Abad celebró la ley que amplía la Cámara Federal de Mar del Plata

El legislador Maximiliano Abad celebró que el Congreso de la Nación convirtiera en ley un proyecto de su autoría para ampliar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un tribunal que tiene competencia sobre casi el 40% del territorio de la provincia de Buenos Aires.

Abad

La iniciativa contempla la creación de una segunda sala con el objetivo de sumar jueces, agilizar los procesos y mejorar la respuesta frente al fuerte crecimiento de las causas tramitadas en esa jurisdicción.

“El Congreso convirtió en ley un proyecto nuestro para ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata”, destacó Abad a través de sus redes sociales.

Un tribunal con 8.900 causas anuales

Abad advirtió que el volumen de expedientes ingresados en la Cámara Federal marplatense aumentó considerablemente con el paso de los años.

Según detalló, el tribunal pasó de tramitar alrededor de 700 causas anuales a recibir unas 8.900 por año, pese a mantener una estructura que resultaba insuficiente frente al incremento de la demanda.

El legislador remarcó que detrás de esos expedientes existen situaciones concretas que afectan de manera directa a la población.

“Hay jubilados esperando un reajuste y pacientes que reclaman cobertura para un tratamiento”, señaló.

Las causas que llegan a la Cámara requieren la revisión de decisiones adoptadas por los juzgados federales comprendidos dentro de su extensa jurisdicción. La acumulación de expedientes, sostuvo Abad, genera demoras en trámites que involucran derechos previsionales y sanitarios.

Una nueva sala para agilizar los procesos

La ampliación permitirá incorporar más jueces y distribuir las causas entre dos salas, con la finalidad de reducir los tiempos de resolución y reforzar la capacidad operativa del tribunal.

“Con esta ley: más jueces, procesos más rápidos y una Justicia más cerca de la gente”, resumió Abad.

El legislador consideró que la sanción representa “un paso clave para Mar del Plata y Batán”, debido al impacto que tendría una mayor capacidad de respuesta judicial sobre los habitantes de ambas ciudades y del resto del territorio comprendido por la Cámara Federal.