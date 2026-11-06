Reelecciones indefinidas: el massismo desafía a Kicillof, los intendentes redoblan la presión y escala la interna del peronismo

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera , salió a responder las críticas contra el Frente Renovador y sostuvo que el primer paso para discutir las reelecciones debe darlo el propio sector político de Kicillof.

La pelea por las reelecciones indefinidas volvió a profundizar las diferencias dentro del peronismo bonaerense. Mientras Axel Kicillof insiste en modificar la ley para permitir que los intendentes puedan competir por nuevos mandatos, el Frente Renovador de Sergio Massa ratificó su rechazo y trasladó la responsabilidad de abrir el debate al propio gobernador. En paralelo, los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) aumentaron la presión para conseguir una definición antes de las elecciones de 2027.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo cuando el diputado provincial Alexis Guerrera reclamó que el oficialismo habilite el tratamiento del proyecto que permanece en el Senado. Horas después, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, defendió públicamente la posibilidad de competir por otro mandato y cuestionó que una disposición legislativa impida presentarse a dirigentes que cuentan con respaldo electoral.

La discusión afecta a alrededor de 80 intendentes de distintos espacios políticos que, si no se modifica la legislación vigente, no podrían presentarse nuevamente en 2027. Pero también expone un problema para Fuerza Patria: cómo resolver una demanda de sus principales dirigentes territoriales sin profundizar las diferencias entre el kicillofismo, el massismo y los demás sectores del peronismo.

Guerrera le pasa la pelota al MDF

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, salió a responder las críticas contra el Frente Renovador y sostuvo que el primer paso para discutir las reelecciones debe darlo el propio sector político de Kicillof.

El legislador recordó que existe un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, integrante del MDF, que permanece en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Germán Lago, también alineado con el oficialismo provincial. “No hay ningún representante del Frente Renovador en esa comisión, con lo cual el primer paso es que abran la discusión en esa comisión”, planteó Guerrera, en un mensaje dirigido a quienes responsabilizan al massismo por la falta de avances.

El diputado aseguró que su espacio mantiene una posición histórica contraria a las reelecciones indefinidas, pero aclaró que esa diferencia no implica impedir que otros sectores busquen los acuerdos necesarios. “Massa no va a romper el espacio porque pierda esta pulseada”, afirmó, al descartar que la discusión sobre los mandatos municipales provoque por sí sola una fractura de Fuerza Patria.

La discusión no es menor dentro de la Legislatura. El massismo tiene representación propia en ambas cámaras y su negativa obliga a los sectores que promueven la reforma a buscar acompañamiento entre otros bloques, en un escenario donde también existen resistencias del PRO, La Libertad Avanza y la UCR.

Compañeros de Gobernación, en nombre de Massa habla Massa, o a lo sumo quienes somos sus Diputados. No quieran esconderse detrás del saco de Massa para defender a las empresas de juego, enfrenten de cara a la sociedad el debate del proyecto! Muy burdos operando!!!! https://t.co/2mObp2OSfu — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) November 3, 2026

La respuesta de Guerrera llegó después de que el presidente del Frente Renovador bonaerense, Rubén Eslaiman, formalizara la posición partidaria mediante un comunicado que profundizó las tensiones internas. “En el Frente Renovador no hay ambigüedad: NO a las reelecciones indefinidas”, sostuvo el diputado, al reivindicar la legislación impulsada por su espacio durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Eslaiman recordó que el massismo acompañó en 2016 la sanción de la norma que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

“En 2016 impulsamos la ley que les puso límite y hoy, cuando algunos buscan voltearla para quedarse atornillados a la silla, sostenemos la misma postura”, expresó. El dirigente defendió la alternancia como un mecanismo de renovación política y sostuvo que las restricciones impiden la permanencia prolongada en los cargos.

Rechazo del Frente Renovador a las reeleciones indefinidas.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Frente Renovador ya había ratificado su rechazo a las reelecciones indefinidas y cuestionado a quienes pretenden modificar la normativa vigente. La definición llegó en medio de las críticas formuladas por el intendente de Ensenada, Mario Secco, contra Sergio Massa. El jefe comunal cuestionó la postura del líder renovador y defendió el derecho de los vecinos a decidir la continuidad de sus autoridades, mientras dirigentes massistas respondieron con fuertes cuestionamientos a los intentos de modificar la ley.

El enfrentamiento dejó al descubierto dos posiciones difíciles de conciliar dentro de una misma coalición: quienes consideran que debe prevalecer la libertad del electorado para reelegir a sus intendentes y quienes sostienen que establecer límites favorece la alternancia y la renovación dirigencial.

“El pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores”

En medio de la controversia, Andrés Watson volvió a reclamar una modificación del régimen electoral durante la presentación de MDF Hábitat y Territorio, realizada en Florencio Varela con la presencia de Kicillof.

El intendente, alcanzado por la limitación vigente, dejó en claro que la posibilidad de competir por otro mandato dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse dentro de la Legislatura. “Depende del acuerdo de muchos compañeros, pero aquí hay un hombre que nada más y nada menos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya dijo cuál era su decisión”, afirmó, en referencia al respaldo público de Kicillof a la reforma.

Watson también cuestionó que la ley impida competir a numerosos jefes comunales de diferentes partidos, al considerar que esa restricción debe ser revisada. “Creo que el pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores. Y lo digo con mucho respeto, pero el pueblo es el que debe elegir”, insistió.

Sus declaraciones muestran la presión que enfrenta el gobernador desde su propia base territorial. Para los intendentes que impulsan la reforma, no se trata únicamente de conservar un cargo: también está en discusión la continuidad de proyectos municipales y la posibilidad de que sus administraciones vuelvan a someterse al voto ciudadano.

En ese escenario, el respaldo político de Kicillof todavía no se tradujo en un acuerdo parlamentario que permita modificar la normativa antes de 2027.

Los intendentes también están divididos

La discusión atraviesa a los municipios y no encuentra una postura uniforme entre los propios jefes comunales. En entrevistas anteriores con GRUPOLAPROVINCIA.COM, distintos intendentes bonaerenses expusieron argumentos contrapuestos sobre la continuidad en el poder y la necesidad de renovar los liderazgos locales.

Uno de los que defendió la eliminación de los límites fue Julio Marini, intendente de Benito Juárez referenciado en el MDF, quien sostuvo que la decisión debe quedar en manos de los vecinos. “Yo creo que hay que dejar libre al electorado para que pueda elegir el candidato, no cortarle a una persona”, afirmó el jefe comunal, al considerar que la ley restringe las opciones de los ciudadanos.

Una postura diferente expresó Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado e integrante del Frente Renovador. “Asumo que dos gestiones deberían ser suficientes para desplegar un plan de gobierno y, después, generar la alternancia”, afirmó, aunque reconoció que la discusión excede a una sola fuerza política y que deberá resolverse mediante acuerdos institucionales.

La controversia tiene un impacto directo sobre el armado electoral de 2027. Según un relevamiento de Eunomia Consultora, realizado con datos al 1 de septiembre, 80 intendentes están alcanzados por la restricción que les impediría buscar un nuevo mandato, mientras otros 11 presentan situaciones jurídicas discutidas.

Los números explican por qué el debate excede al peronismo. La limitación también afecta a dirigentes radicales, del PRO y del vecinalismo que deberán definir candidatos para suceder a sus actuales autoridades si la ley no cambia.

El proyecto impulsado por el MDF todavía necesita avanzar en comisión y reunir los votos necesarios en ambas cámaras. A ese obstáculo se suman las diferencias dentro de Fuerza Patria, donde la postura del massismo constituye uno de los principales puntos de conflicto.