El intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, contó detalles de su gira por China en el marco de una serie de encuentros que realiza desde hace días con objeto de fortalecer politicas con el país asiático.

"En Beijing, junto a la Diputada Nacional, Rozana Monzon, al presidente de la Unión Industrial de Merlo, Walter Nupieri y a Juan Carlos Mingote, desarrollador inmobiliario merlense, mantuvimos reuniones de trabajo con las principales autoridades políticas, diplomáticas, económicas y académicas de la República Popular China", informó el alcalde miunicipal de Merlo, Gustavo Menéndez.

Desde su cuenta en X (antes twitter), el jefe comunal indicó: "En el corazón mismo de su centro de decisiones, consolidamos un canal de diálogo institucional estratégico para avanzar en el desarrollo conjunto, abrir nuevos mercados para nuestros comerciantes, incorporar tecnología de vanguardia para nuestras industrias y seguir generando empleo para las trabajadoras y los trabajadores merlenses".

En ese sentido, el alcalde municipal de Merlo, Gustavo Menéndez, indicó que "Cada encuentro reafirma que el camino que estamos construyendo posiciona a Merlo en un lugar de relevancia internacional, con oportunidades concretas para transformar nuestra realidad local".

Y agregó "Asimismo, tuvimos una trascendental mesa de trabajo con la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), el principal centro de pensamiento del país, encabezada por la Sra. Chai Yu, Directora General del Instituto de Latinoamérica. Allí trazamos una hoja de ruta que permitirá ampliar la proyección académica y científica de nuestra querida Universidad del Oeste".

Por otro lado, el jefe comunal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, adelantó que "Para 2026, avanzaremos en la firma de un Convenio Marco de Cooperación, la creación de un Centro de Estudios del idioma y la cultura china, la participación de expertos en la Cátedra Abierta de Desarrollo de América Latina, la exploración de un Observatorio de Inversión y Comercio China–Argentina y el impulso de proyectos de extensión universitaria binacional. Todo esto fortalecerá el vínculo entre Merlo y China, y abrirá un futuro de conocimiento, innovación y desarrollo para nuestra comunidad".

En otros hilos de X, Menéndez ya venía dando detalles de las reuniones que mantuvo en China. A saber, comentó: "En el encuentro con el Viceministro Ma Hui, una figura central en la política exterior china y responsable de la diplomacia con Latinoamérica, reafirmamos el compromiso con un 'futuro compartido' basado en el beneficio mutuo y el multilateralismo inclusivo. Destacamos el histórico apoyo de China a la Causa Malvinas y renovamos nuestro respaldo al principio de 'Una sola China'".

Por otro lado, contó "en Fuzhou dimos pasos que marcarán para siempre la proyección internacional de Merlo. Junto a la Diputada Nacional Monzon, a Walter Nupieri, Presidente de la Unión Industrial de Merlo, y a Juan Carlos Mingote (desarrollador inmobiliario merlense), mantuvimos reuniones estratégicas con las máximas autoridades de la ciudad".

Y agregó "Dialogamos con la Directora de Asuntos Exteriores, Ye Xiolan, y con el Presidente del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional, Chao Xu, celebrando avances concretos y definiendo nuevas metas culturales y productivas para 2026. Coronamos la jornada con una intensa rueda de negocios junto a empresas líderes en alta tecnología, gestión de residuos, medicamentos e infraestructura pública, presentando al mundo el potencial de Merlo y consolidando oportunidades que hace unos años eran impensadas. También visitamos empresas esenciales para el futuro urbano global: una pionera en transformar desechos en energía limpia y otra referente internacional en paneles solares. Lo que vimos y aprendimos aquí nos brinda herramientas reales para modernizar nuestros servicios públicos, optimizar el tratamiento de residuos y avanzar hacia un Merlo autosuficiente, sustentable y preparado para la era de la energía renovable".