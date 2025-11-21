Lucas Ghi atraviesa uno de los momentos más críticos de su gobierno. Un nuevo ranking de CB Consultora lo ubicó entre los intendentes peor evaluados del conurbano bonaerense, un resultado que refleja —tal como viene registrando GRUPOLAPROVINCIA.COM— la combinación de factores que golpean al oficialismo local: la reciente derrota electoral, una interna peronista que sigue abierta, denuncias que involucran a funcionarios de su gestión y un municipio que los vecinos describen como “abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”.

El sondeo se realizó días después del escándalo que sacudió al Ejecutivo: la denuncia por violencia de género contra el secretario Legal y Técnico, Hernán Sabbatella. Ese caso derivó en cuestionamientos a la respuesta adoptada por la comuna, en particular a una licencia que opositores calificaron como irregular y que le permite al funcionario seguir cobrando mientras avanza la causa judicial.

En diálogo con este medio, el concejal Ariel Aguilera, del monobloque Todo por Argentina, recordó que presentó un pedido de informes para conocer qué medidas tomó el Ejecutivo ante las denuncias.

Señaló que los hechos que involucran a Sabbatella no son nuevos y apuntó a la falta de aplicación de la ordenanza 8.723, que regula el procedimiento ante casos de violencia de género o acoso en el ámbito laboral. “Creo que hubo un negacionismo explícito por parte del intendente Lucas Ghi”, afirmó.

Aguilera repasó que en 2021 una empleada municipal denunció haber sido llevada bajo engaño a Vicente López y luego encontrada en la vía pública en estado de confusión. El edil sostuvo que aquella causa —iniciada en San Isidro y reabierta recientemente— incluyó un análisis de orina en el Hospital Posadas que arrojó presencia de opiáceos, lo que alimentó sospechas sobre una posible intoxicación. También recordó que el propio espacio Nuevo Encuentro expulsó al hermano de Martín Sabbatella en abril de 2025 tras aplicar su protocolo de género.

Municipio de Morón.

Para Aguilera, la reacción del Ejecutivo agravó la crisis: “Ghi, lejos de tomar medidas, lo ascendió”. Y cuestionó que se otorgara una licencia “por tiempo indeterminado”, figura que, aseguró, “no existe en la Ley 11.757”. “Lo más grave es que Sabbatella cobró el último sueldo. Los vecinos no estamos dispuestos a tolerar eso”, advirtió.

La denuncia volvió a poner en primer plano la interna peronista. La caída del oficialismo en las legislativas nacionales de octubre —cuando La Libertad Avanza se impuso con fuerza en el distrito— confirmó la fractura.

“Morón es el único lugar del conurbano donde gobernamos y se perdió”, dijo el dirigente de Nuevo Encuentro, Diego Spina, quien consideró que el resultado obliga a reconocer “un mal Gobierno que se encierra en sí mismo”. En su mensaje a la militancia, fue aún más duro: “Estamos nosotros y nosotras, no hay un grupo de cobardes como son los que gobiernan hoy Morón”.

Mientras tanto, los problemas urbanos se acumulan. Vecinos y concejales describen un municipio afectado por la inseguridad, la falta de alumbrado, baches, recolección deficiente, abandono de espacios públicos y tensiones en el hospital municipal.

Crecen los reclamos vecinales por el deterioro de las calles en Morón.

El concejal electo de La Libertad Avanza, Pablo Miño, habló de un distrito “abandonado y envejecido”, donde la gente “sale solo para lo justo y necesario” por temor a hechos delictivos. Francisco Mones Ruiz, edil de la Coalición Cívica, sostuvo que la interna entre Ghi y el dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, “afectó gravemente la gestión”, con deficiencias en servicios esenciales y dificultades para ordenar el funcionamiento municipal.

Las urnas confirmaron el diagnóstico. Para el sabbatellismo, la elección fue un espejo del malestar. “Esto requiere hacer pública la lectura de un mal Gobierno y una dirigencia que se encierra en sí misma”, resumió Spina.

El desafío para Ghi es recuperar autoridad, encauzar la administración y frenar el deterioro de la gestión. En Morón, la política y la calle parecen decir lo mismo: el tiempo para revertir la crisis se achica.