Mauricio Macri volvió a intervenir en la discusión política rumbo a 2027 con una serie de definiciones sobre el peronismo y el kirchnerismo. El expresidente aseguró que ese espacio todavía conserva posibilidades de regresar al poder y utilizó la figura de Carlos Menem para trazar una comparación entre distintas etapas del justicialismo.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el ciclo “Decime la verdad”, conducido por Fernando Marín y Rodolfo D’Onofrio, donde Macri repasó diferentes momentos de su trayectoria política y también habló sobre el ejercicio de la Presidencia.

Uno de los ejes de la conversación apareció cuando fue consultado por el concepto de justicia social. El titular del PRO sostuvo que la expresión fue “manipulada” y, a partir de allí, diferenció distintas etapas del peronismo.

“No es lo mismo el primer Perón que el último Perón”, planteó Macri, antes de afirmar que “Menem fue el último Perón”.

El exmandatario contrapuso esa experiencia con el kirchnerismo, al que vinculó con características que atribuyó al primer gobierno peronista, entre ellas la arbitrariedad, el populismo y una menor valoración de la meritocracia y la cultura del trabajo.

La advertencia de Macri sobre el regreso del kirchnerismo

Macri llevó luego su análisis al escenario político actual. Pese a sus críticas, sostuvo que el kirchnerismo mantiene posibilidades de regresar al Gobierno.

“Todavía tienen chance de volver”, afirmó.

También cuestionó lo que describió como una apropiación del Estado por parte de quienes acceden al poder y vinculó ese fenómeno con prácticas de enriquecimiento que, según su interpretación, se terminaron naturalizando.

Las declaraciones se conocen mientras los distintos espacios políticos empiezan a proyectar sus estrategias para las elecciones presidenciales del próximo año.

Como informó GrupoLaProvincia.com, Guillermo Francos planteó recientemente la posibilidad de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para competir en 2027, aunque reconoció que todavía quedan por definir liderazgos e integrantes de un eventual frente.

Por qué Macri no quiso volver a ser candidato

Durante la misma entrevista, Macri también explicó los motivos que influyeron en su decisión de no volver a competir por la Presidencia.

El fundador del PRO comparó su experiencia al frente de Boca Juniors, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación y aseguró que existe una diferencia profunda entre conducir un distrito y ocupar la Casa Rosada.

Según relató, durante su paso por la Presidencia comenzó a sentir una fuerte presión vinculada con la exposición pública y con el peso simbólico de cada una de sus decisiones y actividades.

Macri describió esa experiencia como una “asfixia” y sostuvo que fue uno de los factores que lo llevaron a no querer presentarse nuevamente como candidato presidencial.

En contraste, señaló que disfrutó más su etapa al frente de la Ciudad de Buenos Aires, donde consideró que existía una relación más directa con los problemas cotidianos y una mayor capacidad para intervenir sobre situaciones concretas.

La nueva aparición pública de Macri suma así otra definición al escenario hacia 2027. Mientras dentro del PRO y La Libertad Avanza continúa abierta la discusión sobre posibles acuerdos electorales, el expresidente volvió a colocar al kirchnerismo dentro de la disputa política y advirtió que no considera cerrado un eventual regreso de ese espacio al Gobierno.