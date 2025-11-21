Desde su red social, Magario indicó "A 180 años de la heroica gesta de la Vuelta de Obligado, donde el ejército encabezado por Rosas puso el cuerpo para defender la soberanía nacional, tenemos el deber y la responsabilidad de mantener vivo el coraje, la generosidad y el amor por la Patria de aquellos héroes que construyeron nuestra historia".

Verónica Magario además agregó "En el #DíaDeLaSoberaníaNacional recordamos a quienes lucharon valientemente en la Batalla de Vuelta de Obligado, comandados por Juan Manuel de Rosas, en defensa y amor por nuestra Patria. En la Provincia, honramos su legado, buscando salvaguardar siempre el interés nacional por sobre los intereses extranjeros. Porque ejercer la soberanía es proteger nuestro suelo, nuestros recursos y nuestros derechos, no entregarlos al mejor postor".



Magario: "La educación pública se logra con más posibilidades y más desarrollo"

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, informó desde sus redes sociales que "Las y los estudiantes de Mar Chiquita tienen un nuevo centro universitario gracias al programa Puentes, donde pueden continuar con su formación profesional. Además, los jóvenes recibieron sus notebooks Conectar Igualdad Bonaerense para que todos y todas puedan estudiar en igualdad de condiciones".

Por otro lado, informó "También estamos construyendo un Polo Educativo en el barrio La Carolina de Florencio Varela con una escuela primaria y secundaria que beneficiará a más de 1000 jóvenes. Estas obras integran e incluyen a los barrios populares, ampliando los derechos y fortaleciendo la educación pública".

Desde su red social, Verónica Magario también se refirió a un encuentro que mantivo con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. "Conversamos sobre la administración de los hospitales, centros educativos, y universidades, construidos y sostenidos por el municipio y de la región, además de dialogar sobre la inauguración de la nueva Facultad, cuyo objeto es seguir proporcionando educación de calidad a los paceños. Seguimos articulando con las y los intendentes para trabajar juntos en políticas que fortalezcan la atención y educación de calidad que cada bonaerense merece", indicó la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.

Compromiso en materia de viviendas

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter) acotó que "A pesar de las dificultades económicas, estamos realizando grandes esfuerzos para seguir trabajando por el sueño de la casa propia. Más familias de Villa Porá en Lanús recibieron las llaves de su nueva vivienda. Ahora tienen un techo bajo el cual seguir planificando y proyectando sus sueños y su futuro".

Además, la vicegobernadora Magario informó "estamos finalizando la construcción de viviendas en Coronel Dorrego y en Carlos Tejedor para que haya más oportunidades, más posibilidades y más igualdad para las y los bonaerenses".