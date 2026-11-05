Obras sociales: gremios denunciarán a Caputo por $688.000 millones

El conflicto entre el Gobierno nacional y distintos sectores del sindicalismo sumó un nuevo capítulo por el financiamiento de las obras sociales. Más de 50 organizaciones gremiales preparan una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta retención de $688.000 millones que, según sostienen, corresponden al sistema de salud de los trabajadores.

El reclamo también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien los dirigentes sindicales cuestionan por la falta de respuestas concretas a los pedidos de financiamiento. La situación abrió un nuevo frente de tensión con la administración de Javier Milei y volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza.

Entre las alternativas que impulsan algunos sectores aparece un paro general de 36 horas con movilización, aunque todavía no existe una convocatoria formal de toda la Confederación General del Trabajo (CGT) para llevar adelante esa medida.

La discusión involucra recursos que los sindicatos consideran indispensables para sostener tratamientos médicos, prestaciones por discapacidad y medicamentos de alto costo.

Los $688.000 millones que reclaman las obras sociales

El eje del conflicto es la disponibilidad de dos partidas que, de acuerdo con los gremios, permanecen sin transferirse al sistema de obras sociales. La primera asciende a $288.000 millones correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se encuentran depositados en un plazo fijo del Banco Nación.

Este mecanismo financia reintegros y contribuye a cubrir prestaciones médicas de elevado costo, especialmente aquellas vinculadas con discapacidad y tratamientos complejos. La segunda partida alcanza los $400.000 millones colocados en fondos comunes de inversión, vinculados con obligaciones por aportes correspondientes a afiliados voluntarios.

Las organizaciones sindicales sostienen que esos recursos deberían estar disponibles para financiar la atención médica y cuestionan que permanezcan inmovilizados mientras las prestadoras atraviesan dificultades económicas. La suma de ambas partidas explica los $688.000 millones que motivan el reclamo contra el Ministerio de Economía.

Hasta el momento, no se acreditó mediante una resolución judicial que la administración de esos fondos constituya una retención ilegal. Esa es precisamente una de las cuestiones que los gremios pretenden llevar a los tribunales.

Barrionuevo, Cavalieri y la UOM impulsan el reclamo

La iniciativa reúne a dirigentes sindicales que mantienen diferencias en otros asuntos internos de la CGT, pero coinciden en exigir una respuesta del Gobierno sobre los recursos destinados a las obras sociales. Entre los referentes que respaldan la estrategia aparecen Luis Barrionuevo, de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos; Armando Cavalieri, de Comercio; y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

También participa la conducción de la UOM Capital, encabezada por Roberto Bonetti, junto con representantes de otras organizaciones. El último encuentro sectorial sobre esta problemática se desarrolló en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), donde se analizaron las dificultades financieras de las prestadoras médicas y las alternativas para avanzar con una demanda judicial.

La acusación que preparan los gremios contra Caputo contempla la figura de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los dirigentes también responsabilizan políticamente a Lugones por la falta de soluciones tras las reuniones mantenidas con autoridades sanitarias.

Los representantes sindicales aseguraron que participaron de tres encuentros con el ministro de Salud sin obtener una propuesta concreta para resolver la disputa.

Advierten por tratamientos de discapacidad y medicamentos

La preocupación sindical no se limita a la disponibilidad de los fondos reclamados. También comprende el incremento de los costos médicos y la capacidad de las obras sociales para sostener la atención de sus afiliados. Según el diagnóstico presentado por los gremios, alrededor del 90% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones vinculadas con discapacidad.

La elevada participación de esos gastos, sumada al encarecimiento de tratamientos y medicamentos, reduce la capacidad financiera disponible para otras coberturas. Los representantes de la UOM Capital advirtieron que esta situación compromete especialmente las prestaciones de alta complejidad y la provisión de medicamentos.

También reclamaron la actualización del nomenclador utilizado para reconocer los valores de determinadas prestaciones y medicamentos, que consideran desactualizado desde hace tres años. Desde las organizaciones sindicales sostienen que la diferencia entre los costos efectivos y los montos reconocidos agrava el desequilibrio financiero de las obras sociales.

El reclamo comprende tanto la transferencia de las partidas pendientes como una revisión de los mecanismos de financiamiento para garantizar la continuidad de los servicios médicos.

La CGT analiza nuevas medidas de fuerza

La disputa por los fondos se desarrolla en un escenario de tensión entre el Gobierno y distintos sectores de la central obrera. La posibilidad de impulsar acciones judiciales convive con propuestas de endurecimiento del plan de lucha sindical. Algunos dirigentes promueven medidas parciales, mientras que otros plantean avanzar hacia una huelga general de 36 horas acompañada por movilizaciones en todo el país.

Esa alternativa representaría una extensión de las protestas generales realizadas anteriormente durante la gestión de Milei, que tuvieron una duración de 24 horas. Sin embargo, las organizaciones todavía deben alcanzar acuerdos internos sobre el alcance, la modalidad y la eventual fecha de una nueva convocatoria.

Las diferencias también atraviesan la discusión sobre la estrategia sindical: mientras algunos sectores priorizan las negociaciones y las medidas parciales, otros consideran necesario profundizar la confrontación ante la ausencia de respuestas. Por ahora, el frente judicial y las advertencias sobre posibles medidas de fuerza funcionan como mecanismos de presión para reclamar una solución al conflicto financiero.

IOSFA: preocupación por los cierres y los empleos en la Provincia

La discusión por el financiamiento de la salud sindical coincide con otro conflicto en el sistema de cobertura médica: la reorganización del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El Gobierno dispuso el proceso de disolución y posterior liquidación del organismo, con el traspaso de funciones hacia nuevas estructuras destinadas al personal militar y de las fuerzas federales de seguridad.

El Decreto 1286/2026 modificó las condiciones de transferencia de trabajadores y estableció que la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará los puestos necesarios para su funcionamiento. La medida despertó preocupación entre empleados y afiliados por el futuro de las delegaciones, las farmacias propias y los servicios de atención presencial.

Según estimaciones difundidas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la reorganización alcanza a unos 320.000 afiliados y podría comprometer aproximadamente 1.450 puestos laborales. El sindicato también advirtió sobre el cierre de 31 farmacias propias, además de centros de atención y dependencias administrativas.

Las consecuencias tienen especial relevancia en la provincia de Buenos Aires, donde trabajadores de La Plata, Punta Alta, Tandil y otros distritos expresaron preocupación por la continuidad laboral y la cobertura sanitaria. En Punta Alta, representantes gremiales denunciaron el envío de telegramas de despido a personal de la farmacia, el policonsultorio y la delegación local.

En La Plata, trabajadores de la delegación de diagonal 77 también se movilizaron por el futuro de sus contratos y las dificultades que denuncian los afiliados para acceder a tratamientos y medicamentos.

Aunque se trata de un conflicto institucional diferente al que mantienen las obras sociales sindicales, ambos procesos comparten una preocupación central: la disponibilidad de recursos, la continuidad de las prestaciones y el futuro de los trabajadores del sistema de salud.

Un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos

La denuncia anunciada contra Caputo, los cuestionamientos a Lugones y las advertencias de nuevas medidas de fuerza muestran la dimensión que adquirió la disputa por el financiamiento de las obras sociales.

Los sindicatos reclaman la disponibilidad inmediata de los $688.000 millones y una actualización de los mecanismos de reconocimiento de gastos médicos.

Del lado del Gobierno, todavía no se conoce una respuesta pública específica que permita determinar cómo se resolverá la transferencia de las partidas reclamadas.

Mientras tanto, las organizaciones sindicales mantienen abierta la vía judicial y discuten posibles acciones gremiales. La evolución del conflicto dependerá de las respuestas oficiales, las decisiones de los sindicatos y el avance de las presentaciones judiciales anunciadas, en un escenario donde la continuidad de las prestaciones médicas ocupa el centro de las preocupaciones.