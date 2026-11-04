Intendentes bonaerenses unen fuerzas ante Nación: obras pendientes, servicios en riesgo y una agenda de reclamos

Tres alcaldes del oeste provincial se reunieron con el ministro Martín Marinucci para buscar alternativas ante la posible baja de la línea 136.

La posible eliminación de la línea de colectivos 136 encendió las alarmas en tres municipios del oeste bonaerense y abrió un nuevo frente de reclamos ante el gobierno de Javier Milei. Los intendentes de Marcos Paz, General Las Heras y Navarro buscan evitar que el servicio deje de funcionar y, ante la falta de una definición nacional, acordaron con la Provincia avanzar en alternativas para garantizar la conectividad regional. El conflicto se suma a las dificultades que atraviesa el ferrocarril Sarmiento en su recorrido hacia Lobos y a una agenda de obras viales que mantiene movilizados a los jefes comunales del corredor de la Ruta Provincial 40.

El planteo quedó formalizado durante una reunión celebrada en General Las Heras, donde el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, recibió a los intendentes Ricardo Curutchet, Juan Manuel Cerezo y Facundo Diz. Los mandatarios locales trasladaron su preocupación por el expediente que tramita en la Secretaría de Transporte de la Nación para dar de baja la prestación, una medida que afectaría los desplazamientos de trabajadores, estudiantes y vecinos que necesitan viajar entre las localidades y conectarse con la Ciudad de Buenos Aires.

Después de participar en una audiencia pública y presentar reclamos administrativos, acordaron conformar una mesa de trabajo con el Ministerio provincial para analizar la continuidad de los recorridos y posibles esquemas alternativos de prestación. El principal obstáculo es jurisdiccional: la línea 136 depende de Nación, por lo que Buenos Aires no puede resolver unilateralmente su continuidad bajo las condiciones actuales.

El ministro acompañó el reclamo de los tres distritos y advirtió sobre las consecuencias que podría generar la desaparición de un servicio que cumple una función central para las localidades del corredor. “Esto demuestra la preocupación de los intendentes con sus pueblos”, sostuvo Marinucci.

El funcionario apuntó directamente contra las autoridades nacionales: “Es difícil que el ministro Caputo o el presidente Milei entiendan la importancia del transporte en esta región”, afirmó, y reclamó sensibilidad a la Secretaría de Transporte para encontrar una solución.

La Provincia también dejó abierta la posibilidad de intervenir si la administración nacional termina autorizando la baja. “Estamos buscando alternativas, como hicimos en Cañuelas con una línea municipal”, señaló Marinucci, al recordar el esquema implementado después de la interrupción de otro servicio interjurisdiccional.

El antecedente corresponde a la línea nacional 88, cuya reducción de prestaciones afectó la conexión entre Abbott, San Miguel del Monte y Cañuelas. Frente a esa situación, el Ministerio provincial intervino para que la línea municipal 502 asumiera parte del recorrido y permitiera mantener una alternativa de transporte para los vecinos.

Advertencia por el impacto en los vecinos

Los tres intendentes coincidieron en que el problema debe abordarse de manera conjunta, debido a que la interrupción de un recorrido regional no afecta únicamente a una localidad, sino a toda la red de conexiones que utilizan sus habitantes. El jefe comunal de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo, fue categórico al plantear la posición de los municipios. “Estamos planteando la necesidad de que la 136 continúe y los pueblos sigan conectados”, afirmó durante el encuentro.

En la misma línea, Ricardo Curutchet recordó el peso histórico de la prestación para Marcos Paz. “La 136 es parte de la historia de Marcos Paz. El impacto que tendría su baja es muy negativo y afecta mucho a nuestra comunidad”, advirtió y destacó el compromiso de la administración bonaerense para evaluar alternativas ante un eventual retiro nacional.

Durante la reunión los intendentes también plantearon la necesidad de que Trenes Argentinos finalice las obras del ramal Merlo-Lobos del ferrocarril Sarmiento, cuyo funcionamiento continúa limitado por los trabajos de renovación de vías. La interrupción afecta especialmente al tramo entre General Las Heras y Lobos, que permanece sin servicio regular de pasajeros. En octubre, la empresa nacional informó sobre distintas intervenciones ferroviarias realizadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria, pero aclaró que el recorrido hacia Lobos seguía limitado.

El problema adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que también se interrumpa la línea 136. La pérdida de ambas alternativas reduciría las opciones de transporte público para las localidades afectadas, particularmente para quienes dependen de las conexiones regionales para acceder a empleos, establecimientos educativos y servicios de salud.

Curutchet explicó que el planteo ferroviario forma parte de las gestiones que los municipios mantienen ante las autoridades nacionales. “También conversamos sobre el pedido a Trenes Argentinos para que finalicen las obras hacia Lobos y podamos volver a contar con ese transporte. La Provincia nos acompaña en este reclamo”, expresó el intendente en sus redes sociales.

El mandatario también insistió en que las decisiones sobre el transporte deben contemplar la realidad territorial. “No se puede plantear la baja de una línea sin brindar alternativas”, afirmó, al defender el trabajo conjunto entre los municipios y la administración bonaerense.

Ruta 40: obras reanudadas, tramos pendientes y una conexión estratégica

El conflicto por el transporte se desarrolla en una región donde la Ruta Provincial 40 constituye uno de los principales corredores de circulación y donde las inversiones en infraestructura también forman parte de la agenda de los intendentes. En octubre, el municipio de Marcos Paz anunció la reanudación de trabajos sobre esa traza, con acompañamiento de la administración de Axel Kicillof y del Ministerio de Infraestructura que conduce Gabriel Katopodis.

Curutchet recorrió las obras reactivadas de la Ruta 40 y destacó la necesidad de completar la conexión con Merlo. “Son dos grandes obras de infraestructura que financia la Provincia y que transforman nuestra ciudad”, sostuvo entonces el intendente, en referencia a los trabajos viales y al entubamiento del canal Rivadavia Sur.

La intervención sobre la Ruta 40 contempla 24,3 kilómetros entre Marcos Paz y Merlo. Según la información difundida por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, durante 2025 se completó un primer tramo de diez kilómetros entre la Ruta Provincial 6 y la calle San Juan, mientras que los 14,3 kilómetros restantes, hasta la avenida del Bicentenario, quedaron sujetos a nuevas etapas de ejecución.

Las tareas incluyen repavimentación, ensanche de calzada, obras de drenaje, señalización e iluminación. También se proyecta duplicar sectores de la traza para mejorar la seguridad vial y la circulación de vehículos particulares y camiones.

A comienzos de noviembre, el municipio también informó que se retomaron trabajos en la intersección de French y Ruta 40, vinculados con desagües pluviales y repavimentación. La administración local señaló que esa intervención había quedado paralizada por Nación y que su continuidad se consiguió mediante un esfuerzo conjunto con la Provincia.

La situación de Marcos Paz y los municipios vecinos se inserta en una controversia más amplia por el financiamiento de la infraestructura vial en territorio bonaerense. Durante los últimos meses, el gobierno de Kicillof cuestionó a la administración de Milei por la paralización de obras nacionales y el destino de los recursos destinados al mantenimiento de rutas.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, una investigación sobre el Sistema Vial Integrado (SisVial) reveló diferencias entre los fondos recaudados y los recursos efectivamente aplicados a infraestructura. Según los datos correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el sistema recibió aproximadamente $1,5 billones, pero destinó $394.406 millones a obras, mientras más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros.

El ministro Katopodis cuestionó esa situación y sostuvo que la falta de inversiones afecta tanto a la seguridad vial como al desarrollo productivo. “El gobierno de Milei cobró el impuesto y en las rutas hay abandono y desidia”, afirmó el funcionario, al reclamar que los recursos recaudados mediante tributos sobre los combustibles se utilicen para mejorar la infraestructura.