Pablo Moyano volvió a marcar diferencias con la conducción de la CGT y reclamó una mayor presencia de la central obrera en las calles frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, apuntó contra las disputas internas del peronismo y pidió que el espacio abandone sus enfrentamientos de cara al escenario electoral de 2027.

El secretario general adjunto de Camioneros sostuvo que distintos sectores sindicales vienen manteniendo una agenda de movilizaciones, pero consideró insuficiente la presencia de la principal central obrera y de la dirigencia peronista.

“Hace rato venimos estando en la calle, y vamos a seguir estando. De parte del peronismo no lo estamos viendo y la CGT de vez en cuando moviliza”, afirmó Moyano durante una entrevista radial.

El planteo se conoció en la previa de la movilización convocada para este jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, una protesta impulsada por la CGT junto con distintos gremios.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la central obrera convocó una movilización frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria y mantiene otra protesta prevista para el 15 de octubre.

El reclamo de Moyano a la CGT

Moyano confirmó que participará de las próximas convocatorias sindicales y sostuvo que acompañará las acciones vinculadas con la defensa de la industria, los trabajadores, los jubilados y otros reclamos sociales.

“Vamos a estar mañana, el 15 de octubre y en todas las convocatorias que sean en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados”, señaló.

La CGT llegará a esas jornadas con una agenda centrada en el deterioro de la actividad productiva y del empleo. En los últimos días, la central profundizó sus críticas al Gobierno y cuestionó el impacto del programa económico sobre empresas y puestos de trabajo.

La movilización de este jueves tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se realizará en la zona de Diagonal Sur y Perú, en la Ciudad de Buenos Aires.

“La derecha se organiza rápido”

El dirigente camionero también trasladó sus críticas al plano político y apuntó contra las diferencias que atraviesan al peronismo.

Moyano mencionó las discusiones entre Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner y sostuvo que el espacio debe superar sus disputas internas si pretende constituirse en una alternativa hacia las próximas elecciones presidenciales.

“La derecha se organiza rápido desde el círculo rojo, mientras nosotros seguimos peleándonos”, afirmó.

También planteó que el peronismo continúa discutiendo lugares de representación y candidaturas mientras, según su visión, pierde de vista otros problemas políticos y sociales.

“Nosotros seguimos peleándonos por un diputado más, por dos diputados, por tres senadores, y no vemos lo que está pasando en el país”, sostuvo.

Moyano utilizó además la situación política de Brasil como referencia y señaló que el peronismo debería observar la capacidad de los espacios de derecha para ordenar su oferta electoral, incluso ante eventuales cambios de candidaturas.

Las críticas por la Ley Bases

Otro de los puntos de su intervención estuvo dirigido a los gobernadores que acompañaron la aprobación de la Ley Bases.

Moyano sostuvo que la votación representó una “traición” para los trabajadores y cuestionó especialmente el respaldo que recibió la iniciativa desde distintas provincias.

También volvió a reclamar una conducción política más cohesionada dentro del peronismo y vinculó esa falta de unidad con el avance de iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Las declaraciones se producen mientras la CGT retoma su agenda de movilizaciones y el peronismo mantiene abiertas sus discusiones internas sobre liderazgo, estrategia y candidaturas de cara a 2027.