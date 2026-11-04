Magario y la UNLP firmaron acuerdos de cooperación

La vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, firmaron convenios para desarrollar programas, proyectos y actividades de interés común.
Política04 de noviembre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, encabezaron la firma de una serie de convenios destinados a fortalecer la cooperación entre el Senado de la Provincia y la casa de estudios.

Los acuerdos establecen un marco de colaboración institucional para impulsar programas, proyectos y actividades de interés común, con participación de distintas áreas académicas y técnicas de la Universidad.

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Cooperación académica y técnica

Según explicó Magario, las iniciativas que se desarrollen tendrán carácter académico y técnico y buscarán garantizar una perspectiva plural e interdisciplinaria.

Los trabajos estarán sustentados en antecedentes históricos, jurídicos, institucionales y comparados, con el objetivo de generar herramientas de análisis y conocimiento que puedan ser utilizadas en distintos ámbitos de la gestión pública.

“Establecimos acuerdos de cooperación entre el Senado bonaerense y la UNLP”, señaló la vicegobernadora al dar a conocer la iniciativa.

Programas y proyectos conjuntos

Uno de los puntos centrales de los convenios es la posibilidad de desarrollar actividades de formación, investigación y asistencia técnica entre ambas instituciones.

La cooperación incluye acciones de capacitación y formación de posgrado para personas vinculadas con la actividad legislativa, además de espacios de intercambio entre equipos universitarios y del Senado.

También se prevé avanzar en estudios y documentos técnicos sobre temas institucionales relevantes para la Provincia.

Aportes para debates institucionales

Uno de los convenios específicos contempla la participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP en estudios y aportes vinculados con una eventual reforma de la Constitución bonaerense.

El objetivo es generar insumos académicos y técnicos que permitan analizar antecedentes, normas y transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y jurídicas, sin adoptar una posición determinada sobre la necesidad o alcance de una eventual modificación constitucional.

La propuesta apunta a fortalecer el debate público e institucional a partir de información y conocimiento especializado.

Formación para equipos legislativos

La agenda de cooperación también incorpora instancias de capacitación destinadas a personas vinculadas con el Poder Legislativo.

Entre las acciones previstas se incluye un programa de becas para estudios de posgrado en Derecho Constitucional durante los ciclos académicos 2027 y 2028.

La intención es ampliar las posibilidades de formación y fortalecer las capacidades profesionales de los equipos que desarrollan tareas dentro de la Legislatura provincial.

Magario destacó el vínculo con la universidad pública

La vicegobernadora remarcó la importancia de articular el trabajo del Senado con la experiencia académica y científica de la Universidad Nacional de La Plata.

“Junto al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, firmamos unos convenios de colaboración institucional, con el objetivo de promover el desarrollo conjunto de programas, proyectos y actividades de interés común”, expresó.

Magario agregó que la intención es continuar trabajando con instituciones públicas para generar herramientas que tengan impacto en la Provincia.

Una agenda de cooperación institucional

Los acuerdos consolidan un vínculo entre el Poder Legislativo bonaerense y la UNLP que busca combinar experiencia académica, formación profesional y asistencia técnica.

La iniciativa apunta a que las capacidades de la universidad pública puedan contribuir a distintos proyectos y necesidades institucionales, al mismo tiempo que se generan nuevas oportunidades de formación e intercambio.

“Seguimos trabajando para el bienestar de las y los bonaerenses”, concluyó Magario.

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