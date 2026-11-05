Encuesta: ¿Cómo impacta la derrota de Trump en el escenario político argentino?

La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos abrió un nuevo debate sobre el vínculo entre Donald Trump y Javier Milei. Una encuesta nacional de QSocial reveló que el 61% de los argentinos consultados considera que el resultado electoral estadounidense afecta las posibilidades de reelección del Presidente en 2027, mientras que una proporción menor cree que tendrá consecuencias limitadas o nulas.

El estudio se realizó el 4 de noviembre de 2026, apenas un día después de los comicios de medio término en los que el Partido Demócrata consiguió el control de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense.

Según el relevamiento, el 46% de los encuestados considera que la derrota de Trump complica mucho las posibilidades de Milei, mientras que otro 15% entiende que las afecta algo.

En cambio, el 15% cree que las afecta poco y el 23% sostiene que no tienen ninguna incidencia sobre las perspectivas electorales del mandatario argentino.

Los resultados reflejan una percepción extendida sobre la conexión política entre ambos presidentes, aunque no constituyen una medición directa de intención de voto ni permiten determinar qué ocurrirá en las elecciones presidenciales de 2027.

El 58% considera que la derrota de Trump perjudica al Gobierno

La encuesta también analizó cómo interpretaron los argentinos el resultado de las elecciones estadounidenses y sus posibles consecuencias para la administración nacional.

El 58% considera que la derrota republicana es una mala noticia para el Gobierno de Milei, mientras que un 16% la interpreta como positiva y el 25% no la considera ni favorable ni desfavorable.

Sin embargo, las respuestas cambian cuando la pregunta se refiere al impacto sobre la Argentina en general.

En ese caso, el 27% evalúa el resultado como negativo para el país, el 21% lo considera positivo y el 51% entiende que no representa ni una buena ni una mala noticia.

La diferencia entre ambas consultas es uno de los datos relevantes del informe: mientras una mayoría identifica posibles consecuencias desfavorables para el Gobierno nacional, una proporción considerablemente menor considera que el resultado estadounidense perjudica al país.

El contraste también muestra que los encuestados diferencian el escenario político del oficialismo de los intereses generales de la Argentina.

La alianza entre Milei y Trump: qué opinan los argentinos

Otro de los ejes centrales del relevamiento fue la evaluación del alineamiento entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos. El 53% de los consultados sostiene que la relación con Trump generó más perjuicios que beneficios, frente a un 31% que realiza una evaluación favorable y un 16% que no identifica un saldo positivo ni negativo.

La encuesta también consultó qué debería hacer Milei con su política exterior después de la derrota del oficialismo estadounidense. El 50% considera que el Presidente tendría que cambiar su estrategia internacional, mientras que el 21% cree que debería mantener el alineamiento actual. Otro 29% respondió que no sabe qué decisión debería tomar.

Los resultados muestran diferencias cuando se consideran las preferencias electorales de 2023. Entre quienes votaron a Milei, el 56% considera que el vínculo con Trump produjo más beneficios que perjuicios. Sin embargo, el 40% de ese mismo electorado evalúa negativamente la relación bilateral.

Entre los votantes de Patricia Bullrich, el 65% no identifica un balance positivo ni negativo, mientras que entre quienes acompañaron a Sergio Massa, el 93% considera que el alineamiento generó más perjuicios.

Las diferencias entre los votantes de Milei, Bullrich y Massa

El análisis por voto anterior también permite identificar distintas posiciones respecto de una eventual modificación de la política exterior argentina. Entre quienes eligieron a Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales de 2023, el 68% considera que Milei debería cambiar su política exterior.

Entre los votantes del actual mandatario, esa posición alcanza el 30%. La diferencia entre ambos grupos resulta relevante porque muestra distintas percepciones sobre el vínculo con Estados Unidos dentro de sectores del electorado que en 2023 tuvieron preferencias presidenciales diferentes.

En cuanto al impacto de la derrota de Trump sobre la reelección de Milei, el relevamiento también identifica diferencias por origen electoral. El 43% de quienes votaron al Presidente en 2023 cree que el resultado estadounidense afecta mucho o algo sus posibilidades de continuidad. Entre los votantes de Bullrich, ese porcentaje llega al 38%, mientras que entre quienes eligieron a Massa alcanza el 95%.

Se trata de percepciones sobre las consecuencias de un acontecimiento internacional, no de una estimación estadística de las probabilidades de reelección.

Qué imagen tiene Donald Trump entre los argentinos

La encuesta de QSocial también midió la valoración del presidente estadounidense después de las elecciones legislativas. El 55% de los consultados tiene una imagen negativa de Trump, mientras que el 41% expresa una opinión positiva.

La distribución cambia considerablemente al observar las respuestas según el voto presidencial argentino de 2023. Entre los votantes de Javier Milei, la imagen positiva del mandatario estadounidense alcanza el 61%. Entre quienes eligieron a Patricia Bullrich, llega al 66%.

En cambio, el relevamiento registra un 0% de imagen positiva entre los consultados que votaron a Sergio Massa. El estudio también indagó sobre el interés que despertaron los comicios norteamericanos. El 43% aseguró haber seguido la elección con atención, el 54% escuchó algo sobre los resultados y apenas el 3% respondió que no se había enterado.

Además, el 68% manifestó que el desenlace electoral le generó mucho o bastante interés.

El estilo de Trump y su influencia en la interpretación del resultado

Otro de los aspectos analizados fue la percepción sobre el estilo político y comunicacional del presidente estadounidense. El 61% de los encuestados considera que el comportamiento agresivo de Trump fue un factor importante en la derrota electoral del Partido Republicano.

Esa interpretación también aparece entre los votantes de Milei: el 59% considera que ese estilo contribuyó significativamente al resultado. Entre quienes votaron a Bullrich, la proporción desciende al 30%, mientras que entre los electores de Massa asciende al 86%.

La encuesta también preguntó si la oposición argentina debería adoptar una estrategia similar a la que el propio estudio atribuye a los demócratas estadounidenses, basada en el diálogo y el respeto por la diversidad.

Entre los votantes de Sergio Massa, el 66% se manifestó a favor de esa alternativa y el 33% respondió negativamente. El informe de QSocial sintetiza su interpretación del resultado con una frase: "No miraron una elección ajena. Miraron un espejo".

Los responsables del estudio sostienen que los resultados expresan cuestionamientos que también aparecen dentro de sectores del propio electorado presidencial.

Cómo se realizó la encuesta de QSocial

El relevamiento fue realizado el 4 de noviembre de 2026, mediante una encuesta nacional online sobre una muestra de 850 casos. La ficha técnica informa un margen de error de ±3,4 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

La consulta se llevó adelante inmediatamente después de las elecciones de medio término de Estados Unidos, por lo que refleja las primeras percepciones de los participantes frente al resultado.

El dato más destacado es que seis de cada diez encuestados consideran que la derrota de Trump afecta las posibilidades de reelección de Milei, mientras que la mitad plantea la necesidad de modificar la política exterior argentina. Los resultados describen el clima de opinión registrado al momento de la medición, sin establecer una relación causal comprobada entre las elecciones estadounidenses y el comportamiento futuro del electorado argentino.