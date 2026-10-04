Más retiros tras 74 mil bajas: trabajadores y organismos ante una nueva etapa del recorte estatal

El Gobierno de Milei ultima un régimen general de salidas mientras ANSES, INTA y Parques Nacionales ya atravesaron esquemas similares. La dotación nacional cayó 21,6% desde fines de 2023 y los gremios advierten que una nueva reducción podría profundizar la presión sobre dependencias y prestaciones públicas.
Argentina04 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Protesta frente a la ANSES.
Más retiros tras 74 mil bajas: trabajadores y organismos ante una nueva etapa del recorte estatal.

El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de su programa de reducción de personal en el Estado. El Ejecutivo tiene en elaboración final un decreto para habilitar un régimen de retiros voluntarios destinado a empleados civiles de planta permanente de la administración pública centralizada y de organismos desconcentrados, con la expectativa de comenzar las inscripciones durante noviembre.

La medida ampliaría una herramienta que ya fue utilizada durante 2026 en organismos como la ANSES, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales. Esta vez, sin embargo, el alcance sería mayor y formaría parte de la política de revisión de estructuras y dotaciones impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. 

El nuevo esquema llega después de casi tres años de disminución sostenida del empleo estatal. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la dotación del sector público nacional pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores: 74.332 personas menos, una reducción acumulada del 21,6%.

Martín Lousteau.“El que tenga más chances de ganarle a Milei”: Lousteau impulsa un frente que reúna a Cristina, Kicillof, Bregman y sectores del PRO

Un nuevo régimen después de 74 mil bajas

El diseño que prepara el Ejecutivo alcanzaría a tres grandes grupos. Por un lado, empleados que ya tienen edad y aportes para jubilarse; por otro, trabajadores en edad jubilatoria que todavía necesitan completar años de contribuciones; y finalmente agentes más jóvenes que decidan dejar la administración.

Las compensaciones variarían de acuerdo con cada situación. La expectativa oficial es superar las 1.000 adhesiones una vez abierto el registro. El programa no abarcaría, en principio, a los organismos descentralizados, pero sí a los desconcentrados que dependen de la administración central.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el recorrido de la planta estatal. De las 74.332 bajas acumuladas, 51.218 correspondieron a la Administración Pública Nacional, que pasó de 233.098 a 181.880 trabajadores. Las empresas y sociedades estatales, en tanto, redujeron su dotación en otras 23.114 personas.

Milei Sturzenegger
El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger avanzan con un nuevo plan de ajuste estatal que anticipa más cierres y despidos.

La administración centralizada —ministerios, Presidencia y Jefatura de Gabinete— fue el segmento con la mayor caída proporcional: perdió 18.315 puestos y redujo su plantilla un 32,8%. En términos absolutos, la mayor contracción dentro de la administración pública se produjo en los organismos descentralizados, con 26.775 trabajadores menos.

Las empresas públicas también atravesaron reducciones significativas. El Correo Oficial perdió 5.645 trabajadores respecto de noviembre de 2023; Operadora Ferroviaria, 4.374; Banco Nación, 2.382; Aerolíneas Argentinas, 1.920; y AySA, 1.866. Según las estimaciones oficiales, el conjunto de las bajas produjo un ahorro superior a los USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión. 

ANSES, INTA y Parques: los antecedentes

El mecanismo que ahora busca ampliarse ya tiene antecedentes concretos. La ANSES puso en marcha este año una segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente. El organismo acaba de extender hasta el 9 de octubre el plazo para adherir al programa.

Protesta de ATE“El Estado es el primero que está violando las leyes”: denuncian recortes salariales de hasta 50% en Capital Humano

La modalidad contempla distintas condiciones según edad y situación previsional y mantiene restricciones para determinados casos. La aceptación tampoco es automática: la presentación del trabajador queda sujeta a evaluación y aprobación del organismo. 

El INTA avanzó por una vía similar. Su régimen ofreció una compensación equivalente a 1,5 salarios por año de servicio, con topes diferenciados de acuerdo con la edad. El organismo contaba a comienzos de 2026 con unos 5.750 trabajadores y se había fijado como objetivo alrededor de 1.200 desvinculaciones.

Finalmente se anotaron 905 agentes, equivalentes al 15,7% de la planta inicial y al 75,4% de la meta prevista. De ese universo, 377 retiros ya habían recibido aprobación, mientras el resto permanecía sujeto a evaluación particular. 

Trabajadores protestan por el ajuste en el INTA.
Trabajadores protestan por el ajuste en el INTA.

Parques Nacionales también aprobó durante junio un Sistema de Retiro Voluntario para 2026 dirigido al personal con estabilidad y una antigüedad mínima de dos años. En septiembre, el organismo extendió hasta fin de ese mes el plazo administrativo para resolver las solicitudes presentadas. 

La sucesión de programas muestra que los retiros dejaron de ser una herramienta circunscripta a una única dependencia y comenzaron a incorporarse al proceso general de reorganización estatal.

ATE anticipa resistencia al nuevo plan

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el esquema que prepara el Ejecutivo. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el gremio considera los retiros como una vía para continuar reduciendo la planta pública y anticipó que recomendará a sus afiliados no adherir si el régimen se instrumenta de manera general.

ATE participó de una reunión junto a las autoridades del ENREGE.
ATE participó de una reunión junto a las autoridades del ENREGE.

El sindicato tampoco descartó medidas de fuerza. La discusión se suma a conflictos abiertos en distintas dependencias. En el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, por ejemplo, ATE reclamó recientemente la reincorporación de 15 trabajadores despedidos y cuestionó la discusión de un programa de retiros voluntarios dentro del organismo.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la disminución de personal forma parte de una reorganización destinada a reducir estructuras y gasto público. Esa política ya modificó el tamaño de ministerios, organismos y empresas estatales y ahora se encamina hacia un nuevo capítulo: un régimen más amplio de salidas voluntarias que, si se concreta según lo previsto, comenzará a recibir adhesiones en noviembre.

¿Cree que el peronismo llegará unido a las elecciones presidenciales de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Empresas de fundación

Argentina tiene 31.342 empresas menos que en noviembre de 2023

Juan Manuel Villarreal
Argentina18 de septiembre de 2026
El Monitor mensual de Fundar registró 481.015 empresas empleadoras en junio de 2026, una caída del 6,1% frente al último mes previo a la asunción de Javier Milei. La serie acumula 17 retrocesos mensuales y 28 bajas interanuales consecutivas.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL