley fuera aprobada en la Legislatura bonaerense. “Son recursos que permiten que cada ciudad y cada pueblo pueda dar respuestas reales a sus vecinos”, sostuvo el presidente del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena.

El cronograma de pagos establece desembolsos de hasta $50.000 millones en abril, agosto y noviembre de 2026, y dos cuotas adicionales en abril y junio de 2027. Sin embargo, como la primera transferencia recién llegará en abril, los intendentes volvieron a La Plata con un objetivo inmediato: lograr que la Provincia regularice las deudas pendientes antes de fin de año y así blindar las cuentas municipales de 2025.