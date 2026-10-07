Ludopatía y apuestas online: la letra chica del proyecto que endurece controles y suma fondos para prevención

La Cámpora llevó a Diputados una iniciativa de 64 artículos que fija nuevas obligaciones para las plataformas y refuerza la protección de niñas, niños y adolescentes.

Reconocimiento facial para entrar, depositar o retirar dinero; sesiones que se cortan después de una hora; bloqueos temporales por ingresos reiterados; prohibición de bonos y promociones; una fiscalía especializada contra las páginas ilegales y dos nuevos mecanismos para financiar políticas sanitarias, clubes y entidades comunitarias. Esos son algunos de los puntos del proyecto de 64 artículos que busca modificar las reglas de las apuestas online en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, registrada como D-3634/26-27, fue presentada por los diputados de Unión por la Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto y obtuvo estado parlamentario el 29 de septiembre. El texto propone un “Régimen Integral para la Prevención y el Abordaje de los Riesgos Asociados a las Apuestas en Línea” y modifica aspectos de las leyes 15.079 y 15.131, que regulan respectivamente la explotación del juego online y las políticas frente al juego problemático.

“Las apuestas no son un juego”, planteó Tignanelli al presentar la propuesta. El jefe del bloque oficialista sostuvo además que las plataformas “todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante” y afirmó que más del 70% de sus utilidades se gira al exterior. Se trata de una estimación difundida por el legislador al fundamentar el proyecto.

“Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, agregó. Olivetto, presidenta de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, ubicó la iniciativa dentro de una discusión que viene acumulando expedientes desde hace más de dos años. “No alcanza con mirar para otro lado frente a un negocio que avanza sobre nuestros hogares, nuestros clubes y nuestros barrios”, señaló al difundir la propuesta.

Una identidad que deberá verificarse varias veces

Uno de los cambios centrales está en el mecanismo de acceso. El texto establece que las cuentas sean personales e intransferibles y exige reconocimiento biométrico facial para comprobar identidad y mayoría de edad. La validación no se realizaría únicamente al momento de registrarse: también sería obligatoria cada vez que el usuario inicia sesión, cuando deposita o retira dinero y ante apuestas superiores al monto que determine la reglamentación.

El objetivo declarado es dificultar que menores utilicen perfiles abiertos a nombre de familiares o terceros. La discusión tiene detrás un dato nacional: el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años dijo haber apostado dinero online alguna vez, según Kids Online Argentina, el relevamiento de UNICEF y UNESCO que reunió más de 5.900 casos. Entre los chicos de 12 a 14 años la incidencia fue del 13%.

Más del 60% de las personas relevadas entre 9 y 17 años conoce a alguien que apostó dinero por internet, mientras prácticamente uno de cada dos conoce plataformas o aplicaciones destinadas a esa actividad.

El proyecto también interviene sobre el tiempo que una persona puede permanecer dentro de una plataforma. Después de 60 minutos continuos, la sesión deberá cerrarse automáticamente. El usuario no podrá regresar durante la hora siguiente y, luego del tercer inicio de sesión dentro de un período de 24 horas, se aplicará un bloqueo por un día.

Mientras permanezca conectado, el apostador deberá poder visualizar de manera permanente cuánto tiempo lleva dentro del sitio y cuánto dinero utilizó.

A los 30 minutos, la plataforma tendrá que emitir una advertencia. También deberá permitir que cada persona establezca topes voluntarios de depósitos y otras restricciones sobre su actividad. La iniciativa incorpora así restricciones que actualmente no forman parte de manera uniforme del funcionamiento de las siete plataformas autorizadas en territorio bonaerense.

Otro de los cambios alcanza al Registro de Autoexclusión. Actualmente una persona puede solicitar que se le impida acceder a determinados espacios de apuestas. El nuevo régimen busca que esa decisión tenga efectos sobre todos los operadores habilitados en la Provincia.

La inscripción permanente implicaría el bloqueo inmediato, el cierre de las cuentas y la devolución del saldo que todavía estuviera disponible.

El proyecto agrega además una limitación que excede estrictamente la política sanitaria: quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrían abrir cuentas ni realizar apuestas online.

Sin bonos de bienvenida ni apuestas gratis

El capítulo publicitario introduce otra batería de restricciones. Toda publicidad, promoción o patrocinio dirigido al mercado bonaerense necesitaría autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, incluso cuando la empresa tenga su domicilio fuera de la Provincia.

El mensaje tampoco podrá presentar las apuestas como una inversión, una vía para generar ingresos o una actividad asociada al éxito económico, profesional, deportivo o afectivo.

Las campañas deberán incluir obligatoriamente las leyendas “Prohibida la participación de personas menores de dieciocho (18) años” y “Apostar no es un juego”.

La propuesta prohíbe además la publicidad dirigida directa o indirectamente a menores, así como su utilización en imágenes o voces, y restringe anuncios en vía pública, transporte público, paradas, mobiliario urbano y espacios privados de acceso público.

También busca eliminar una de las principales herramientas comerciales de las plataformas: bonos de bienvenida, apuestas gratuitas, créditos promocionales, beneficios por nuevas recargas, programas de puntos, recompensas por frecuencia de uso y premios por referidos.

Un peso para salud por cada peso destinado a publicidad

Uno de los puntos de mayor impacto económico está en el financiamiento de las políticas de prevención. La iniciativa crea el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía y establece que las licenciatarias aporten una suma equivalente al 100% de todo el dinero invertido en publicidad, promociones, patrocinios y estrategias de captación de clientes.

“Por cada peso que inviertan en promoción y publicidad van a tener que volcar la misma cantidad a un fondo para prevención y atención”, explicó Tignanelli.

La distribución prevista también involucra directamente a los municipios. El 70% de ese fondo sería repartido entre los 135 distritos bonaerenses de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD). El 30% restante quedaría bajo administración provincial para políticas vinculadas con salud mental y ciberludopatía. Los recursos sólo podrían aplicarse a prevención, detección temprana, tratamientos, acompañamiento de personas afectadas y sus familias, capacitación profesional e investigación.

El proyecto crea un segundo aporte. Las empresas autorizadas deberán ingresar mensualmente un monto equivalente al 3% de la totalidad de los premios obtenidos por los usuarios, cualquiera sea la modalidad de apuestas online.

El 85% de esa recaudación se destinará al fortalecimiento de asociaciones civiles, clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales, centros de jubilados y otras entidades comunitarias sin fines de lucro. El 15% restante financiará becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

Tignanelli vinculó expresamente ese esquema con las instituciones territoriales: “Con los fondos que crea la ley van a poder fortalecerse los clubes, centros culturales y centros de jubilados, que son los lugares donde los vecinos y vecinas de la Provincia efectivamente se organizan como comunidad”.

En sus redes, Olivetto planteó el mismo eje: la intención es que parte de los recursos generados por las plataformas vuelva a financiar salud mental y clubes de barrio.

Una fiscalía exclusiva para perseguir apuestas ilegales

La regulación no se limita a las siete empresas habilitadas. El proyecto crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, dentro de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, con asiento en La Plata y competencia en toda la Provincia.

El Instituto de Lotería y Casinos deberá denunciar las plataformas presuntamente clandestinas dentro de las 24 horas posteriores a su detección. La fiscalía podrá coordinar investigaciones con organismos tributarios, bancos, billeteras virtuales, compañías de comunicaciones y otros actores vinculados con los movimientos de dinero y el funcionamiento técnico de los sitios.

Los fiscales podrán solicitar bloqueos de páginas, dominios, aplicaciones y cuentas digitales, suspensión de medios de pago, retiro de publicidad y clausuras preventivas. En situaciones consideradas urgentes, el juez de Garantías deberá resolver el pedido dentro de las seis horas.

Siete plataformas legales y más de veinte proyectos en Diputados

El expediente llega a una Cámara baja que ya viene discutiendo el tema. En septiembre, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía tenía bajo análisis 22 proyectos de ley, tres declaraciones y dos solicitudes de informes. En los últimos dos años habían ingresado más de 50 expedientes relacionados con apuestas digitales, aunque varios perdieron estado parlamentario sin llegar al recinto.

Las iniciativas pertenecen a prácticamente todo el arco legislativo y contienen coincidencias sobre biometría, publicidad, bloqueos escolares, autoexclusión, restricciones financieras y atención sanitaria, aunque existen diferencias sobre el nivel de regulación que debe aplicarse al mercado legal.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Diputados comenzó a trabajar en septiembre sobre la posibilidad de condensar esos expedientes en una regulación común y la comisión que conduce Olivetto fijó como objetivo político intentar alcanzar una media sanción durante octubre.