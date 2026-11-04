El ascenso de Rafecas avanza mientras tiene un pedido para reabrir $LIBRA

El Gobierno de Javier Milei envió este martes 3 de noviembre al Senado el pliego de Daniel Rafecas para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La postulación avanzó mientras el magistrado tiene transitoriamente a su cargo el juzgado que recibió un pedido para reabrir la causa $LIBRA, en la que fueron sobreseídos el Presidente, su hermana Karina y otras nueve personas.

La solicitud del Ejecutivo propone al actual titular del Juzgado Federal N.º 3 de Comodoro Py para ocupar la Vocalía N.º 7 del tribunal. El envío formal constituye un nuevo paso en el procedimiento, pero su designación todavía requiere el acuerdo del Senado.

El pedido para reabrir la causa $LIBRA

Rafecas reemplaza temporalmente a Marcelo Martínez de Giorgi en el Juzgado Federal N.º 8, donde tramita el expediente por la criptomoneda. Durante esa subrogancia llegó la presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez.

El organismo asumió el ejercicio de la acción penal y solicitó que se deje sin efecto el cierre de la investigación, al considerar prematuros los sobreseimientos. También presentó una apelación en subsidio para que, si el juzgado rechaza su pedido, la decisión pueda ser revisada por la Cámara Federal.

La intervención respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas organizaciones habían solicitado la participación de la procuraduría especializada después de que el fiscal Eduardo Taiano desistiera de sostener la acusación.

Martínez de Giorgi había dictado los sobreseimientos el 23 de octubre. La presentación de la PIA busca revertir esa resolución: su incorporación al expediente y la solicitud de nuevas medidas no implican que la investigación ya haya sido reabierta.

La propuesta de ascenso y su recorrido previo

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsó la postulación de Rafecas el 29 de octubre, la misma fecha en que la PIA presentó su pedido. El trámite continuó luego con el envío del pliego a la Cámara alta.

La candidatura tiene un antecedente previo al actual Gobierno: Rafecas había quedado primero en el concurso de 2018 para acceder a la Casación ordinaria. Su postulación atravesó distintas gestiones sin obtener entonces la aprobación del Senado.

Si finalmente recibe acuerdo y asume en el tribunal, dejará vacante el Juzgado Federal N.º 3. Su salida elevaría a cinco la cantidad de juzgados sin titular entre los doce de Comodoro Py. Actualmente, además de conducir su propio despacho, subroga el Juzgado Federal N.º 6 y reemplaza temporalmente a Martínez de Giorgi en el N.º 8.