Rebote con gusto a poco: cómo quedó Buenos Aires en el reparto de fondos nacionales

Septiembre dejó una mejora en los recursos que Nación gira a la Provincia, aunque el desempeño bonaerense volvió a quedar por detrás de varias jurisdicciones.

La provincia de Buenos Aires volvió a terreno positivo en septiembre en el reparto de fondos nacionales. Según los últimos datos disponibles, recibió $1.600.442,8 millones en concepto de coparticipación, frente a los $1.164.115,5 millones del mismo mes de 2025. La diferencia fue de $436.327,3 millones, equivalente a un incremento nominal del 37,5%.

Una vez descontado el efecto de los precios, el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubicó la mejora bonaerense en 4,3% interanual para los Recursos de Origen Nacional (RON) y en 4,4% para la Coparticipación Federal de Impuestos. El promedio de las jurisdicciones fue ligeramente superior: 4,4% y 4,6%, respectivamente.

El resultado representa un cambio respecto de agosto. En aquel mes, Buenos Aires había registrado una caída real del 0,4% en los Recursos de Origen Nacional y del 0,1% en la coparticipación, según la medición difundida entonces por CEPA.

Buenos Aires quedó fuera de los mayores saltos

Todas las provincias registraron en septiembre variaciones reales positivas en los Recursos de Origen Nacional, pero con diferencias importantes. En el extremo superior aparecieron Santa Cruz, con 8,6%; Chubut, 8,1%; Tierra del Fuego, 7,9%; Neuquén, 7,7%; y Río Negro, 7,2%. Buenos Aires quedó en 4,3%.

En la Coparticipación Federal también hubo mejoras generalizadas. Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego registraron aumentos reales del 6,6%. Para Buenos Aires, el incremento fue del 4,4%.

El dato de septiembre permite dimensionar también el movimiento nominal de la coparticipación bonaerense. En septiembre de 2025 habían ingresado $1,164 billones. Un año después fueron $1,600 billones. La suba nominal alcanzó 37,5%.

Para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las transferencias automáticas alcanzaron en septiembre los $7,077 billones, frente a $5,092 billones del mismo período de 2025. Según IARAF, ese movimiento significó un crecimiento nominal del 39% y una mejora real estimada del 4,3%.

El informe de CEPA arroja una medición prácticamente equivalente para el conjunto de los Recursos de Origen Nacional: 4,4% real interanual. Un año antes, en septiembre de 2025, ese indicador había caído 10,2%.

El IVA volvió a caer y Ganancias empujó hacia arriba

La recuperación de septiembre tuvo comportamientos opuestos en los dos principales impuestos que alimentan la masa coparticipable. El IVA cayó 5,8% interanual en términos reales y acumuló su undécimo mes consecutivo de retroceso. De los últimos doce meses, once tuvieron variaciones negativas y el único resultado positivo fue el 0,1% registrado en octubre de 2025.

El movimiento de Ganancias fue inverso: creció 22,4% real interanual durante septiembre. El tributo ya había mostrado una mejora del 19,8% en julio y del 9,1% en agosto.

Ambos impuestos tienen un peso central en el reparto. La masa coparticipable incluye el 100% de Ganancias y el 89% del IVA, además de Impuestos Internos y otros gravámenes de menor incidencia.

CEPA vinculó la caída sostenida del IVA con el desempeño de las actividades asociadas al consumo y al mercado interno.

Agosto había dejado otra fotografía para Buenos Aires

El resultado positivo de septiembre llegó después de un mes en el que los indicadores bonaerenses habían vuelto a retroceder.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, durante agosto los Recursos de Origen Nacional transferidos a Buenos Aires bajaron 0,4% real interanual, mientras la Coparticipación Federal mostró una retracción del 0,1% en la medición disponible al inicio de septiembre.

El promedio de todas las jurisdicciones había mostrado entonces una caída del 0,1% en RON y una variación prácticamente neutra en coparticipación. Buenos Aires se encontraba entre las trece jurisdicciones con retrocesos reales.

En aquel momento, el IVA ya acumulaba diez caídas interanuales consecutivas y mostraba un retroceso real del 5%, mientras Ganancias avanzaba 9%.

El rebote de septiembre se produce después de un primer semestre en el que los ingresos nacionales perdieron terreno frente a la inflación. La ejecución presupuestaria bonaerense mostró que entre enero y junio los recursos tributarios de origen nacional sumaron $7,507 billones, con un incremento nominal del 28,6% pero una caída real del 2,1% frente al primer semestre de 2025.

Dentro de ese total, la Coparticipación Federal aportó $6,956 billones. En el mismo período de 2025 habían sido $5,460 billones. La suba nominal fue del 27,4%, pero en términos reales significó una reducción del 4,3%.

Ganancias acumulaba durante esos seis meses una mejora real del 2,1%, mientras el IVA Neto registraba un descenso del 7,7%.

La actualización posterior de CEPA mostró que entre enero y agosto la coparticipación recibida por Buenos Aires todavía se encontraba aproximadamente 0,9% por debajo del mismo período de 2025 en términos reales.

Los recursos propios también entran en la cuenta bonaerense

La coparticipación es sólo una parte de los ingresos de la Provincia. El esquema se completa con recursos propios provenientes principalmente de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, además de otros tributos y fuentes de financiamiento.

Durante los primeros siete meses de 2026, las dos principales fuentes de ingresos bonaerenses habían caído conjuntamente 1,7% real: la recaudación propia retrocedió 2,5% y los recursos automáticos provenientes de Nación, 1%.

Hasta julio la Provincia había recibido $10,11 billones por Coparticipación Federal, Fondo de Financiamiento Educativo, Compensación del Consenso Fiscal y leyes especiales. El monto había aumentado 32% nominal, aunque se encontraba 1% abajo una vez descontada la inflación.

El gobierno de Axel Kicillof mantiene una disputa con Nación por transferencias directas, programas y obras .

Del reparto automático al reclamo por otros fondos

El crecimiento de la coparticipación en septiembre corre por un carril diferente de la disputa que el gobierno de Axel Kicillof mantiene con Nación por transferencias directas, programas y obras.

La administración bonaerense actualizó en septiembre su cálculo sobre los recursos reclamados al Gobierno nacional. Según los números presentados por Carlos Bianco y Pablo López, la Provincia contabiliza $19,1 billones entre deudas directas, obras y programas interrumpidos o demorados.

El desagregado oficial bonaerense ubica $10,1 billones en infraestructura, $4,7 billones en obligaciones directas y $4,3 billones en programas discontinuados o demorados.

El Ejecutivo provincial suma además $5,9 billones que atribuye a la caída de los Recursos de Origen Nacional y otros $3,4 billones vinculados con la merma de la recaudación provincial, con lo que calcula un impacto acumulado de $28,4 billones desde el cambio de gobierno nacional.

En ese mismo informe, López sostuvo que las transferencias obligatorias no automáticas destinadas al conjunto de las jurisdicciones habían caído cerca de 86% en términos reales respecto de los niveles previos.

La discusión estructural que Buenos Aires mantiene por la coparticipación

Más allá de las variaciones mensuales, el gobierno bonaerense viene cuestionando el peso que la Provincia conserva dentro del sistema federal. Pablo López sostuvo en junio que Buenos Aires aporta alrededor del 38% de la recaudación nacional y recibe menos del 7% del total distribuido por coparticipación. Se trata del cálculo utilizado por el Ministerio de Economía bonaerense para fundamentar su reclamo sobre la estructura de financiamiento.

La Ley 23.548 establece para Buenos Aires un coeficiente de 19,93% de la distribución secundaria que corresponde al conjunto de provincias, al que se agregan otros mecanismos previstos en el propio régimen y en leyes especiales.

La discusión tiene además antecedentes vinculados con los municipios. En marzo, Kicillof comunicó a más de 70 intendentes que los recursos que la Provincia consiga recuperar de sus reclamos contra el Estado nacional serán coparticipados con los distritos bonaerenses.

Durante el primer cuatrimestre, las transferencias automáticas que la Provincia realizó a los 135 municipios mostraron a su vez una caída real de la coparticipación del 9,5%, aunque otros fondos provinciales compensaron parte de esa reducción.