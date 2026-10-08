Fondos nacionales y disputa política: qué muestra el nuevo informe sobre los recursos de Kicillof

Milei y Kicillof.

La disputa por los recursos nacionales entre Javier Milei y Axel Kicillof sumó un nuevo elemento. Un informe elaborado por el exsenador bonaerense y actual director del Banco Provincia, Marcelo Daletto, mostró que las transferencias automáticas destinadas a Buenos Aires acumularon $13,3 billones entre enero y septiembre de 2026, con una caída real del 0,4% respecto del mismo período del año pasado. Sin embargo, detrás de esa variación casi neutra aparecen diferencias importantes entre los principales componentes del reparto.

El relevamiento, presentado el 7 de octubre, establece que la Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió 3,4% una vez descontada la inflación, mientras que otros envíos determinados por ley crecieron 4,6% real y compensaron buena parte de la pérdida. Esa combinación llevó a Daletto a sostener que los recursos automáticos prácticamente conservaron su poder adquisitivo.

La lectura llega mientras el gobierno bonaerense mantiene sus reclamos por transferencias pendientes, programas discontinuados y obras paralizadas. La diferencia es que el trabajo de Daletto analiza exclusivamente los fondos que Nación debe distribuir por ley, mientras que una parte sustancial de la disputa entre ambas administraciones comprende otros compromisos financieros.

El contraste vuelve a colocar en discusión cuánto dinero recibe efectivamente la Provincia, cómo evolucionan sus principales fuentes de financiamiento y qué recursos permanecen pendientes en una relación política atravesada por los enfrentamientos entre la Casa Rosada y La Plata.

Coparticipación en baja y otros fondos que amortiguan la caída

El informe de Daletto compara los primeros nueve meses de 2026 con igual período de 2025, sobre la base de información del Ministerio de Economía de la Nación, el INDEC y el Banco Central.

En términos nominales, las transferencias automáticas pasaron de $9,99 billones a $13,27 billones, un incremento del 32,8%. Sin embargo, ese crecimiento quedó ligeramente por debajo de la inflación acumulada en la comparación interanual, con una variación real negativa del 0,4%.

Informe sobre la evolución de las transferencias automáticas a la Provincia de Buenos Aires.

Dentro de ese total, la Coparticipación Federal de Impuestos representó el 62,3% de los recursos recibidos por Buenos Aires. Los envíos alcanzaron $8,26 billones, frente a $6,35 billones del mismo período de 2025. Aunque nominalmente aumentaron 30,2%, perdieron 3,4% de su valor real.

La trayectoria también muestra una recuperación respecto de los primeros meses del año. En marzo, la caída interanual acumulada de la coparticipación había llegado al 30,3% real. Al cierre del segundo trimestre se había reducido al 10,5%, hasta ubicarse en el 3,4% registrado en septiembre.

Informe sobre la evolución de las transferencias automáticas a la Provincia de Buenos Aires.

El comportamiento fue diferente en las restantes transferencias establecidas por ley, que representan el 37,7% del total. Ese conjunto sumó aproximadamente $5 billones y registró una mejora real del 4,6%.

El Fondo de Financiamiento Educativo alcanzó $2,79 billones, con un crecimiento real del 4%, mientras que la Compensación del Consenso Fiscal aportó $1,43 billones y aumentó 3,8%. Las transferencias correspondientes a otras leyes especiales, por su parte, avanzaron 8,6% real.

Daletto destacó que estos recursos se distribuyen de acuerdo con la Ley de Coparticipación 23.548 y otras normas específicas, por lo que el Presidente no tiene facultades discrecionales para restringir su envío a la administración provincial.

"Los números indican que no sobra plata en la Provincia, pero que, si comparamos con lo recibido el año pasado, tampoco falta", sostuvo el exlegislador al presentar las conclusiones de su trabajo.

El exsenador bonaerense y actual director del Banco Provincia, Marcelo Daletto.

La recuperación de septiembre también había aparecido en otro relevamiento. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional recibidos por Buenos Aires crecieron 4,3% real interanual durante ese mes y la coparticipación avanzó 4,4%, aunque ambos indicadores quedaron ligeramente por debajo del promedio de las jurisdicciones.

Ese repunte convivió con una evolución desigual de los principales impuestos nacionales: el IVA cayó 5,8% real interanual, mientras Ganancias creció 22,4%. La diferencia refleja movimientos contrapuestos entre dos fuentes centrales de la recaudación que alimenta el reparto federal.

Los $19,1 billones que Kicillof reclama por otra vía

La discusión política por el financiamiento bonaerense excede los recursos comprendidos en el relevamiento de Daletto.

El 14 de septiembre, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, presentó una actualización del reclamo económico contra la administración de Milei. Con valores calculados a julio de 2026, la Provincia ubicó en $19,1 billones el monto correspondiente a deudas directas, obras comprometidas y programas nacionales demorados o discontinuados.

Conferencia de prensa del ministro Carlos Bianco el 14 de octubre.

El mayor componente de ese cálculo corresponde a infraestructura, por $10,1 billones. Allí aparecen obras públicas cuya ejecución había asumido Nación, convenios de construcción de viviendas, proyectos educativos y otros compromisos de inversión.

Entre los casos incluidos figuran 180 obras ejecutadas directamente por el Gobierno nacional, con un saldo estimado de casi $5,98 billones, además de convenios del PROCREAR, Casa Propia y Reconstruir y proyectos acordados con municipios bonaerenses.

Otro bloque comprende $4,7 billones en obligaciones directas. La partida principal está relacionada con las transferencias de ANSES a la caja previsional provincial, calculadas en $2,78 billones. También aparecen compensaciones del Consenso Fiscal, fondos educativos y recursos destinados a programas sanitarios.

Los restantes $4,3 billones corresponden a programas nacionales discontinuados o demorados, entre ellos el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y distintas líneas de asistencia vinculadas con alimentos, transporte y salud.

La administración bonaerense agregó a esa cuenta otros $5,9 billones atribuidos a la caída de los Recursos de Origen Nacional y $3,4 billones por menores ingresos provinciales. De esa manera, el Ejecutivo estimó un impacto financiero acumulado de $28,4 billones desde el inicio del gobierno de Milei.

Informe PBA.

Se trata de una medición diferente de la presentada por Daletto. Mientras el director del Banco Provincia compara los ingresos automáticos efectivamente recibidos durante nueve meses, el cálculo oficial bonaerense incorpora obligaciones reclamadas, programas interrumpidos y pérdidas de recaudación acumuladas desde diciembre de 2023.

La diferencia también tiene una dimensión judicial. La Provincia llevó varios de sus reclamos económicos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde mantiene presentaciones relacionadas con recursos que considera pendientes de transferencia.

La pelea por la caja también llega a los municipios

Más allá de las cifras, la evolución de los recursos nacionales tiene consecuencias sobre la capacidad financiera del gobierno bonaerense y su relación con los 135 municipios.

Durante los primeros siete meses de 2026, las dos principales fuentes tributarias de ingresos provinciales habían registrado una caída conjunta del 1,7% real. La recaudación propia retrocedió 2,5%, mientras que los recursos automáticos provenientes de Nación disminuyeron 1%.

La situación también se trasladó al reparto municipal. En el primer cuatrimestre, las transferencias automáticas realizadas por la Provincia mostraron una caída real del 9,5% en la coparticipación destinada a los distritos, aunque otros fondos provinciales compensaron parcialmente esa reducción.

El gobierno de Kicillof viene planteando, además, una discusión sobre la estructura del régimen federal. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que Buenos Aires aporta alrededor del 38% de la recaudación nacional, pero recibe menos del 7% del total de la masa coparticipable distribuida, según los cálculos de su cartera.

La Ley 23.548 establece para Buenos Aires un coeficiente de distribución secundaria del 19,93%, correspondiente al reparto entre las provincias, al que se suman otros mecanismos previstos en la legislación.

En este escenario, el relevamiento de Daletto incorpora una nueva fotografía de las transferencias automáticas, mientras la administración bonaerense sostiene que los compromisos nacionales incumplidos y el deterioro de la recaudación condicionan sus posibilidades de financiamiento.

La discusión también involucra directamente a los intendentes. En marzo, durante un encuentro con más de 70 jefes comunales, Kicillof anunció que los recursos que la Provincia consiga recuperar de sus reclamos contra el Estado nacional serán coparticipados con los municipios bonaerenses.