La recaudación cayó por cuarto mes consecutivo y crece la preocupación en el Gobierno

La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar números en baja y encadenó su cuarto mes consecutivo de caída real interanual, según datos oficiales y estimaciones privadas. Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó un incremento nominal del 19,7% interanual, el resultado no logró compensar la inflación del período.

En total, los Recursos Tributarios de noviembre alcanzaron los $15.598.232 millones, pero el panorama de fondo muestra señales de alerta.

Qué dijo IARAF sobre la caída real

Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), fue categórico: “La recaudación tributaria nacional total habría descendido un 8,7% real interanual durante noviembre de 2025”. El economista agregó que, de este modo, “se registró la cuarta caída real interanual consecutiva” y que si se excluyen los tributos vinculados al comercio exterior, la retracción sería del 3,6% real.

Por qué noviembre 2024 infló la base de comparación

Según ARCA, parte del retroceso real responde a una base de comparación altísima derivada de los ingresos extraordinarios de noviembre 2024. Aquel mes se habían liquidado conceptos excepcionales:

Ingresos extraordinarios del año pasado

Moratoria (Ley 27.743): por pagos a cuenta, condonaciones y cuotas de adhesiones previas.

Anticipos de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2024, por corrimiento de vencimientos.

Impuesto PAIS, que hoy ya no está vigente.

Impuesto de Regularización de Activos, con pagos adelantados de hasta el 75%.

Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP), también con pagos iniciales elevados.

ARCA señaló que sin esos ingresos excepcionales, la variación interanual de noviembre 2025 habría estado cerca del 29%.

Recaudación de noviembre, impuesto por impuesto

El IVA Neto recaudó $5.461.513 millones, una suba del 27,9% interanual.

IVA Impositivo: +24,4%

IVA Aduanero: +19,6%

Ganancias: impacto del cierre de ejercicio

El Impuesto a las Ganancias alcanzó $3.355.886 millones, con un incremento del 27,7%. Impactó el vencimiento del saldo de declaración jurada para sociedades con cierre en junio, el segundo más importante del año.

Créditos y Débitos: menos días hábiles, menos ingresos

El impuesto al cheque recaudó $1.249.678 millones, creciendo 24,4%, pero afectado por un día hábil menos respecto a 2024.

Seguridad Social: suba por salarios

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 29,8%, hasta $3.825.861 millones, gracias a mejoras en la remuneración bruta promedio.

Comercio exterior: fuerte disparidad

Derechos de Exportación: $240.207 millones (-59,3%).

Derechos de Importación y otros: $598.429 millones (+59,6%).

Bienes Personales: otra baja fuerte

Recaudó $58.174 millones, una caída del 52,6% interanual.

Combustibles: suba por actualizaciones

El Impuesto a los Combustibles sumó $446.536 millones, con una variación del 53,7%, impulsada por las actualizaciones del tributo.

Un cierre de año complejo

Aunque ARCA insistió en que la “foto” de noviembre está distorsionada por la base 2024, los economistas advierten que la prolongación de caídas reales marca un problema estructural en la actividad, en la capacidad contributiva y en los recursos del Estado nacional.

Mientras el Gobierno espera un repunte para el verano, noviembre dejó un dato incómodo: los ingresos reales siguen sin reaccionar.