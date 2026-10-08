Nardini reclamó que los municipios estén en el centro de las decisiones nacionales

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, participó de la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y planteó la necesidad de dar mayor protagonismo a los gobiernos locales en las discusiones sobre el futuro del país. El encuentro, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificó a Fernando Espinoza al frente de la entidad y aprobó un reclamo al presidente Javier Milei para que modifique el rumbo económico.

A través de sus redes sociales, Nardini destacó el conocimiento territorial de quienes conducen los municipios y sostuvo que esa experiencia debe tener lugar en el debate nacional.

“Los que gobernamos ciudades conocemos de primera mano lo que pasa en cada territorio y tenemos la responsabilidad de llevar esa voz a las discusiones que vienen”, expresó.

El jefe comunal vinculó ese planteo con una agenda centrada en el federalismo, la actividad productiva y el empleo. “En la Argentina del mañana, necesitamos más federalismo, más producción y trabajo, y una mirada que vuelva a poner a los municipios en el centro”, afirmó.

Nardini también felicitó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por la renovación de su mandato como presidente de la FAM.

El reclamo de los intendentes al Gobierno nacional

La asamblea reunió a más de 500 intendentas e intendentes de todo el país, que aprobaron un documento con cuestionamientos a las políticas nacionales y reiteraron el pedido de una reunión urgente con Milei.

Los representantes municipales advirtieron sobre el impacto de esas políticas en el empleo, la producción y las economías regionales. También expresaron preocupación por sus consecuencias en la salud, la alimentación, la educación, la seguridad, las jubilaciones, la discapacidad y la asistencia social.

El documento exigió una corrección urgente del rumbo económico. A la vez, los jefes comunales reafirmaron el compromiso de sostener los servicios esenciales y acompañar la producción y el desarrollo en sus comunidades.

La convocatoria incluyó un llamado a fortalecer la unidad federal para construir una alternativa nacional, en una jornada en la que Nardini puso el foco en la participación de los municipios y la representación de las demandas de cada territorio.