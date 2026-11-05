Supermercados en retroceso: la crisis que golpea a las cadenas

La crisis del comercio formal en Argentina se profundiza con el cierre de sucursales, la reducción de redes comerciales y las dificultades financieras de empresas de distintos rubros. Un relevamiento que reúne información sectorial y estadísticas oficiales contabilizó al menos 82 cierres de supermercados y mayoristas entre 2025 y octubre de 2026, en un escenario marcado por la caída del consumo, los costos operativos y los reclamos empresariales por la presión tributaria.

El proceso alcanza a cadenas como Día, Carrefour, Cencosud, ChangoMás, Diarco y Caromar, aunque con situaciones diferentes: mientras algunas compañías redujeron su cantidad de locales, otras vendieron activos, reorganizaron sus operaciones o atravesaron dificultades para cumplir con sus obligaciones.

La contracción también se extendió a las cadenas de electrodomésticos, que acumularon otros 74 cierres según el relevamiento sectorial, y a los kioscos, donde las organizaciones empresariales advierten por una reducción sostenida de los puntos de venta.

Los datos muestran que el retroceso comercial no está concentrado en una sola actividad y que la caída de las ventas se combina con problemas de rentabilidad, financiamiento y sostenimiento de las estructuras comerciales.

Supermercados: las cadenas que cerraron sucursales

El relevamiento contabiliza 34 sucursales de Día cerradas durante 2025 y otros 48 cierres de distintas cadenas registrados entre julio de ese año y octubre de 2026.

En el caso de Día Argentina, su red pasó de 1.041 tiendas en diciembre de 2024 a 991 en septiembre de 2026. La disminución comprende 34 bajas durante 2025 y otras 16 en los primeros nueve meses de este año.

La compañía también atraviesa dificultades financieras. Durante el primer semestre de 2026 informó pérdidas por 24,4 millones de euros, un resultado negativo un 5% superior al del mismo período del año anterior.

Además, las ventas comparables de la filial argentina retrocedieron 5,2% durante el tercer trimestre, mientras la empresa avanzó en la búsqueda de un comprador o socio estratégico mediante el banco Santander.

La reducción de locales también alcanzó a Cencosud, que cerró 18 tiendas de sus marcas Vea y Disco entre el último trimestre de 2025 y agosto de 2026.

Por su parte, Carrefour dejó de operar seis sucursales en Salta, Temperley y Mendoza, con establecimientos tradicionales y locales Express.

ChangoMás también modificó su presencia comercial en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, donde dejó de operar bajo su marca después de trece años. En ese caso, los activos fueron transferidos a un empresario local, que anunció la continuidad de los 42 trabajadores con una nueva denominación comercial.

El relevamiento excluye los doce hipermercados de Grupo Libertad transferidos a La Anónima porque continuaron funcionando bajo otro operador. La operación, concretada en marzo, también comprendió un centro de distribución y más de 1.600 empleados.

La crisis de los mayoristas también alcanza a la Provincia

Los operadores mayoristas enfrentan dificultades vinculadas con la retracción de las ventas y el sostenimiento de estructuras comerciales con elevados costos fijos.

Caromar solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores después de cerrar sucursales en Burzaco, José C. Paz y Rosario. La presentación judicial expuso problemas para afrontar compromisos financieros en un escenario de menor demanda.

Diarco, por su parte, concretó cierres en Zárate, Tres Arroyos, Jáuregui y Junín de los Andes, además de otros ajustes operativos.

La compañía también registró desvinculaciones en diferentes localidades, entre ellas Lanús Oeste, Gualeguaychú, Concordia, Sáenz Peña y Concepción, aunque no se informó una cifra total de trabajadores afectados a escala nacional.

En Mar del Plata, Supermercados Toledo atravesó un conflicto laboral después de pagar el 70% de los salarios correspondientes a junio y el 40% de los de julio de 2026.

Las dificultades derivaron en medidas de fuerza y reclamos por la regularización de los haberes. La compañía inició conversaciones con posibles compradores en busca de alternativas para sostener la actividad y preservar entre 1.400 y 1.800 puestos de trabajo directos.

Las ventas de supermercados y mayoristas siguen en baja

Los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que la retracción comercial coincide con un deterioro del consumo.

En agosto de 2026, las ventas a precios constantes de los supermercados retrocedieron 3,7% interanual y acumularon una caída del 2,8% durante los primeros ocho meses del año.

Los autoservicios mayoristas también registraron resultados negativos: sus ventas reales disminuyeron 3,6% frente a agosto de 2025 y acumularon una contracción del 2,9% en el mismo período.

La reducción de las cantidades comercializadas afecta la facturación de las empresas y limita su capacidad para sostener costos fijos, especialmente en establecimientos de gran superficie y redes con numerosas sucursales.

Electrodomésticos y kioscos: otros sectores afectados

El ajuste comercial también alcanza a las cadenas especializadas en electrodomésticos.

El relevamiento sectorial contabiliza 74 cierres de locales durante el período analizado, con bajas que incluyen veinte establecimientos de Musimundo, once de On City, cerca de catorce de Pardo y los últimos tres de Garbarino.

A estos movimientos se suma la salida de Start del negocio presencial, en un escenario de reestructuración comercial.

El sector de los kioscos presenta dificultades adicionales. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) advirtió que se producen aproximadamente 50 cierres diarios en el país.

A partir de ese ritmo, el relevamiento calcula que las bajas podrían rondar los 24.000 establecimientos entre julio de 2025 y octubre de 2026.

Sin embargo, esa cifra es una estimación sectorial y no corresponde a un registro oficial consolidado de cierres.

La reducción de puntos de venta se produce mientras el comercio tradicional enfrenta cambios en los hábitos de consumo, menores ventas y una competencia creciente entre distintos formatos comerciales.

Impuestos y comercio informal: los reclamos de las empresas

Además del retroceso de la demanda, las grandes cadenas cuestionan el peso de los tributos sobre sus operaciones.

Uno de los principales señalamientos apunta a Ingresos Brutos, cuya aplicación en diferentes etapas de comercialización puede producir un efecto acumulativo sobre los costos.

En el esquema expuesto por las empresas, las alícuotas consideradas alcanzan el 1,5% en proveedores, el 5,5% en mayoristas y otro 5,5% en supermercados.

A esto se agregan las tasas municipales de seguridad e higiene, que pueden llegar al 6% según la jurisdicción.

Las compañías sostienen que esta estructura genera diferencias de costos frente a determinados circuitos informales y modalidades de comercialización que no afrontan las mismas obligaciones tributarias y laborales.

El debate también comprende las compras personales al exterior. La normativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contempla una franquicia de hasta 400 dólares por envío, bajo condiciones específicas, sin derechos de importación ni tasa estadística.

No obstante, el régimen mantiene el IVA y los impuestos internos cuando corresponden, además de establecer límites a la cantidad de operaciones y prohibir su utilización con fines comerciales.

Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina, las actividades vinculadas al comercio ilegal provocan pérdidas fiscales anuales de aproximadamente 2.300 millones de dólares.

Se trata de cálculos sectoriales sobre el impacto de la informalidad, que no equivalen a una medición directa de sus efectos sobre los cierres de supermercados.

Una contracción que atraviesa diferentes actividades

La combinación de menor consumo, costos comerciales y competencia entre canales de venta coincide con un proceso de reducción de establecimientos en distintas regiones del país.

Las cifras permiten identificar un fenómeno que afecta tanto a grandes cadenas como a negocios de cercanía, aunque las causas y las modalidades de ajuste varían entre empresas y sectores.

El cierre de al menos 82 sucursales de supermercados y mayoristas, junto con la reducción de locales de electrodomésticos y las advertencias del sector de kioscos, refleja las dificultades para sostener la actividad comercial en el escenario económico actual.

La evolución de las ventas, las condiciones de financiamiento y los costos operativos serán determinantes para evaluar si este proceso de contracción continúa durante los próximos meses.