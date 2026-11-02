El balotaje se aleja para Milei en una encuesta y crece la diferencia con Kicillof

Una nueva encuesta nacional de la consultora Delfos registró una diferencia de casi 13 puntos porcentuales entre Axel Kicillof y Javier Milei ante un hipotético balotaje presidencial en 2027. El gobernador bonaerense obtuvo el 49,8% de las preferencias, mientras que el Presidente alcanzó el 37,1%, en una medición que también expuso niveles elevados de imagen negativa entre los principales dirigentes políticos del país.

El relevamiento se realizó entre el 20 y el 26 de octubre de 2026, sobre una muestra de 4.995 casos a nivel nacional. Además de consultar sobre una eventual segunda vuelta, la investigación midió las valoraciones positivas y negativas de figuras del oficialismo y la oposición.

Los resultados muestran una ampliación de la diferencia entre los dos dirigentes respecto de mediciones anteriores de la misma consultora. En paralelo, la evaluación de imagen presidencial mantiene una mayoría de respuestas desfavorables, mientras Kicillof presenta un balance negativo menor.

Balotaje 2027: Kicillof alcanza el 49,8% y Milei queda en 37,1%

Ante una eventual segunda vuelta presidencial entre los dos dirigentes, Delfos registró un 49,8% de intención de voto para Kicillof y un 37,1% para Milei.

La distancia alcanza los 12,7 puntos porcentuales, uno de los datos centrales del nuevo estudio.

El escenario también contempla un 10,6% de personas que optarían por el voto en blanco y un 2,6% que todavía no definió su preferencia.

La distribución refleja que, dentro de esta simulación, el voto en blanco tiene una participación considerablemente mayor que el grupo de indecisos.

Sin embargo, los porcentajes corresponden a una hipótesis electoral y no a candidaturas formalmente confirmadas ni a una proyección definitiva del resultado de 2027.

El relevamiento se conoce cuando todavía permanece abierta la discusión sobre la continuidad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuya suspensión forma parte de las iniciativas de reforma política que el Gobierno busca discutir en el Congreso.

La diferencia entre ambos volvió a niveles de junio

La evolución de las mediciones de Delfos permite observar cómo se modificó la distancia entre los dirigentes durante los últimos meses.

En junio de 2026, la consultora había registrado un 50,8% para Kicillof y un 35,1% para Milei en un escenario equivalente de segunda vuelta.

Aquella medición reflejaba una diferencia de 15,7 puntos porcentuales.

Posteriormente, la brecha se redujo y se ubicó entre los 10 y los 11 puntos, siempre dentro de las simulaciones de la consultora.

El nuevo registro de octubre vuelve a ampliar la distancia hasta los 12,7 puntos, aunque sin alcanzar el máximo observado en junio.

La comparación muestra una variación dentro de la serie de Delfos, pero no permite establecer por sí sola una tendencia definitiva para las elecciones presidenciales.

Como informó Grupo La Provincia en una cobertura reciente sobre el mismo estudio, la consultora también evaluó distintas configuraciones de primera vuelta y registró diferencias en las preferencias cuando se incorporan o excluyen de la oferta electoral figuras como Mauricio Macri y Victoria Villarruel.

En esas simulaciones, Kicillof obtuvo entre el 36,4% y el 38,6%, mientras Milei registró valores de entre 32,8% y 35,2%, según la composición de candidaturas.

Imagen de Milei: 61% de opiniones negativas y 34% positivas

Además de las preferencias electorales, la encuesta analizó la imagen de los principales dirigentes políticos argentinos.

En el caso de Javier Milei, el 61% de los entrevistados manifestó tener una imagen negativa, mientras que el 34% expresó una valoración positiva.

Otro 4% calificó su imagen como regular.

Los registros de los últimos seis meses muestran que la imagen negativa del Presidente no descendió del 59% dentro de la serie presentada por Delfos.

La diferencia actual entre valoraciones negativas y positivas alcanza los 27 puntos porcentuales.

Estos indicadores corresponden a la evaluación personal del mandatario y no deben confundirse con la intención de voto, que responde a una pregunta diferente.

Kicillof registra 45% de imagen positiva y 49% negativa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires obtuvo un 45% de imagen positiva frente a un 49% de opiniones negativas.

La diferencia entre ambas valoraciones es de cuatro puntos porcentuales.

Aunque su imagen negativa también supera a la positiva, el resultado muestra un balance menos desfavorable que el registrado por el Presidente en la misma encuesta.

La comparación entre ambos dirigentes presenta una distancia de 11 puntos en imagen positiva, a favor de Kicillof, y de 12 puntos en imagen negativa, con Milei registrando el porcentaje más elevado.

La combinación de estos indicadores permite distinguir dos dimensiones del relevamiento: las preferencias ante un hipotético balotaje y las opiniones personales sobre los protagonistas políticos.

Cristina Kirchner y Patricia Bullrich registran cifras similares

La encuesta también incluyó a Cristina Kirchner y Patricia Bullrich. La expresidenta obtuvo un 38% de imagen positiva y un 53% de imagen negativa.

Bullrich, senadora nacional por el oficialismo, registró igualmente un 38% de opiniones positivas, mientras que las negativas alcanzaron el 54%.

Otro 7% calificó su imagen como regular.

Los resultados muestran valoraciones muy próximas entre ambas dirigentes, aunque representan espacios políticos diferentes.

En los dos casos, las opiniones desfavorables superan a las favorables por más de 15 puntos porcentuales.

Karina Milei registra 67% de imagen negativa: qué pasa con Macri y Massa

Entre las figuras evaluadas también aparece Karina Milei, que obtuvo un 67% de imagen negativa y un 21% de valoración positiva.

Es el porcentaje de opiniones desfavorables más elevado entre los dirigentes mencionados en los resultados difundidos.

Mauricio Macri registró un 60% de imagen negativa, mientras que Sergio Massa alcanzó un 55% de valoraciones desfavorables frente al 30% de opiniones positivas.

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, por su parte, obtuvo un 50% de imagen negativa.

La medición permite observar que las valoraciones desfavorables son mayoritarias entre las figuras nacionales evaluadas, incluso cuando sus niveles de aprobación presentan diferencias importantes.

El fenómeno alcanza tanto a referentes del oficialismo como a integrantes de distintos sectores opositores.

El escenario electoral de 2027 sigue abierto

La nueva medición de Delfos se incorpora a una serie de relevamientos que analizan las preferencias políticas de los argentinos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El resultado de octubre presenta una diferencia de 12,7 puntos entre Kicillof y Milei en una eventual segunda vuelta, superior a la registrada en los meses inmediatamente anteriores por la misma consultora.

En materia de imagen, el gobernador bonaerense obtiene un 45% de valoraciones positivas y un 49% de negativas, mientras que el Presidente registra 34% y 61%, respectivamente.

Estos resultados permiten describir las preferencias expresadas por las personas consultadas durante la última semana de octubre, aunque no anticipan necesariamente cómo se distribuirán los votos cuando se definan las candidaturas y las condiciones de la elección.

A un año de los comicios presidenciales, las próximas mediciones permitirán observar si las diferencias registradas por Delfos se mantienen o se modifican a medida que avance el calendario electoral.