Espinoza retiene la Federación Argentina de Municipios y deja un mensaje hacia 2027: "Las candidaturas no deben salir de una oficina"

Fernando Espinoza fue reelecto al frente de la FAM.

Fernando Espinoza fue reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y continuará al frente de una organización que reúne a intendentes de todo el país en momentos en que el peronismo profundiza la discusión por su armado nacional y las candidaturas de 2027.

La decisión se tomó durante la Asamblea Ordinaria realizada en la sede porteña de la Federación, donde los jefes comunales renovaron sus autoridades después de semanas en las que había circulado la posibilidad de una disputa interna.

Finalmente, La Cámpora no formalizó una candidatura alternativa. En la previa, el nombre del intendente de Lanús, Julián Álvarez, había aparecido como posible opción del sector que conduce Máximo Kirchner.

Tras la Asamblea, Jorge Ferraresi, referente político de Avellaneda y titular del Ejecutivo local en uso de licencia, puso el foco en el peso territorial de los gobiernos municipales dentro de la discusión política. “Los jefes comunales tienen el diagnóstico preciso de cada territorio, porque están en contacto permanente con los problemas de su lugar. Dialogar con ellos siempre es enriquecedor”, sostuvo.

La Cámpora no formalizó una candidatura alternativa. En la previa, el nombre del intendente de Lanús, Julián Álvarez, había aparecido como posible opción del sector que conduce Máximo Kirchner.

La reelección estuvo acompañada por una definición de Espinoza sobre el próximo proceso electoral. El intendente de La Matanza pidió que las candidaturas no sean resueltas desde una oficina, sino a partir de la representación territorial y la participación de quienes administran los municipios.

La frase se inscribe en una posición que viene repitiendo durante sus recorridas federales. En junio, durante un encuentro de la FAM en Santa Fe, Espinoza sostuvo que “la Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región”.

En aquella actividad también afirmó que la alternativa política debía construirse mediante “más diálogo, participación y organización” y con el empleo, la producción, la educación y la salud como ejes.

El planteo sobre las candidaturas se produce mientras distintos sectores del peronismo debaten cómo ordenar la competencia de 2027 y qué mecanismo utilizar si no existe una lista de consenso.

Una conducción alineada con el MDF

Espinoza integra el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político encabezado por Axel Kicillof. Durante los últimos meses participó activamente de los plenarios y recorridas con los que el MDF comenzó a extender su armado fuera del territorio bonaerense.

A comienzos de octubre, en un encuentro realizado en Alberti, afirmó que el espacio recorrerá “cada pueblo, cada ciudad y cada municipio para escuchar, aprender, corregir los errores, organizar la esperanza y construir la alternativa”.

La continuidad del matancero en la FAM mantiene así la conducción de la entidad en manos de un dirigente integrado al armado político del gobernador bonaerense.

La Federación afirma representar a más de 500 intendentes y gobiernos locales y durante los últimos años funcionó como una plataforma para canalizar reclamos federales vinculados con financiamiento, transporte, educación, obra pública y asistencia social.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Espinoza viene participando además de la construcción nacional del MDF y acompañando las actividades con las que el espacio busca ampliar su despliegue hacia 2027.

Felicitaciones @FerEspinozaOK por ser elegido nuevamente para conducir este espacio de representación federal tan importante para los gobiernos locales de todo el país. https://t.co/kKIYpfWqYT — Silvina Batakis (@sbatakis) October 7, 2026

Los intendentes vuelven a pedir lugar

El mensaje de Espinoza coincide con una discusión que excede a la FAM. En la Provincia, la Liga de Intendentes Peronistas también viene reclamando que los gobiernos locales tengan participación directa en la definición de candidaturas y ya planteó que el próximo gobernador o gobernadora debería surgir de la experiencia municipal.

Espinoza sostiene esa posición desde la Federación. Durante una recorrida realizada en septiembre por Chivilcoy, explicó que uno de los objetivos de su despliegue territorial era escuchar directamente a intendentes y sectores productivos y elaborar propuestas desde “la realidad territorial de cada municipio”.

La entidad que seguirá conduciendo mantuvo durante la gestión de Javier Milei una posición crítica frente a distintas decisiones del Gobierno nacional. En uno de sus pronunciamientos, pidió una reunión urgente con el Presidente por la eliminación de subsidios al transporte, la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la situación de los comedores comunitarios.

La organización sostuvo entonces que la demanda de asistencia social había aumentado un 30%, según sus propios registros, y afirmó que municipios y provincias habían tenido que cubrir parte de las prestaciones afectadas por decisiones nacionales.

La FAM representa a más de 500 intendentes y gobiernos locales de todo el país.

Durante 2026 sumó a esa agenda reclamos por obra pública, recursos federales, producción y empleo. Espinoza utilizó sus últimas recorridas para reunirse con intendentes de distintas pertenencias políticas y con empresarios, sindicatos y representantes productivos.

La reelección encuentra, además, al intendente atravesado por su propio escenario electoral: gobierna La Matanza desde 2019 en su actual ciclo —después de haber conducido anteriormente el municipio entre 2005 y 2015— y fue reelecto en 2023 con alrededor del 54% de los votos, según los datos difundidos por el municipio.

Con la legislación bonaerense vigente, no está habilitado para buscar otro mandato consecutivo en 2027. Ese límite alcanza también a decenas de jefes comunales y forma parte de otra negociación todavía abierta dentro del peronismo bonaerense.