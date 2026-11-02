El Gobierno llega a noviembre sin acuerdos por el Presupuesto y las PASO

El gobierno de Javier Milei ingresó en noviembre con negociaciones pendientes en el Congreso y un calendario legislativo cada vez más ajustado. A menos de un mes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, La Libertad Avanza todavía busca los apoyos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma política, que incluye la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Las dificultades se concentran en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita alcanzar acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales para garantizar el tratamiento de las iniciativas.

Aunque las conversaciones continuaron durante los últimos días, persisten diferencias sobre el financiamiento universitario, las prestaciones por discapacidad, las transferencias a las provincias, las obras públicas y distintas modificaciones impositivas.

La negociación presupuestaria, además, quedó atravesada por los reclamos de legisladores que condicionan su acompañamiento a cambios concretos en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Presupuesto 2027: el Gobierno busca los votos y se demora el dictamen

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo encuentros con representantes de los bloques dialoguistas para acercar posiciones y definir las modificaciones que podrían incorporarse al Presupuesto 2027.

El objetivo del oficialismo es avanzar con el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.

La fecha inicialmente prevista para la votación es el 18 de noviembre, aunque las dificultades para cerrar un acuerdo abrieron la posibilidad de trasladar el debate al miércoles 25.

La demora se produjo después de que el PRO, la UCR y representantes provinciales plantearan objeciones a distintos artículos del texto. Las conversaciones no permitieron alcanzar un entendimiento antes de la fecha originalmente prevista para firmar el dictamen, el 28 de octubre.

El oficialismo mantiene como prioridad sostener el equilibrio fiscal contemplado en el proyecto, mientras sus interlocutores reclaman modificaciones que permitan atender compromisos presupuestarios y demandas de las provincias.

Universidades y discapacidad: dos diferencias que siguen abiertas

Uno de los principales obstáculos para cerrar el acuerdo es el financiamiento de las universidades nacionales.

El proyecto presupuestario contempla una asignación de aproximadamente $7,3 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama alrededor de $11 billones para el funcionamiento del sistema universitario.

La diferencia, cercana a los $3,7 billones, continúa formando parte de las negociaciones con la Unión Cívica Radical, cuyos representantes solicitan una mejora de las partidas destinadas a educación superior.

El tratamiento del Presupuesto también se encuentra vinculado con las discusiones por la Ley de Financiamiento Universitario y los recursos necesarios para garantizar su aplicación.

Otro capítulo pendiente es el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Los bloques aliados reclaman precisiones sobre las partidas que permitirán cumplir con las obligaciones establecidas por la nueva legislación del sector.

Desde el radicalismo advirtieron que la falta de garantías presupuestarias podría traducirse en votos contrarios a determinados artículos del proyecto.

Aunque se registraron acercamientos para modificar disposiciones relacionadas con discapacidad, todavía resta definir los recursos que quedarán incorporados en el texto definitivo.

Impuestos, rutas y fondos para la Ciudad: las exigencias de los aliados

Las diferencias no se limitan a las partidas sociales y educativas. Entre los principales reclamos de los gobernadores y sus representantes legislativos aparece una modificación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Los sectores dialoguistas plantean reducir la carga tributaria y revisar el destino de los recursos vinculados con el mantenimiento de las rutas nacionales. La discusión está relacionada con los pedidos de financiamiento para obras viales y proyectos de infraestructura que distintas provincias consideran prioritarios.

Dentro del PRO, la bancada conducida por Cristian Ritondo también incorporó el reclamo por los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri.

A esa demanda se suma la propuesta impulsada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a los huevos y sus derivados.

Los legisladores vinculados con gobiernos provinciales buscan que estas cuestiones tengan respuestas antes de comprometer sus votos para la aprobación del Presupuesto.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, sostiene como condición central la preservación de las metas fiscales, lo que limita el margen disponible para introducir cambios que impliquen mayores erogaciones o menores ingresos.

Biocombustibles e inversiones: otras negociaciones que condicionan los acuerdos

El tratamiento presupuestario coincide con otras discusiones legislativas que involucran directamente a las provincias.

Una de ellas es la reforma del régimen de biocombustibles, que ya recibió aprobación del Senado, pero todavía enfrenta diferencias en Diputados.

Representantes de Córdoba, Santa Fe y otros distritos productores reclaman modificaciones para preservar la participación de las pequeñas y medianas empresas regionales.

El debate incluye cuestionamientos sobre las condiciones de competencia entre productores de biodiésel y las grandes compañías del sector.

También se encuentra en discusión el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa impulsada desde el radicalismo para promover inversiones y favorecer actividades productivas.

El senador nacional Maximiliano Abad propuso incorporar al sector pesquero entre los beneficiarios del régimen, mientras que desde Diputados también se plantearon modificaciones tributarias destinadas a esa actividad.

Estas iniciativas forman parte de una agenda de negociaciones más amplia, en la que los bloques provinciales y aliados buscan respuestas para distintos sectores económicos antes de acompañar proyectos prioritarios del Ejecutivo.

Reforma política: la suspensión de las PASO sigue sin acuerdo

En paralelo al debate presupuestario, el Gobierno mantiene pendiente la reforma política vinculada con el sistema electoral.

Entre los objetivos del oficialismo aparece avanzar con la suspensión de las PASO de cara a las elecciones nacionales de 2027.

Sin embargo, la iniciativa todavía no cuenta con los acuerdos políticos necesarios para garantizar su tratamiento y aprobación.

La discusión requiere alcanzar consensos entre fuerzas con distintas posiciones sobre el funcionamiento del sistema de primarias y el mecanismo de selección de candidaturas.

La falta de definiciones se suma a las dificultades presupuestarias y concentra la atención sobre el tiempo legislativo disponible antes del cierre de las sesiones ordinarias.

A diferencia de las negociaciones por el Presupuesto, donde existen reclamos concretos sobre artículos y partidas, la reforma electoral plantea diferencias vinculadas con las reglas de competencia política para los próximos comicios.

Las fechas decisivas de noviembre en el Congreso

El calendario parlamentario deja un margen acotado para que el Gobierno complete las negociaciones. El oficialismo mantiene como objetivo llevar el Presupuesto 2027 al recinto el 18 de noviembre, aunque el tratamiento podría trasladarse al 25 si no logra cerrar previamente el dictamen.

El 30 de noviembre finalizará el período de sesiones ordinarias, lo que obligaría a acelerar el recorrido legislativo si el Ejecutivo pretende completar el debate dentro de ese plazo. La posibilidad de una prórroga de sesiones o una convocatoria a extraordinarias aparece como una alternativa institucional en caso de que los proyectos no terminen su trámite durante noviembre.

Mientras tanto, la capacidad del Gobierno para avanzar dependerá de los acuerdos que consiga construir con los bloques aliados y provinciales.

Con universidades, discapacidad, obras públicas, impuestos y reglas electorales todavía en discusión, el oficialismo deberá definir qué modificaciones está dispuesto a incorporar para reunir los respaldos parlamentarios necesarios.