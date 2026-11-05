UCR bonaerense: el primer cortocircuito tras la unidad y las tensiones rumbo a 2027

Dos conducciones, una unidad frágil y diferentes prioridades

El nuevo episodio adquiere relevancia porque ocurre poco después de que la UCR bonaerense lograra normalizar sus autoridades mediante un reparto de responsabilidades entre las principales corrientes internas. El acuerdo permitió que Balbín asumiera la presidencia del Comité Provincia y que Nicoletti quedara al frente de la Convención, en un esquema pensado para dejar atrás los conflictos que habían atravesado al partido.

Sin embargo, la convivencia institucional no logró resolver las diferencias sobre el funcionamiento de ambos organismos. La pelea por la conducción, el control de la Convención y las alianzas de 2027 ya había quedado expuesta en las semanas previas.

La controversia tiene un componente político concreto: el Comité Provincia y la Convención avanzan con agendas propias, aunque ambos organismos participan de la organización partidaria y de la construcción electoral. En el entorno de Balbín destacan que el Comité realizó plenarios con participación de diferentes corrientes y que busca sostener un funcionamiento basado en acuerdos amplios. La conducción de Nicoletti, en cambio, reivindica la autonomía de la Convención para organizar sus debates y adoptar decisiones mediante votaciones.

Aunque la polémica inmediata está relacionada con los procedimientos internos, la discusión se desarrolla en un contexto de diferencias sobre la estrategia electoral. Futuro Radical, el espacio vinculado al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, impulsa una construcción que preserve la identidad radical y se diferencie tanto del gobierno de Javier Milei como del peronismo bonaerense.

Nicoletti viene planteando la necesidad de presentar candidatos propios en los distintos niveles de gobierno, incluida la Presidencia de la Nación y la Gobernación. En el sector referenciado en Abad, en cambio, conviven dirigentes que consideran necesario evaluar acuerdos con otras fuerzas, entre ellas el PRO y sectores libertarios, aunque no existe una definición partidaria formal que establezca una alianza con esos espacios. Por su parte, Construir, la corriente vinculada con Miguel Fernández y Alejandra Lordén, plantea recuperar protagonismo radical y analizar entendimientos con fuerzas como la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no kirchnerista.

La controversia tiene un componente político concreto: el Comité Provincia y la Convención avanzan con agendas propias, aunque ambos organismos participan de la organización partidaria y de la construcción electoral.

Diez comisiones, 135 municipios y el desafío de construir una propuesta propia

Mientras continúa la discusión por la Convención, el Comité Provincia avanza con su propia agenda de organización territorial. La conducción de Balbín aprobó recientemente la conformación de diez comisiones técnicas y asesoras destinadas a elaborar diagnósticos y propuestas sobre educación, salud, seguridad, IOMA, presupuesto, obra pública y desarrollo municipal.

El objetivo es construir un programa de gobierno y fortalecer la presencia radical en los 135 municipios bonaerenses, con la intención de promover dirigentes y candidaturas competitivas.

La Convención, por su parte, también prepara la presentación de sus equipos de trabajo durante la jornada de Baradero. El programa contempla un panel económico con Daniel Artana, una exposición de análisis político a cargo de Lara Goyburu, de Management & Fit, y un espacio destinado al Foro de Intendentes Radicales. También está prevista la participación de Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR, quien tendrá a su cargo el cierre institucional.

Los organizadores convocaron a los 27 intendentes radicales, legisladores, concejales, convencionales y representantes de las estructuras partidarias de los distintos distritos.

Los intendentes, otro sector atravesado por las diferencias

El conflicto institucional también encuentra un antecedente en el Foro de Intendentes Radicales, cuya conducción sigue atravesada por desacuerdos. La discusión por la continuidad de Maximiliano Suescun, jefe comunal de Rauch, terminó en una votación empatada: 13 intendentes respaldaron su permanencia y otros 13 promovieron un recambio, mientras Román Bouvier, de Rojas, se abstuvo.

Las negociaciones posteriores incorporaron los nombres de Érica Revilla, intendenta de General Arenales, y José Luis Salomón, jefe comunal de Saladillo, como posibles alternativas para conducir el organismo.

La situación tiene importancia porque los intendentes constituyen una de las principales estructuras territoriales que conserva la UCR bonaerense y tendrán un papel relevante en cualquier estrategia electoral. La falta de acuerdo dentro del Foro se suma así a las diferencias entre el Comité y la Convención, y muestra que la reorganización partidaria todavía no consiguió trasladarse a todos los espacios de representación.