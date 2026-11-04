Bullrich reunió a los suyos y sumó otro movimiento a la interna libertaria

Patricia Bullrich reunió en sus oficinas del barrio porteño de Palermo a una docena de diputados de La Libertad Avanza que responden políticamente a ella. El encuentro, del que participaron dirigentes que la acompañan desde su etapa en el PRO, se produjo mientras la jefa del bloque oficialista en el Senado mantiene diferencias con algunas decisiones de Javier Milei y reclama medidas para que la recuperación económica llegue a más sectores.

Desde el entorno de los asistentes señalaron que estas convocatorias son habituales y sirven para intercambiar opiniones sobre la coyuntura. La reunión coincidió con un escenario de discusiones dentro del oficialismo que también alcanza al ritmo de tratamiento de la Reforma Política, uno de los proyectos que impulsa el Gobierno en el Congreso.

La explicación del encuentro y el respaldo a la reelección

Silvana Giúdici sostuvo que la convocatoria tuvo como objetivo analizar la situación nacional y regional. “Fue una reunión para compartir miradas sobre la situación del país y la región”, explicó, y aseguró que los participantes coincidieron en respaldar la reelección de Milei y la continuidad del proyecto oficialista.

“Coincidimos en que lo más importante es que se logre la reelección del Presidente y se profundice el cambio iniciado para no volver al pasado ni al kirchnerismo nunca más”, afirmó la diputada. Así, la explicación pública del encuentro incluyó un apoyo a la continuidad del mandatario, en medio de las diferencias que Bullrich viene expresando sobre decisiones del Gobierno.

Además de Giúdici, estuvieron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, María Luisa González Estevarena, Martín Matzkin, Patricia Vásquez, Belén Avico, Carlos Almena, Alejandro Bongiovanni, Lorena Petrovich y Verónica Razzini. También asistió Mariano Campero, el exradical tucumano que rompió con la bancada de la UCR junto a otros legisladores y quedó identificado con los llamados “radicales peluca”.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado no participó porque estaba de viaje. A la convocatoria se sumaron el exlegislador Gerardo Milman, el exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela y el diputado porteño Juan Pablo Arenaza.

La eliminación de las PASO, otro punto de tensión

La discusión por la Reforma Política agregó otro elemento a las diferencias internas. El jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, cuestionó el ritmo de tratamiento en el Senado del proyecto que incluye la eliminación de las PASO.

“Está en el Senado, no se está trabajando con mucha potencia para que sean eliminadas rápidamente”, sostuvo el legislador. Sus declaraciones pusieron el foco sobre el avance de una iniciativa central para la agenda parlamentaria del Gobierno, en la Cámara donde Bullrich conduce la bancada oficialista.

El respaldo a una medida de Caputo y un reclamo por la economía

Bullrich también se pronunció sobre el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de suspender los embargos a las pymes hasta mayo de 2027. Aunque valoró la decisión, remarcó que venía planteando la necesidad de atender la situación de esas empresas: “Lo planteé durante mucho tiempo”.

“El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde”, expresó. La senadora vinculó su reclamo con las conversaciones que mantuvo con empresarios y señaló que le repetían que “los embargos están matando a las empresas”.

En su cuenta de X, la jefa del bloque libertario sostuvo que el proceso de estabilización atraviesa un momento difícil y requiere medidas concretas para impulsar la actividad, sin recurrir al gasto descontrolado ni al “plan platita”. También afirmó que continuará acercando propuestas para que el rumbo económico se traduzca en progreso y sus resultados alcancen a todos.

El planteo se sumó a un reclamo previo de Bullrich para “prender los motores que faltan” y acelerar la mejora económica durante el tiempo que resta de Gobierno. Entre el respaldo a la continuidad de Milei expresado por sus diputados y los pedidos de cambios en la gestión, la senadora mantiene sus intervenciones sobre la agenda económica y política del oficialismo.