El Municipio de Lomas de Zamora continúa desarrollando un extenso programa de repavimentación en hormigón dentro de “Obras de la Comunidad”, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial en los distintos barrios del distrito.

Estas intervenciones, coordinadas por la Secretaría de Obras Públicas, están destinadas a renovar calles con alto tránsito y mayor desgaste, optimizando la infraestructura urbana y brindando mejores condiciones a vecinos y vecinas.

Las cuadrillas municipales trabajan en la remoción del pavimento deteriorado y la colocación de nuevas capas de hormigón, garantizando una superficie más resistente y duradera. El plan prioriza los sectores más transitados y los que conectan zonas residenciales con ejes comerciales y avenidas principales.

En las últimas semanas, las tareas se concentraron en Lomas Centro, sobre Estrada, entre Pereyra Lucena y Castelli, y en Gorriti, entre Sucre y Frías. En Llavallol, las obras avanzaron en Magallanes y Wright, y en Pareta y Kurth.

Asimismo, en Fiorito se realizaron trabajos en Larrazábal (entre Cañada y Quesada) y en Ayolas (entre Larrazábal y Murature), mientras que en Centenario se intervino en Virgen de Itatí, entre Milán y Unamuno.

El programa también incluye repavimentaciones en Parque Barón (Santa Teresita y Muzzilli), Albertina (Gral. Martín Rodríguez y Campoamor), Budge (Azamor y Carriego) y Turdera (San Isidro y Antártida Argentina).

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con el mejoramiento integral de las calles y la puesta en valor del espacio público, acompañando el crecimiento sostenido de cada barrio lomense.

Una escuela con nombre “Malvinas 1982”

En paralelo, la comunidad educativa de Banfield celebró un emotivo acto en la Escuela Secundaria N° 88, que desde ahora llevará el nombre “Malvinas 1982”, en homenaje a los héroes que defendieron la soberanía nacional.

La jornada contó con la participación de veteranos de Lomas de Zamora, estudiantes, docentes y familias, en una actividad de reflexión, memoria y reconocimiento.

El intendente Federico Otermín acompañó la ceremonia y destacó el valor simbólico de la iniciativa: “El nombre es lo más íntimo que tenemos, el punto de partida desde donde construimos nuestra identidad. Por eso, desde el Gobierno de la Comunidad queremos felicitarlos por sumar su granito de arena para abrazar nuestra memoria. Y a nuestros héroes, los veteranos de Lomas, que estuvieron presentes en esta jornada tan emotiva, gracias siempre”, expresó.

El jefe comunal también dirigió unas palabras a los jóvenes: “Que esta identidad que asumieron les dé mucha fuerza para cuidar el lugar en el que viven y transformarlo con soberanía y con amor.”

La imposición del nombre “Malvinas 1982” representa un gesto de compromiso con la memoria, el respeto y los valores patrios, y refleja la importancia de una educación pública que promueva la identidad, la participación y el sentido colectivo.

Trabajos de limpieza e higiene urbana en los barrios

En otro orden, el Municipio continúa realizando de manera diaria operativos de limpieza, recolección de residuos y mantenimiento del espacio público mediante el programa “Comunidad Lomas Limpia”.

Asimismo, durante los periodos de alerta meteorológica, se intensifican los trabajos con acciones que buscan garantizar el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en los distintos barrios.

Entre las acciones destacadas se incluyen la desobstrucción de sumideros y desagües, la recolección de ramas y residuos voluminosos, el barrido y limpieza de calles, y la verificación del correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo.