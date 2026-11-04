Encuesta: cómo se reparte la imagen política entre Kicillof, Milei y Bullrich en la Provincia

Retrato político con infografías argentinas

Una nueva encuesta en el Gran Buenos Aires (GBA) reveló diferencias en la imagen positiva de Axel Kicillof, Javier Milei y Patricia Bullrich en los 24 municipios del Conurbano. El relevamiento de CB Global Data, correspondiente a noviembre de 2026, muestra una distribución territorial desigual de las valoraciones favorables de los tres dirigentes.

El dato principal del informe es que Axel Kicillof registra el porcentaje más alto de imagen positiva en 20 de los 24 distritos analizados, mientras que Patricia Bullrich presenta los mayores registros en los cuatro restantes. Javier Milei, por su parte, no alcanza el primer lugar en ninguno de los municipios incluidos en la comparación.

La medición también identifica importantes diferencias dentro del mismo territorio: hay distritos donde el gobernador supera el 50% de valoración favorable y otros donde su imagen positiva se ubica por debajo del 30%. En el caso del Presidente y Bullrich, los porcentajes también varían significativamente según el municipio.

Kicillof y su imagen en los municipios del Conurbano

El gobernador bonaerense alcanza sus porcentajes más elevados de imagen positiva en tres distritos del sur y oeste del Gran Buenos Aires. La Matanza aparece con el 52,7%, el registro más alto de Kicillof entre los municipios analizados. Le siguen Florencio Varela, con el 52,2%, y Almirante Brown, donde obtiene el 51,5% de opiniones favorables.

Los tres resultados superan la mitad de las respuestas positivas, con diferencias relativamente pequeñas entre sí. En el extremo contrario, el porcentaje más bajo del gobernador se encuentra en San Isidro, donde registra el 24,9% de imagen positiva.

También presenta valores inferiores a los de sus municipios mejor posicionados en Vicente López, con el 29,9%, y Tigre, con el 36,1%. La distancia entre el mayor y el menor registro de Kicillof alcanza los 27,8 puntos porcentuales, lo que muestra la heterogeneidad territorial de su imagen dentro del Conurbano.

Patricia Bullrich: los cuatro municipios donde presenta los mayores porcentajes

La medición también muestra diferencias importantes en la distribución de la imagen positiva de Patricia Bullrich. La dirigente registra sus mejores porcentajes en San Miguel, con el 43,5%; San Isidro, con el 43,1%; y Vicente López, con el 42,7%.

Estos municipios concentran sus valores favorables más elevados dentro del relevamiento. La comparación entre los tres dirigentes muestra que Bullrich presenta la mayor imagen positiva en San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López, los cuatro distritos donde Kicillof no ocupa el primer puesto.

Sus registros más bajos, en cambio, aparecen en La Matanza, con el 22,9%; Florencio Varela, con el 23,7%; y Lomas de Zamora, con el 24,1%. La diferencia entre sus porcentajes máximo y mínimo es de 20,6 puntos, una variación que permite identificar contrastes territoriales en las opiniones sobre la dirigente.

Ranking de imagen positiva municipios GBA Bullrich

Qué imagen tiene Javier Milei en los 24 municipios del GBA

El presidente Javier Milei también presenta diferencias pronunciadas en sus niveles de imagen positiva según el municipio. Su porcentaje más alto se registra en San Isidro, donde obtiene el 42,5%. Detrás aparecen Vicente López, con el 40,6%, y San Miguel, con el 38,3%.

Estos tres distritos coinciden con aquellos donde Bullrich reúne sus mayores porcentajes de valoración favorable. En el otro extremo, Florencio Varela registra el porcentaje más bajo del Presidente, con el 18,8%. Le siguen La Matanza, con el 19,9%, y Merlo, con el 22,7%.

La distancia entre el mayor y el menor registro de Milei llega a 23,7 puntos porcentuales. Aunque el mandatario no encabeza la medición de imagen positiva en ninguno de los 24 municipios, el informe muestra que supera a Bullrich en tres distritos: Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas y Almirante Brown.

En los otros 21 municipios, la dirigente registra porcentajes de imagen positiva superiores a los del Presidente. Este contraste constituye otro de los resultados relevantes del estudio, porque permite observar diferencias entre dos figuras vinculadas al oficialismo nacional.

Las diferencias de imagen entre los tres dirigentes

La comparación de los registros municipales muestra que las valoraciones positivas no se distribuyen de manera uniforme entre los distritos del Gran Buenos Aires. En La Matanza, por ejemplo, Kicillof obtiene el 52,7%, frente al 22,9% de Bullrich y el 19,9% de Milei.

En San Isidro, en cambio, Bullrich registra el 43,1%, Milei el 42,5% y Kicillof el 24,9%. La diferencia entre estos dos municipios permite observar cómo cambia el orden de las valoraciones según el territorio analizado.

El nuevo estudio se suma a otros relevamientos que examinan la imagen de las principales figuras políticas. Como informó Grupo La Provincia en una reciente encuesta nacional, un estudio de Delfos registró un 45% de imagen positiva para Kicillof y un 34% para Milei, aunque se trata de una investigación diferente, con alcance nacional y una metodología propia.

La comparación debe distinguir ambas poblaciones: el nuevo informe de CB Global Data se concentra específicamente en los municipios del Gran Buenos Aires.

En definitiva, la medición de noviembre permite identificar los contrastes territoriales de imagen de Kicillof, Milei y Bullrich, con diferencias que llegan a superar los 20 puntos entre los municipios de mayor y menor valoración positiva para cada dirigente.

Los datos corresponden a imagen personal, no a intención de voto, por lo que no permiten anticipar por sí solos comportamientos electorales de cara a 2027.