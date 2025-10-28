El vínculo entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella, que alguna vez sostuvo al proyecto peronista en Morón, se rompió.

La dura caída de Fuerza Patria a manos de La Libertad Avanza volvió a exponer, sin filtros, la profunda fractura que atraviesa el peronismo local. Desde hace meses, en GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos señalando cómo la interna entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella impacta directamente en la gestión cotidiana del municipio. La pelea política, que se volvió pública y ácida, terminó empujando al límite una administración que ya arrastraba problemas estructurales.

El vínculo entre Ghi y Sabbatella, que alguna vez sostuvo al proyecto peronista en Morón, se rompió y la fractura se trasladó a todas las áreas del gobierno.

En medio de una disputa que incluyó la salida del sabbatellismo del gabinete municipal y la pelea por controlar el Concejo Deliberante, la derrota electoral terminó de intensificar el conflicto. "Morón es el único lugar del conurbano donde gobernamos y se perdió”, dijo el referente de Nuevo Encuentro, Diego Spina, tras las legislativas del domingo y sostuvo que el resultado obliga a reconocer “un mal Gobierno que se encierra en sí mismo”.

El dirigente, mano derecha de Sabbatella, ratificó que su espacio ya piensa en competir por la Intendencia en 2027 y marcó distancia con la gestión de Ghi durante su mensaje a la militancia: “Estamos nosotros y nosotras, no hay un grupo de cobardes como son los que gobiernan hoy Morón”. Spina también señaló que el intendente limitó “la posibilidad de diálogo, amparando violencias de todo tipo”, una referencia a la salida de Hernán Sabbatella del gabinete tras denuncias de violencia de género.

Un distrito en crisis

Mientras la interna política escalaba, los problemas de Morón se agravaban. Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos señalando que la gestión municipal enfrenta múltiples desafíos: inseguridad creciente, con vecinos que se sienten vulnerables en sus barrios; calles rotas y baches que dificultan la circulación y dañan vehículos; y falta de alumbrado público, que incrementa la sensación de inseguridad.

A esto se suma una recolección de residuos irregular y abandono de espacios públicos:; el hospital municipal funcionando parcialmente, con faltante de insumos y recortes en atención; exceso de personal político y burocracia, que no se traduce en servicios eficientes.

El concejal electo de La Libertad Avanza, Pablo Miño, describió un distrito “abandonado y envejecido” y criticó el despilfarro de recursos y la inacción ante la inseguridad, que mantiene a los vecinos “aterrorizados y recluidos en sus casas”.

"A Morón lo venimos viendo decaer progresivamente, año a año, pero ahora hemos tocado fondo. Es por eso que no estamos en las calles. O sea, salimos a lo justo y necesario, a trabajar, a hacer alguna compra en algún local de cercanía y la gente está aterrorizada en ciertos barrios", afirmó.

Por su parte, concejal de la Coalición Cívica, Francisco Mones Ruiz, destacó además que la interna con Sabbatella “ha afectado gravemente la gestión” y dificulta ordenar la administración. Criticó deficiencias en alumbrado público, bacheo, limpieza, recolección de residuos, falta de móviles y cobertura de cámaras de seguridad, que mantienen al municipio desprotegido.

"Se debe avanzar para darle más previsibilidad no solamente a la oposición sino al vecino de a pie respecto de cómo están los funcionarios trabajando y comprometidos con la gestión que integran. Esperamos que las disputas al interior del oficialismo se resuelvan para poder empezar a discutir lo importante, que es cómo le mejoramos la calidad de vida al vecino de Morón", sentenció el edil.

Las urnas como espejo

La votación dejó un mensaje claro: el oficialismo local no logra sostener su territorio cuando la pelea interna supera la gestión. La derrota de Fuerza Patria empujó a la luz la grieta y mostró que los conflictos internos ya no pueden ocultarse detrás de logros electorales o discursos de unidad.

Spina resumió el sentimiento del sabbatellismo sobre la actual gestión: “Esto requiere de hacer pública una lectura de un mal Gobierno y una dirigencia que se encierra en sí misma”.

El desafío para Ghi es reconstruir autoridad y ordenar la administración antes de que los problemas se profundicen. Morón dejó un mensaje potente: la fractura política y el abandono de los servicios públicos se reflejan directamente en las urnas, y el tiempo para revertirlo es cada vez más corto.