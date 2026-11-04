El massismo ratificó su rechazo a las reelecciones indefinidas y apuntó contra quienes buscan “atornillarse a la silla”

El Frente Renovador formalizó su negativa a modificar el límite de mandatos y lanzó duras críticas contra quienes quieren cambiar la ley.

El Frente Renovador de Sergio Massa ratificó su rechazo a las reelecciones indefinidas de intendentes y volvió a tensar la interna del peronismo bonaerense. Después del fuerte enfrentamiento entre Mario Secco y dirigentes massistas, el espacio decidió formalizar su posición mediante un comunicado en el que cuestionó a quienes buscan modificar la legislación vigente para permanecer en sus cargos. La definición representa un nuevo obstáculo para el gobierno de Axel Kicillof, que pretende habilitar nuevas candidaturas municipales y necesita reunir apoyos dentro y fuera de Fuerza Patria para avanzar en la Legislatura.

El pronunciamiento fue difundido este miércoles y lleva la firma de Rubén Eslaiman, diputado provincial y presidente del Frente Renovador bonaerense. El dirigente reivindicó la ley impulsada por su espacio en 2016, que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, y rechazó cualquier intento de eliminar esa restricción. “En el Frente Renovador no hay ambigüedad: NO a las reelecciones indefinidas”, afirmó.

En el comunicado titulado “La alternancia fortalece la democracia: no a las reelecciones indefinidas en PBA”, el partido recordó su participación en la sanción de la Ley 14.836 y sostuvo que la limitación de mandatos constituye uno de sus principios políticos. “Diez años después, mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma”, señalaron desde la fuerza conducida por Massa.

El documento también cuestionó los intentos de modificar la legislación y afirmó que “cada intento de correr ese tope persiguió el mismo fin: que nada cambie para quienes ya están”.

Eslaiman reforzó el planteo mediante sus redes sociales y defendió la alternancia como un mecanismo para renovar la representación política. “En 2016 impulsamos la ley que les puso límite y hoy, cuando algunos buscan voltearla para quedarse atornillados a la silla, sostenemos la misma postura”, expresó. El legislador agregó que “el poder es de la gente” y sostuvo que la rotación en los cargos permite ampliar la participación de nuevos dirigentes.

Desde el Frente Renovador también afirmaron que “los mandatos eternos debilitan las instituciones”, en una respuesta directa a los sectores que consideran que la continuidad de los intendentes debería quedar exclusivamente en manos del electorado.

El endurecimiento de la postura se produjo después de las declaraciones del intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los principales referentes territoriales del MDF. El jefe comunal cuestionó directamente a Massa por sostener su rechazo a las reelecciones indefinidas y le recordó el acompañamiento que recibió de numerosos intendentes durante su trayectoria política.

“¿Quién sos, Dios? ¿Sos el dueño?”, lanzó Secco durante una entrevista radial, antes de reprocharle al exministro de Economía su posición sobre la continuidad de los mandatarios municipales. El dirigente también recordó el respaldo que recibió Massa durante la campaña presidencial de 2023 y calificó su postura como un “hermoso mamarracho”.

La respuesta del Frente Renovador no tardó en llegar. La diputada nacional Marina Salzmann cuestionó la falta de renovación dirigencial en Ensenada y defendió la necesidad de construir alternativas dentro de los propios espacios políticos.

“Mamarracho es ejercer una intendencia 20 años y no poder armar una sucesión en el propio espacio partidario”, sostuvo la legisladora y planteó una crítica a quienes reclaman participación juvenil, pero buscan permanecer en sus cargos. “Quieren la juventud para que los voten, pero no para que los gobiernen”, expresó.

La discusión escaló en las redes sociales, donde también participaron Jimena López, diputada nacional del Frente Renovador, y Susana González, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y dirigente cercana a Secco.

López cuestionó a quienes continúan confrontando con Massa en lugar de conseguir los votos necesarios para modificar la ley. González, por su parte, defendió la trayectoria electoral del intendente de Ensenada y reprochó al massismo su acuerdo con el gobierno de María Eugenia Vidal para aprobar la limitación de mandatos.

Hace más de 10 años sostenemos la alternancia como valor en la política. No somos imprescindibles, ni muchos menos indispensables. La renovación implica también darles lugar a jóvenes y mujeres. La discusión hoy debería ser como mejoramos la vida de nuestro pueblo y no una agenda endogamica que le habla solo a la política. — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) November 4, 2026

Kicillof insiste con la reforma, pero el peronismo no reúne una posición común

El gobernador Axel Kicillof viene manifestando su desacuerdo con la prohibición de nuevas reelecciones consecutivas y considera que la legislación vigente limita la posibilidad de que los vecinos elijan a sus representantes. Su posición es compartida por numerosos intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, que consideran necesario modificar la normativa antes de las elecciones de 2027.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se pronunció a favor de eliminar las restricciones y calificó el actual régimen como “proscriptivo”. Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que los intendentes tienen una relación directa con sus comunidades y que los resultados de una administración deberían ser evaluados por los ciudadanos en las urnas.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof reunió recientemente a los alcaldes del MDF para analizar la estrategia política hacia 2027. Durante ese encuentro, los jefes comunales volvieron a reclamar una solución legislativa que les permita competir por un nuevo mandato.

Pero la dificultad comienza dentro del propio oficialismo. Mientras el MDF impulsa la reforma, el Frente Renovador mantiene su negativa y La Cámpora condiciona la discusión a una negociación política más amplia. El sector que responde a Máximo Kirchner pretende que el debate sobre los mandatos se articule con otros asuntos institucionales, entre ellos el calendario electoral, la situación de las PASO y los acuerdos pendientes en la Legislatura.

Unos 80 intendentes, una ley trabada y el futuro territorial de 2027

La discusión tiene consecuencias directas sobre el mapa político bonaerense. Si la Ley 14.836 se mantiene sin modificaciones, alrededor de 80 intendentes de los 135 municipios no podrán competir por un nuevo mandato consecutivo en las próximas elecciones.

Entre los dirigentes alcanzados por la restricción aparecen referentes de importante peso territorial, como Mario Secco, Fernando Espinoza, Mario Ishii, Ariel Sujarchuk y Lucas Ghi, aunque la situación también involucra a jefes comunales radicales, vecinalistas y de otros espacios.

El impacto sobre el peronismo es particularmente relevante porque numerosos intendentes forman parte de la estructura territorial que sostiene al oficialismo provincial. La imposibilidad de presentarse nuevamente obligaría a esos sectores a definir sucesores, reorganizar acuerdos locales y revisar sus estrategias electorales.

La iniciativa que pretende modificar el régimen fue presentada por la senadora provincial Ayelén Durán, integrante del MDF, y permanece en la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense, sin dictamen.

El proyecto busca eliminar las restricciones a los mandatos consecutivos, pero todavía necesita reunir respaldos parlamentarios para avanzar. La resistencia del massismo, sumada a las diferencias con La Cámpora y al rechazo opositor, vuelve cada vez más compleja la negociación.