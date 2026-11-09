Daniela Vilar celebró la visita de León XIV: “Una Argentina donde nadie quede atrás”

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, celebró la visita del papa León XIV al sur del conurbano bonaerense y destacó su mensaje de acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad. A través de sus redes sociales, expresó su deseo de construir una Argentina donde la dignidad humana sea el punto de partida y nadie quede atrás.

La ministra Vilar junto a su esposo Otermín, intendente de Lomas de Zamora

“Bienvenido, Papa León XIV!”, escribió la funcionaria al comienzo de una publicación en la que compartió la emoción que generó el recorrido del Pontífice entre los vecinos.

“La emoción de verte pasar por nuestras calles, de sentirte cerca y compartir tu llegada con la comunidad de Lomas nos renueva el corazón”, manifestó.

El mensaje estuvo centrado en la cercanía del Papa con la comunidad y en el significado de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, ubicado en el partido de Almirante Brown.

El Cottolengo y la comunidad que Vilar propone construir

La ministra destacó la tarea de la institución y retomó una reflexión de monseñor Jorge Rubén Lugones sobre su misión de acompañamiento. Según expresó en su publicación, se trata de un lugar que “recibe la vida como viene y la abraza en toda su fragilidad”.

Vilar vinculó esa mirada con una definición sobre la convivencia y el cuidado de las personas. Para la funcionaria, la experiencia del Cottolengo ofrece una enseñanza sobre el tipo de comunidad que busca construir.

En ese sentido, planteó el horizonte de “una Argentina donde nadie quede atrás, donde la dignidad de cada persona sea el punto de partida y la solidaridad se multiplique cada vez más”.

La visita a Claypole formó parte de las actividades del lunes 9 de noviembre. Como informó Grupo La Provincia, la agenda de León XIV en la Argentina incluyó el encuentro en el Cottolengo dentro de un recorrido con celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

Vilar cerró su publicación con un agradecimiento por la presencia del Pontífice y recuperó las palabras que le atribuyó durante la jornada: “Que en Argentina el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”.