Comida, salud y vivienda: cuánto necesitan los jubilados para cubrir sus gastos

Una pareja de jubilados con vivienda propia y sin medicina prepaga necesitó $1.742.128 durante septiembre de 2026 para cubrir su canasta de consumo en la Ciudad de Buenos Aires. El monto aumentó 1,6% respecto de agosto, según el relevamiento de la Defensoría del Pueblo porteña, difundido en noviembre.

Para una pareja que alquila y no paga un plan privado de salud, el presupuesto mensual ascendió a $2.552.915, con una suba de 1,1% frente al mes anterior. El indicador contempla alimentos, salud, servicios del hogar y otros consumos necesarios para la vida cotidiana.

Cuánto necesita cada tipo de hogar

La medición distingue seis hogares según su composición, edad, situación habitacional y cobertura médica. Los valores corresponden a precios de la Ciudad de Buenos Aires y expresan el gasto mensual del hogar completo.

Hogar relevado Canasta mensual de septiembre Pareja con vivienda propia, sin prepaga $1.742.128 Pareja que alquila, sin prepaga $2.552.915 Pareja con vivienda propia y prepaga $3.077.375 Mujer de 75 años o más, propietaria y sin prepaga $963.253 Mujer de 75 años o más que alquila, sin prepaga $1.563.201 Mujer de 75 años o más, propietaria y con prepaga $1.630.876

Las parejas consideradas están integradas por personas en edad jubilatoria de hasta 74 años. El segundo grupo corresponde a mujeres de 75 años o más que viven solas. Así, el informe permite observar cómo cambian las necesidades de ingresos según las características de cada hogar.

El peso de los alimentos, la salud y el alquiler

Para una pareja, el componente alimentario alcanzó $655.184 mensuales, mientras que los productos y servicios médicos y terapéuticos demandaron $191.528. Los bienes personales representaron otros $240.437.

La diferencia entre alquilar y tener vivienda propia fue de $810.787 para las parejas. La contratación de una prepaga también elevó el presupuesto: el hogar de dos personas con vivienda propia y cobertura privada registró el costo más alto de los seis casos.

En paralelo, la Defensoría informó que su Índice de Precios de Medicamentos aumentó 1,4% en septiembre. Ese indicador específico es distinto del componente de salud de la canasta, que reúne productos y servicios médicos.

La distancia con la jubilación mínima

En septiembre, el haber mínimo fue de $428.633,20 y llegó a $498.633,20 con el bono de $70.000. Ese ingreso quedó por debajo de los $963.253 estimados para una mujer de 75 años o más que vive sola, tiene casa propia y no paga prepaga.

La comparación corresponde al mismo mes del relevamiento. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, las seis canastas aumentaron entre 34,2% y 38,7%, según el tipo de hogar.