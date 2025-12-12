La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario recordó el inicio de la gestión provincial hace seis años, cuando asumió junto a Axel Kicillof “la responsabilidad de defender a nuestra Provincia para reconstruirla luego de una gestión que abandonó al pueblo”. En su balance, remarcó la necesidad que había entonces de recuperar áreas centrales para el desarrollo de los bonaerenses.

A ese repaso se sumó el mensaje expresado por el gobernador Axel Kicillof, quien señaló: “Hace 6 años asumimos la responsabilidad de reconstruir la provincia de Buenos Aires para dejar atrás una etapa de abandono y volver a poner a la educación, la salud, la producción y la seguridad en el centro de las prioridades. Ese camino de transformaciones venimos recorriendo en los 135 municipios”. También destacó: “Queridos bonaerenses, ninguna dificultad va a torcer nuestra voluntad de seguir construyendo un presente y un futuro con más derechos”.

Hace 6 años con @Kicillofok asumimos la responsabilidad de defender a nuestra Provincia para reconstruirla luego de una gestión que abandonó al pueblo.



Tomamos la decisión política de volver a priorizar lo que es importante: la salud, la educación, el trabajo, la producción y la… https://t.co/M0bsQU5gns — Verónica Magario (@magariovero) December 12, 2025

En consonancia con esa mirada, Magario sostuvo que desde el comienzo se tomó “la decisión política de volver a priorizar lo que es importante: la salud, la educación, el trabajo, la producción y la defensa de los derechos para que cada bonaerense pueda desarrollar su presente y edificar su futuro junto a un Estado que actúa, escucha y acompaña”.

Ambos funcionarios remarcaron que, pese a los desafíos enfrentados, la Provincia continúa impulsando políticas que buscan mejorar la vida de las familias. Magario afirmó: “Ninguna dificultad será suficiente para que abandonemos nuestra convicción de gobernar por y para los bonaerenses. Seguimos trabajando para construir la Provincia que tanto queremos”.

Apertura del Jardín Nº919 y ampliación del acceso educativo

Dentro del conjunto de acciones que la Provincia exhibe como parte de su plan de reconstrucción, Magario celebró la reciente apertura del Jardín Nº919 de Necochea, un nuevo espacio que ya recibe a niños y niñas de la región. Según detalló, su puesta en marcha permite ampliar el acceso educativo, evitando que muchas familias deban trasladarse lejos de sus hogares.

El establecimiento cuenta con “3 aulas, SUM, cocina, baños, área administrativa y un hermoso patio para que las infancias puedan disfrutar en comunidad”, características que la vicegobernadora mencionó al destacar el impacto de la obra en la comunidad local.

Obras en Lomas de Zamora: un reclamo histórico que avanza

Magario también señaló los avances en la construcción de la nueva Escuela Secundaria en Lomas de Zamora, proyecto que integrará un Polo Educativo junto al Jardín Nº952. La obra, subrayó, se encuentra entre las demandas históricas de los vecinos, quienes durante años reclamaron una mayor oferta de formación en la zona.

Ambas iniciativas —la apertura del jardín en Necochea y la nueva secundaria en Lomas— “responden a un reclamo histórico de las y los vecinos, frente a la falta de acceso y a la interrupción de las obras en la gestión Vidal”, recordó Magario. En ese sentido, reafirmó que la Provincia continúa trabajando “para transformar la vida de las y los bonaerenses” con políticas educativas sostenidas en el tiempo.