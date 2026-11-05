Macri respaldó el rumbo económico de Milei, pero marcó diferencias con el gobierno

El expresidente Mauricio Macri volvió a respaldar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, pero advirtió que la Argentina necesita cambios en la forma de gestionar para transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento. Durante su participación en el 16° Foro ABECEB, realizado en Puerto Madero, el titular del PRO reclamó mayor diálogo político, construcción de confianza y equipos capaces de coordinar las políticas públicas.

Las declaraciones se produjeron mientras el PRO y La Libertad Avanza mantienen conversaciones para alcanzar acuerdos legislativos y electorales de cara a 2027, una negociación atravesada por diferencias sobre el papel del macrismo dentro del oficialismo nacional.

Macri defendió la decisión de sostener el equilibrio fiscal y consideró necesario continuar con la orientación económica actual. Sin embargo, señaló que los avances en materia de estabilización todavía no se tradujeron en un crecimiento de las inversiones.

El exmandatario también cuestionó la falta de apertura del Gobierno para incorporar la experiencia de dirigentes del PRO y planteó que una mayor coordinación entre funcionarios podría haber permitido avanzar con más rapidez en distintas áreas.

Macri respaldó el equilibrio fiscal, pero advirtió por la falta de inversiones

Durante su exposición, Macri destacó la importancia de sostener el orden de las cuentas públicas como condición para el desarrollo económico. El expresidente recordó que durante su trayectoria política defendió la necesidad de evitar que el Estado gaste por encima de sus ingresos y valoró que ese criterio haya ganado espacio dentro de la discusión económica argentina.

También reconoció el esfuerzo realizado por el Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal en un período reducido. Sin embargo, advirtió que la estabilización macroeconómica no estuvo acompañada por el volumen de inversiones que, a su entender, debería haber generado.

Para Macri, el principal obstáculo continúa siendo la falta de confianza entre los distintos sectores de la sociedad y de los inversores internacionales hacia la Argentina. En ese sentido, sostuvo que la previsibilidad económica debe estar acompañada por condiciones políticas e institucionales que permitan sostener acuerdos y proyectos de largo plazo.

El exmandatario consideró que la estabilidad constituye una base necesaria, pero no suficiente, para avanzar hacia una economía más competitiva y con mayor capacidad de crecimiento.

El reclamo de Macri a Milei: más diálogo y confianza

Uno de los planteos centrales del titular del PRO estuvo vinculado con la necesidad de recuperar espacios de negociación entre el Gobierno nacional y los distintos sectores productivos. Macri sostuvo que la transición desde el equilibrio macroeconómico hacia una etapa de desarrollo requiere mecanismos estables de diálogo entre funcionarios, gobernadores, empresarios y representantes sindicales.

Como ejemplo, recordó las mesas de productividad implementadas durante su presidencia, que reunían a diferentes actores para identificar obstáculos y acordar soluciones. Según explicó, esos ámbitos permitían abordar problemas vinculados con los costos, la competitividad, la regulación y las condiciones necesarias para ampliar la producción.

El expresidente consideró que la falta de coordinación y de espacios de confianza limita la capacidad del país para aprovechar las oportunidades económicas.

También señaló que un modelo abierto a la competencia internacional exige que el Estado resuelva dificultades operativas que todavía afectan a distintos sectores. Macri mencionó la experiencia de Vaca Muerta como ejemplo de articulación entre empresas y distintos niveles de gobierno para impulsar inversiones y producción.

Las críticas a la gestión y la necesidad de formar equipos

El expresidente también dedicó parte de su intervención a reflexionar sobre el liderazgo político y el funcionamiento de los gobiernos.En ese tramo, planteó que los dirigentes necesitan rodearse de colaboradores capaces de debatir decisiones, advertir errores y expresar desacuerdos.

Para Macri, la complejidad del escenario internacional vuelve indispensable el trabajo colectivo y la distribución clara de responsabilidades.En particular, destacó la importancia de contar con equipos preparados tanto para diseñar políticas como para garantizar su implementación.

También señaló que el jefe de Gabinete debe cumplir una función central de coordinación entre ministros, con responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento de las principales iniciativas. El exmandatario sostuvo que los liderazgos no pueden depender exclusivamente de las decisiones de una sola persona y que los funcionarios deben contar con espacios para intercambiar problemas, experiencias y propuestas.

Además, remarcó la importancia de la comunicación gubernamental como herramienta para explicar las decisiones y fortalecer la relación con la sociedad.

Macri reclamó un comportamiento institucional ejemplar

Otro de los puntos de su exposición estuvo relacionado con la transparencia y la confianza en las instituciones. Macri planteó que la construcción de previsibilidad no depende únicamente de las variables económicas, sino también de la conducta de quienes ejercen responsabilidades públicas.

En ese sentido, reclamó que el Gobierno mantenga estándares elevados de comportamiento institucional y transparencia, especialmente en las cuestiones vinculadas con la Justicia. El expresidente recordó su experiencia de gestión y consideró que la confianza exige sostener compromisos incluso cuando las circunstancias políticas vuelven más difícil cumplirlos.

También advirtió sobre los riesgos de los liderazgos excesivamente concentrados y la necesidad de que existan colaboradores con capacidad para cuestionar las decisiones de las máximas autoridades. Sus declaraciones se suman a otros planteos recientes del PRO sobre la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales y construir acuerdos políticos.

El lugar del PRO en el Gobierno y las diferencias con Milei

Durante el encuentro, Macri también realizó una evaluación sobre la situación política de su partido desde la aparición de Javier Milei. El titular del PRO reconoció que la fuerza perdió el liderazgo del espacio político que impulsaba las transformaciones económicas e institucionales.

En ese análisis, vinculó parte de esa situación con las diferencias internas que atravesó el partido durante las elecciones presidenciales de 2023. Sin embargo, ratificó que desde entonces el PRO mantuvo su disposición a acompañar las reformas económicas de la actual administración.

Macri cuestionó que el Gobierno no haya mostrado suficiente apertura para incorporar de manera orgánica a dirigentes de su partido con experiencia de gestión. El expresidente consideró que esa participación podría haber permitido un funcionamiento más coordinado y dinámico de distintas áreas estatales.

Como ejemplo, destacó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien valoró especialmente por su experiencia previa en funciones de gobierno. Macri sostuvo que el respaldo del PRO a la orientación económica se mantuvo a pesar de las diferencias sobre los mecanismos de gestión y la relación entre ambas fuerzas.

Las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza rumbo a 2027

Las declaraciones se produjeron mientras continúan las conversaciones políticas entre el macrismo y el oficialismo nacional. Ambos espacios mantienen encuentros destinados a coordinar iniciativas parlamentarias y explorar las condiciones de un eventual acuerdo electoral. Las negociaciones involucran a dirigentes como Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el PRO, mientras que del lado de La Libertad Avanza participan representantes de la mesa política del Gobierno.

Sin embargo, los contactos todavía no se tradujeron en un entendimiento electoral definitivo. Macri había advertido recientemente sobre la falta de avances concretos en esas conversaciones, mientras que desde el oficialismo atribuyeron parte de las dificultades a las diferencias internas del PRO.

El escenario adquiere especial importancia frente a las elecciones de 2027 y la necesidad del Gobierno de construir apoyos parlamentarios para impulsar su agenda legislativa. En su presentación ante empresarios, el expresidente evitó plantear una ruptura con Milei y volvió a defender la continuidad de la orientación económica.

No obstante, dejó en claro que considera necesario modificar la dinámica de gestión, ampliar los espacios de diálogo y fortalecer la confianza institucional para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo. La intervención reflejó así una posición de acompañamiento al programa económico, combinada con cuestionamientos sobre el funcionamiento político y administrativo del Gobierno nacional.