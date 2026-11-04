“Muy burdos operando”: el massismo estalla contra Gobernación y la ley de apuestas profundiza la interna

Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

La regulación de las apuestas online abrió otro frente de conflicto dentro del peronismo bonaerense. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, rechazó las versiones que responsabilizaban al Frente Renovador por las demoras legislativas y apuntó directamente contra funcionarios de Gobernación, a quienes acusó de utilizar el nombre de Sergio Massa para justificar la falta de avances. El enfrentamiento volvió a exponer las dificultades de Fuerza Patria para coordinar posiciones sobre un proyecto que busca endurecer los controles sobre las plataformas digitales y financiar políticas de prevención de la ludopatía.

El cruce tomó fuerza este martes, después de que circularan versiones sobre un supuesto bloqueo del massismo a la propuesta presentada por los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, referentes de La Cámpora. Lejos de limitarse a una desmentida, Guerrera cuestionó la procedencia de esas acusaciones y reclamó que el gobierno provincial explique públicamente cuál es su posición frente a la iniciativa.

La controversia llega mientras la Legislatura acumula más de veinte proyectos relacionados con las apuestas digitales, que incluyen restricciones publicitarias, controles de identidad, mecanismos de asistencia sanitaria y nuevas contribuciones económicas para las empresas del sector.

Guerrera negó un bloqueo del Frente Renovador

Guerrera salió al cruce de las versiones que atribuían al massismo la decisión de frenar el proyecto promovido por La Cámpora. El legislador publicó un mensaje en sus redes sociales para desmentir esa interpretación y cuestionar a quienes, según sostuvo, intentan utilizar el nombre del líder renovador para justificar posiciones políticas propias.

“Compañeros de Gobernación, en nombre de Massa habla Massa, o a lo sumo quienes somos sus Diputados”, escribió Guerrera, en una intervención que trasladó la discusión parlamentaria al terreno de las acusaciones públicas.

El vicepresidente de la Cámara baja fue más allá y lanzó un cuestionamiento dirigido al entorno del gobernador: “No quieran esconderse detrás del saco de Massa para defender a las empresas de juego, enfrenten de cara a la sociedad el debate del proyecto”.

La publicación terminó con otra expresión contundente: “Muy burdos operando!!!!”, una frase que dejó al descubierto el nivel de confrontación que alcanzó la discusión entre los sectores del oficialismo.

Compañeros de Gobernación, en nombre de Massa habla Massa, o a lo sumo quienes somos sus Diputados. No quieran esconderse detrás del saco de Massa para defender a las empresas de juego, enfrenten de cara a la sociedad el debate del proyecto! Muy burdos operando!!!! https://t.co/2mObp2OSfu — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) November 3, 2026

La ofensiva del Frente Renovador tiene un antecedente inmediato en el planteo del diputado provincial Roberto Vázquez, quien días atrás reclamó que el gobierno bonaerense defina su posición sobre las propuestas destinadas a regular las apuestas online. “Hoy necesitamos saber claramente la postura del gobernador”, afirmó el legislador, integrante de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

El pedido apunta directamente al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, uno de los principales funcionarios del entorno de Kicillof. Vázquez pretende que participe de una reunión con los legisladores del oficialismo y explique cuáles son los criterios del Ejecutivo respecto de los proyectos que se encuentran en tratamiento.

La discusión adquiere relevancia porque la administración bonaerense ya tomó decisiones sobre la actividad, entre ellas la implementación de una retención del 2% sobre determinados premios obtenidos mediante plataformas autorizadas.

Por lo tanto, el reclamo del massismo no parte de una ausencia total de políticas provinciales, sino de la necesidad de conocer qué postura adoptará Gobernación frente a una reforma legislativa más amplia, que modifica controles, obligaciones empresariales y mecanismos de financiamiento.

Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto , diputados de La Cámpora.

La Cámpora impulsa una reforma de 64 artículos y quiere avanzar con los controles

Del otro lado de la discusión aparece el proyecto presentado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, que busca modificar el esquema vigente de regulación del juego online en territorio bonaerense. La iniciativa, identificada como D-3634/26-27, contiene 64 artículos y establece nuevas condiciones para el funcionamiento de las plataformas habilitadas, con especial atención en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Entre sus principales disposiciones contempla reconocimiento biométrico facial para verificar la identidad de los usuarios, límites a las operaciones, interrupciones obligatorias de las sesiones y restricciones a las campañas publicitarias. También propone prohibir bonos de bienvenida, incentivos comerciales y promociones que estimulen la participación reiterada en las plataformas.

Al presentar la propuesta, Tignanelli sostuvo que la expansión del negocio digital requiere una intervención estatal más profunda y dejó una definición sobre el alcance del problema: “Las apuestas no son un juego”. El presidente del bloque oficialista también cuestionó el volumen de recursos que generan las plataformas y aseguró que una parte importante de sus ganancias termina fuera del país. “Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, afirmó el legislador, al defender la necesidad de establecer mayores obligaciones para las operadoras.

Por su parte, Olivetto, presidenta de la comisión encargada de tratar la problemática, advirtió: “No alcanza con mirar para otro lado frente a un negocio que avanza sobre nuestros hogares, nuestros clubes y nuestros barrios”.

La disputa también pasa por los fondos y el control de las plataformas

Uno de los aspectos centrales de la negociación es el nuevo sistema de aportes que contempla el proyecto de La Cámpora. La propuesta establece que las empresas autorizadas deberán destinar al Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía una suma equivalente al 100% de lo invertido en publicidad, promoción y patrocinio.

De esos recursos, el 70% se distribuiría entre los 135 municipios bonaerenses, mediante el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% restante quedaría bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial. También se contempla una contribución mensual del 3% sobre determinados premios de las apuestas online, destinada a fortalecer clubes de barrio, entidades de bien público y programas de becas para deportistas de alto rendimiento.

La iniciativa incorpora, además, herramientas de seguimiento sobre las operaciones de las plataformas y la obligación de informar depósitos, retiros y movimientos vinculados con los usuarios. El diseño de esos mecanismos introduce una discusión que excede la prevención sanitaria: cómo deben financiarse las políticas contra la ludopatía, qué obligaciones adicionales tendrán las empresas y cómo se distribuirán los recursos entre Provincia, municipios e instituciones sociales.

Actualmente, el territorio bonaerense cuenta con siete plataformas autorizadas para operar apuestas online, mientras el Estado también debe intervenir sobre sitios clandestinos que funcionan fuera del sistema regulado.

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Otra interna legislativa que complica los acuerdos de Fuerza Patria

El nuevo cruce se produce en un escenario de negociaciones abiertas entre los distintos sectores del peronismo bonaerense. En las últimas horas, el kicillofismo y el massismo también protagonizaron un enfrentamiento público por las reelecciones indefinidas de los intendentes, después de que Mario Secco cuestionara a Sergio Massa por mantener su rechazo a eliminar el límite de mandatos.

El jefe comunal de Ensenada calificó la postura del líder del Frente Renovador como un “hermoso mamarracho” y le reprochó que desconozca el respaldo territorial que recibió de los intendentes durante su campaña presidencial de 2023. La respuesta llegó desde el massismo, donde la diputada Marina Salzmann defendió la alternancia política y cuestionó a los dirigentes que pretenden modificar nuevamente las reglas electorales. “Tuvieron cuatro años para construir una sucesión”, sostuvo, en una discusión que volvió a dejar expuestas las dificultades de Fuerza Patria para alcanzar consensos incluso sobre iniciativas que involucran a sus propios dirigentes.

Aunque responden a asuntos diferentes, ambos enfrentamientos reflejan las dificultades de coordinación entre el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador, tres sectores que comparten el espacio oficialista, pero mantienen posiciones y prioridades propias en la Legislatura.

La nueva polémica deja así una discusión de fondo: hasta dónde las diferencias políticas dentro del peronismo condicionan el tratamiento de proyectos que requieren respuestas concretas. Mientras el massismo reclama definiciones del Ejecutivo y La Cámpora busca impulsar su iniciativa, el debate sobre las apuestas digitales sigue abierto, con la prevención de la ludopatía y la protección de los usuarios como asuntos pendientes de resolución.