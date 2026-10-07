El nuevo ranking de intendentes del Gran Buenos Aires elaborado por CB Global Data dejó cambios en los extremos de la clasificación y también movimientos significativos respecto del relevamiento anterior. La medición de octubre ubicó a Fernando Gray, de Esteban Echeverría, en el primer puesto según el diferencial entre imagen positiva y negativa.

Gray alcanzó un saldo favorable de 24,4 puntos porcentuales y quedó por encima de Ariel Sujarchuk, de Escobar, que obtuvo un diferencial de +22,9 puntos.

El tercer lugar fue para Federico Otermín, de Lomas de Zamora, con +22,5 puntos. Los tres encabezaron así la medición de octubre entre los intendentes evaluados en los municipios del Gran Buenos Aires.

El indicador utilizado para ordenar el ranking no corresponde solamente al porcentaje de imagen positiva. El diferencial surge de la distancia entre las valoraciones favorables y desfavorables obtenidas por cada jefe comunal, por lo que permite observar el balance entre ambas variables.

Los intendentes que quedaron en el fondo del ranking

En el extremo opuesto, Gustavo Menéndez, de Merlo quedó con −19,9 puntos.

La distancia entre los extremos del ranking alcanza así los 44,6 puntos porcentuales si se compara el diferencial de Gray, ubicado en el primer puesto, con el de Álvarez, que cerró la clasificación.

El relevamiento permite observar, además, que la ubicación final no es el único indicador para analizar la evolución de los intendentes. La comparación con el mes anterior muestra movimientos que no necesariamente coinciden con las posiciones generales de octubre.

Quién fue el intendente que más creció

Fernando Moreira, de General San Martín, protagonizó la mayor mejora mensual. Su diferencial avanzó 4,6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

El dato marca una recuperación dentro de la serie relevada por la consultora, independientemente de su ubicación definitiva en la tabla de octubre.

De esta manera, la medición de octubre deja cuatro referencias centrales: Gray aparece con el mejor diferencial del mes y Moreira protagoniza la mayor mejora.

Los resultados constituyen una fotografía de la valoración de los intendentes en sus respectivos distritos durante el período relevado y no representan una medición de intención de voto.