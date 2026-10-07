Una nueva encuesta nacional de Management & Fit volvió a poner el foco sobre el escenario político rumbo a las elecciones de 2027. El 57,5% de los consultados se inclina por un cambio total de las políticas y del equipo de gestión, frente al 38,2% que opta por alguna forma de continuidad del actual Gobierno.

El estudio fue realizado entre el 14 y el 28 de septiembre sobre 2.600 casos efectivos y 2.200 casos ponderados a nivel nacional. Frente a la medición de julio, la demanda de un cambio integral avanzó medio punto porcentual, mientras que las posiciones favorables a una continuidad total o parcial retrocedieron 1,5 puntos.

La inclinación hacia un cambio aparece, además, en distintos segmentos educativos. Alcanza al 57,1% entre las personas de nivel educativo bajo, al 57,2% en el nivel medio y al 59% entre quienes tienen nivel alto.

La brecha resulta más pronunciada al observar los datos por género. Entre las mujeres, la opción por un cambio llega al 63,1%. Por su parte, la continuidad total registra mayor adhesión entre los varones, con el 22,1%, y entre los menores de 40 años, con el 22,4%.

Como informó grupolaprovincia.com en los últimos días, el mismo estudio ya había mostrado que el pedido de un cambio total de políticas y del equipo de gestión alcanza al 57,5%, mientras Patricia Bullrich registra una imagen positiva levemente superior a la de Javier Milei.

La aprobación del Gobierno y la imagen de Milei

El relevamiento también midió la evaluación de la gestión nacional. El 58,1% de los encuestados desaprueba el desempeño del Gobierno de Javier Milei, mientras que el 36,6% lo aprueba.

La comparación con julio muestra variaciones menores: en aquel relevamiento la aprobación se ubicaba en 37,1% y la desaprobación en 58,6%.

La imagen personal del Presidente presenta una composición similar. Milei obtiene un 31,2% de valoración positiva y un 52,7% de negativa.

Dentro de la medición de dirigentes, Patricia Bullrich registra un 33% de imagen positiva, un nivel levemente superior al del mandatario. El dato forma parte de un relevamiento que también incluye a figuras del peronismo y de otros espacios políticos.

El empleo pasó al primer lugar entre las preocupaciones

Uno de los movimientos más significativos de la encuesta aparece en el ranking de problemas señalados por los entrevistados. La desocupación pasó al primer lugar, con el 19,8% de las menciones, y desplazó a los aumentos de precios y tarifas, que quedaron en segundo lugar con el 18,9%.

Respecto de julio, la preocupación por la falta de trabajo aumentó 2,2 puntos porcentuales. En sentido contrario, la inquietud por los precios y las tarifas cayó 3,5 puntos.

Las dificultades económicas también ocupan un lugar central cuando la consulta se concentra en la situación personal de los entrevistados.

El 22% señala como principal problema la dificultad para llegar a fin de mes, aunque esa proporción se redujo desde el 24% registrado anteriormente. Los problemas de endeudamiento alcanzan al 17,2%, mientras los bajos ingresos reúnen el 14% de las respuestas.

En conjunto, los problemas vinculados con la economía concentran el 69,1% de las menciones.

El relevamiento muestra así que el escenario hacia 2027 combina una mayoría que expresa preferencia por modificaciones profundas en las políticas y en el equipo de gestión con una evaluación mayoritariamente negativa del Gobierno. A la vez, el empleo, los ingresos, el endeudamiento y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos continúan ocupando un lugar central entre las preocupaciones relevadas.