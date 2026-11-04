Con velas y una clase frente a Tribunales, las universidades vuelven a reclamar fondos

Estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes realizarán este miércoles 4 de noviembre una Marcha de las Velas en la Ciudad de Buenos Aires para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración comenzará a las 17 en Plaza Houssay y continuará con una movilización hacia el Palacio de Justicia.

Bajo la consigna “No permitamos que se apague la Universidad”, la convocatoria reúne a federaciones estudiantiles, sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y centros de estudiantes. El reclamo apunta a la aplicación efectiva de los mecanismos de recomposición salarial, actualización de becas y financiamiento previstos por la norma.

A qué hora comienza y cómo será la movilización

El punto de encuentro será Plaza Houssay, en Córdoba y Junín. Según el cronograma difundido por los organizadores, la marcha partirá a las 18 hacia Tribunales y, a las 19, habrá una clase pública de Derecho Constitucional frente al Palacio de Justicia, acompañada por el encendido de velas.

Entre las organizaciones convocantes están la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA).

La actividad combinará la movilización con una instancia académica abierta, en medio de la disputa por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, los ingresos de sus trabajadores y las becas estudiantiles.

La ley que el Congreso sostuvo y el Gobierno condicionó

El conflicto continúa después de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario con los dos tercios necesarios en ambas cámaras. El Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento y la asignación de partidas presupuestarias.

El Gobierno sostiene que la implementación requiere establecer de dónde surgirán los recursos y contemplar su impacto fiscal. Las organizaciones universitarias, por su parte, reclaman que se ejecute la legislación aprobada y cuestionan las demoras en su cumplimiento.

La controversia también llegó a la Justicia. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición que suspendía la ejecución de la ley y ordenó su aplicación inmediata. El Ejecutivo apeló esa sentencia de primera instancia.

La nueva protesta se realizará a menos de tres semanas de la quinta Marcha Federal Universitaria. La discusión se extiende, además, al Presupuesto 2027, donde las autoridades de las casas de estudio reclaman mayores recursos para sostener salarios, funcionamiento y actividades académicas y científicas. El Gobierno defiende su propuesta presupuestaria y sostiene que cualquier incremento debe respetar el equilibrio fiscal.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el rector de la UTN, Rubén Soro, advirtió por el deterioro salarial y reclamó más financiamiento durante un encuentro con autoridades de 30 facultades regionales y Axel Kicillof.

Con ese reclamo abierto, la comunidad universitaria volverá a movilizarse este miércoles. La clase de Derecho Constitucional frente a Tribunales será el cierre previsto de la jornada.