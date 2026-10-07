La Libertad Avanza puso en marcha una nueva estrategia en la Cámara de Diputados para intentar bloquear la sesión especial convocada por la oposición para el próximo 15 de octubre. El oficialismo prepara una propuesta alternativa sobre la compra de tierras rurales por extranjeros con la intención de acercar posiciones con los bloques dialoguistas y evitar que se alcance el quórum necesario para abrir el recinto.

La oposición necesita reunir 129 diputados para iniciar la sesión, en la que buscará avanzar contra el DNU 70/2023, además de tratar iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar.

La estrategia oficialista consiste en incorporar nuevamente un capítulo referido a la Ley de Tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya fue aprobado por el Senado sin ese apartado debido a la falta de acuerdos.

El nuevo texto sería diferente de la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no consiguió respaldo suficiente en la Cámara alta.

Una nueva propuesta para limitar la extranjerización

El cambio central pasa por la posibilidad de aceptar restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

La iniciativa original del Poder Ejecutivo proponía eliminar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, suprimir el cupo máximo correspondiente a una misma nacionalidad y quitar restricciones de superficie. También contemplaba cambios sobre la adquisición de inmuebles que incluyen determinados recursos hídricos.

Esos puntos encontraron resistencia entre los aliados parlamentarios y obligaron al oficialismo a retirar el capítulo durante el tratamiento en el Senado.

Ahora, parte de las alternativas impulsadas por los bloques dialoguistas podrían incorporarse a la nueva propuesta. Entre ellas aparecen la continuidad del límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.

También se analiza un esquema especial para las operaciones en zonas de frontera, con intervención de las provincias y del Poder Ejecutivo Nacional.

Los aliados, en el centro de la negociación

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabeza las conversaciones parlamentarias junto con el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado.

El objetivo es presentarles una alternativa a los bloques dialoguistas antes de que definan si acompañarán la sesión especial impulsada por la oposición.

La posición de los diputados vinculados con los gobernadores aparece como uno de los factores decisivos. Sin una respuesta sobre la regulación de las tierras rurales, sectores provinciales podrían sumarse al llamado opositor del 15 de octubre.

Dentro de ese escenario se encuentra Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua expresó su intención de avanzar judicialmente para resguardar las tierras y los recursos naturales de la provincia, una postura acompañada públicamente por diputados misioneros.

La oposición busca los 129 diputados

Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y otros espacios trabajan para reunir los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.

El eje más amplio de la convocatoria será el DNU 70/2023. El Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024 y, si Diputados también lo rechazara, el decreto perdería vigencia hacia adelante.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la sesión especial del 15 de octubre también coincidirá con una jornada de movilizaciones y reclamos frente al Congreso.

La discusión por la Ley de Tierras adquirió además una nueva dimensión judicial. La Corte Suprema convocó recientemente a dos conjueces para intervenir en otro planteo contra el artículo 154 del DNU 70/2023, sin que exista todavía una resolución de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737.

El 21 de octubre, la alternativa del oficialismo

La Libertad Avanza intenta que los bloques dialoguistas no acompañen la convocatoria opositora y propone trasladar parte de la discusión a una sesión prevista para el 21 de octubre.

La negociación de los próximos días será determinante para definir el escenario. Si la oposición consigue 129 diputados, podrá abrir el recinto el 15 de octubre. Si el oficialismo logra retener a una parte de los bloques provinciales y dialoguistas mediante su nueva propuesta, podría frustrar el quórum y trasladar la discusión a su propia agenda parlamentaria.