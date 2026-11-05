Máximo Kirchner presidirá el Congreso del PJ bonaerense: las claves del acuerdo con Kicillof que descomprimió la interna

El Consejo Provincial convocó a una reunión para el 21 de noviembre, donde se formalizará la distribución de cargos en la estructura partidaria.

El peronismo bonaerense dio un paso clave para ordenar la conducción partidaria, aunque las diferencias políticas entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner siguen abiertas. Después de semanas de negociaciones, el Consejo Provincial del Partido Justicialista confirmó que el 21 de noviembre se realizará el Congreso partidario, donde el diputado nacional será designado presidente del organismo. La decisión ratifica el reparto de poder acordado entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora, en un escenario atravesado por las discusiones sobre las PASO, las reelecciones de los intendentes y la estrategia electoral de 2027.

La definición se produjo este miércoles, durante una reunión encabezada por Kicillof en la sede del PJ de La Plata. El encuentro estuvo precedido por una conversación reservada que el gobernador mantuvo con Kirchner el martes por la noche, junto con Verónica Magario, Mariano Cascallares, Federico Otermín y Facundo Tignanelli. Aquella negociación permitió ratificar los compromisos asumidos meses atrás y evitar que la discusión por los cargos volviera a dominar la reunión del Consejo.

El entendimiento establece que Kicillof continuará al frente del Consejo Provincial y Máximo Kirchner asumirá la conducción del Congreso, un órgano con atribuciones sobre la orientación política del partido, las plataformas electorales y las alianzas.

El Congreso del 21 de noviembre y el reparto de poder

La principal resolución del Consejo fue convocar al Congreso del PJ bonaerense para el sábado 21 de noviembre, a las 10, en la sede partidaria de La Plata. La reunión se desarrollará bajo una modalidad híbrida, con una mesa de autoridades presencial y participación virtual de los congresales que no concurran.

Allí se formalizará la designación de Máximo Kirchner como presidente del organismo y se elegirán las restantes autoridades. También deberán definirse los representantes bonaerenses ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista, una tarea necesaria para completar la organización institucional.

Al finalizar el encuentro, Kicillof explicó que la convocatoria responde a los compromisos administrativos y estatutarios del partido. “Tenemos plazos y hoy estamos cumpliendo esos plazos también, con lo cual es muy importante para nosotros que el partido esté absolutamente dentro de la norma”, señaló el gobernador.

La designación de Kirchner estaba contemplada en el acuerdo que permitió conformar una lista de unidad para la conducción provincial. Sin embargo, su formalización había quedado pendiente y se convirtió en uno de los puntos de discusión entre el MDF y La Cámpora.

Junto a @Kicillofok participamos de una nueva reunión del Consejo del @BonaerensePJ Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa que convoque a todos los sectores para que el año que viene podamos dar vuelta esta historia y ponerle fin a la pesadilla que significa el gobierno de Milei. — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 5, 2026

El acuerdo permitió mostrar una imagen de convivencia política después de varios episodios de confrontación pública. No obstante, el reparto de los principales cargos no resuelve la disputa por la influencia dentro del partido ni las diferencias sobre la construcción política nacional.

Durante los últimos meses, sectores del MDF plantearon que el crecimiento territorial del espacio de Kicillof debía reflejarse en una mayor participación en la estructura del PJ. La Cámpora, por su parte, reclamó que se respetara el compromiso alcanzado cuando el gobernador asumió la presidencia partidaria.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las diferencias llegaron a concentrarse en la Junta Directiva del Congreso y la Junta Electoral, dos espacios determinantes para el funcionamiento interno del justicialismo. El primero interviene en la organización de uno de los órganos más importantes del partido, mientras que el segundo tiene responsabilidades vinculadas con los procesos electorales internos. Por eso, la negociación no se limita a una cuestión de nombres: también involucra las herramientas mediante las cuales se organizan las decisiones partidarias.

En febrero, el acuerdo de unidad había establecido que Kicillof asumiría la presidencia del PJ bonaerense, acompañado por Verónica Magario como vicepresidenta primera, Federico Otermín como vicepresidente segundo y Mariano Cascallares como secretario general. A Máximo Kirchner se le reservó la conducción del Congreso.

Esa distribución volvió a estar bajo discusión cuando dirigentes del MDF consideraron que la relación de fuerzas había cambiado después de las elecciones internas realizadas en distintos municipios. La intervención directa de Kicillof permitió sostener el compromiso original y llegar a la reunión del Consejo sin un enfrentamiento abierto por la presidencia del Congreso.







La defensa de las PASO y las diferencias por las reglas electorales

Aunque el Consejo no avanzó en definiciones sobre candidaturas ni alianzas, Kicillof volvió a colocar la discusión electoral en el centro de su posicionamiento político. Al finalizar la reunión, cuestionó los intentos del gobierno de Javier Milei de modificar el sistema de votación y defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El peronismo está tratando de defender los derechos electorales de la gente, un sistema electoral que no puede amoldarse a los intereses y necesidades del Gobierno”, afirmó el mandatario.

Otro de los asuntos que continúa generando diferencias es la posibilidad de modificar el límite de mandatos consecutivos de los intendentes bonaerenses. Si bien el tema no formó parte de las resoluciones del Consejo, Kicillof volvió a defender públicamente la posibilidad de que los jefes comunales puedan presentarse a una nueva elección y consideró que el vínculo directo con los vecinos constituye una particularidad de la representación municipal.

“Yo no tengo reelección ni la estoy pidiendo”, aclaró, antes de argumentar que existen numerosos países donde se permiten nuevos mandatos en el nivel local, aunque haya restricciones para otros cargos.

Las declaraciones se producen en medio de un enfrentamiento entre el Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador, que volvió a ratificar su oposición a eliminar el límite de dos períodos consecutivos. El espacio conducido por Sergio Massa difundió esta semana un comunicado en el que defendió la legislación sancionada en 2016 y cuestionó a los dirigentes que buscan modificarla para permanecer en sus cargos.

El pronunciamiento llegó después de las críticas del intendente de Ensenada, Mario Secco, a la posición del líder renovador, que provocaron respuestas de legisladores massistas y profundizaron las diferencias dentro de Fuerza Patria.

“Más allá de las diferencias, lo que hay que dar es una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la Nación para generar una alternativa”, afirmó el gobernador.

Cristina Kirchner, la economía y el mensaje político del Consejo

La reunión también incluyó un análisis de la situación económica y social del país, con especial atención a los recursos que el Gobierno nacional adeuda a la provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en cuestionar las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Milei y plantearon la necesidad de construir una propuesta alternativa que incluya a distintos sectores productivos y sociales.

En esa dirección, el Consejo acordó promover una mesa de discusión sobre el modelo de país, con participación de representantes de la industria, el campo y los trabajadores. La iniciativa busca abrir un ámbito de intercambio sobre las prioridades económicas y políticas que debería impulsar el peronismo.

La situación de Cristina Fernández de Kirchner también ocupó un lugar en el pronunciamiento final. El partido expresó su respaldo a la expresidenta y reclamó que “recupere sus derechos políticos”.

Al finalizar el encuentro, Kicillof también buscó transmitir un mensaje de unidad, aunque sin desconocer las distintas posiciones que conviven dentro del justicialismo. “Más allá de las diferencias, lo que hay que dar es una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la Nación para generar una alternativa”, afirmó.