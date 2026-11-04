Baradel toma el control de la CTA y Kicillof gana peso sindical: el armado nacional y el recambio bonaerense

El dirigente docente sucederá a Hugo Yasky tras obtener más del 95% de los votos.

El triunfo de Roberto Baradel en las elecciones de la CTA de los Trabajadores reconfigura la conducción de una de las principales centrales sindicales del país y tiene una lectura política directa para Axel Kicillof. Después de más de dos décadas al frente de SUTEBA, el dirigente docente asumirá la secretaría general nacional en reemplazo de Hugo Yasky, mientras que Raúl Calamante conducirá la organización en la provincia de Buenos Aires.

El resultado fortalece la presencia de dirigentes cercanos al gobernador en el movimiento obrero, en un escenario atravesado por el ajuste nacional, los reclamos salariales y las conversaciones para construir una alternativa política hacia 2027.

Las elecciones se desarrollaron este martes en todo el país, con más de 2.600 mesas habilitadas. La Lista 10, encabezada por Baradel, obtuvo más del 95% de los votos con más del 90% de las mesas escrutadas, según los resultados parciales difundidos por la central. La nómina oficialista se impuso en todas las provincias y regionales frente a la Lista 6 Multicolor, vinculada a sectores de izquierda y encabezada a nivel nacional por Romina Del Plá.

El recambio también alcanzó a la estructura bonaerense. Allí, la lista “Pablo Masciángelo”, encabezada por Calamante, consiguió el 93% de los sufragios y ganó en las 44 regionales provinciales. El resultado garantiza la continuidad de la conducción sindical y consolida una estructura territorial con presencia en sindicatos docentes, judiciales, estatales y de profesionales de la salud.

Del SUTEBA a la conducción nacional: Baradel amplía su peso sindical

La elección marca una nueva etapa en la trayectoria de Roberto Baradel, quien en mayo dejó la secretaría general de SUTEBA después de 22 años de conducción. El dirigente sucederá a Yasky, quien condujo la CTA de los Trabajadores durante dos décadas y continuará dentro de la estructura como responsable de la Secretaría de Acción Política.

La nueva mesa nacional tendrá como secretarios generales adjuntos a Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico. La integración reúne a representantes de sectores con conflictos abiertos por salarios, condiciones laborales y políticas públicas.

Después de conocerse los resultados, Baradel anticipó que buscará ampliar la articulación entre las organizaciones gremiales y fortalecer la participación sindical en los debates políticos nacionales. “El contundente triunfo de la Lista 10 va a estar al servicio de la construcción, al servicio de la lucha, de la organización y del fortalecimiento de la unidad de la clase trabajadora”, afirmó el secretario general electo, en un mensaje que vinculó el resultado electoral con los desafíos de la nueva conducción.

El dirigente fue más allá y aseguró que la CTA buscará participar en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei, al que cuestionó por sus políticas económicas y laborales: “Vamos a aportar a la construcción de un proyecto político que derrote a un gobierno negacionista, ajustador, cruel, autoritario, entreguista y represor, y que gobierne a favor del pueblo”.

Más allá de la renovación sindical, la llegada de Baradel a la conducción de la CTA tiene consecuencias para el armado político de Kicillof, que viene fortaleciendo sus vínculos con organizaciones gremiales como parte de la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La relación entre ambos dirigentes tiene varios años. Baradel respaldó al gobernador en distintos conflictos con el Ejecutivo nacional, participó de actividades del MDF y defendió públicamente políticas educativas y laborales de la administración provincial. Su designación amplía ahora ese vínculo a una estructura con representación en distintas jurisdicciones y capacidad de intervenir en discusiones nacionales sobre empleo, salarios, derechos laborales y financiamiento educativo.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof ya había profundizado su articulación con las dos CTA frente a la reforma laboral impulsada por Milei, durante una reunión realizada en La Plata con Hugo Yasky, Hugo Godoy, Roberto Baradel, Daniel Catalano y otros referentes sindicales.

La relación política también quedó expuesta durante la transición en SUTEBA. En mayo, antes de dejar la conducción provincial, Baradel sostuvo públicamente que Kicillof era el dirigente indicado para encabezar una nueva etapa política nacional, en una declaración que evidenció su respaldo al proyecto del gobernador.

Calamante retiene la CTA bonaerense con el 93% y refuerza el armado territorial

El triunfo nacional de Baradel tuvo su correlato en la provincia de Buenos Aires, donde Raúl Calamante, dirigente de SUTEBA y referente sindical de Mar del Plata, se impuso con una amplia ventaja y sucederá al propio Baradel al frente de la CTA-T bonaerense.

La Lista 10 obtuvo el 93% de los votos frente a la Lista 6 Multicolor, encabezada por Olga Ortigoza, dirigente de la oposición docente. La nómina ganadora también incluyó a Silvana Scali, de CICOP, y Hugo Russo, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), como secretarios generales adjuntos.

El resultado tuvo una fuerte presencia territorial. El oficialismo sindical ganó en las 44 regionales bonaerenses, con desempeños destacados en el conurbano. En Quilmes consiguió el 92,7% de los sufragios y en Lomas de Zamora alcanzó el 89,3%.

Tras conocerse los resultados, Calamante vinculó el respaldo electoral con la necesidad de fortalecer la organización de los trabajadores y participar en la discusión política nacional. “Tenemos por delante el enorme desafío de seguir enfrentando las políticas de ajuste de Milei, defender la provincia de Buenos Aires y construir una esperanza con muchísima fuerza para el año que viene”, sostuvo.

El nuevo secretario general también anticipó que la central buscará tener un papel activo en el escenario político. “Va a ser protagonista de esta nueva etapa”, aseguró, al ratificar la intención de fortalecer la organización sindical y ampliar su participación en los debates nacionales.

El triunfo de Calamante también tiene una lectura dentro del peronismo bonaerense. El dirigente mantiene vínculos políticos con el exintendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, y con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera Kicillof. Su llegada a la conducción provincial de la CTA refuerza así la presencia de referentes sindicales cercanos al gobernador, en medio de su estrategia de construcción política.

Las dos CTA, la CGT y el desafío de construir una agenda común

La renovación de autoridades también se produce mientras las centrales sindicales mantienen conversaciones para coordinar respuestas frente a las políticas económicas y laborales del Gobierno nacional. Durante los últimos meses, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y distintos sectores de la CGT participaron de encuentros para analizar el deterioro salarial, la pérdida de puestos de trabajo y las reformas impulsadas por la administración libertaria.

En julio, las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) avanzaron en una estrategia de coordinación que incluyó propuestas de movilización federal y medidas de protesta.

En aquella oportunidad, Baradel había defendido la necesidad de ampliar los acuerdos sindicales y sostuvo: “Junto a la CGT y a todas las organizaciones comprometidas con el pueblo, tenemos la responsabilidad de construir una alternativa a este gobierno que recorta derechos”.